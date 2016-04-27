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Hindistan'da telefonlara panik butonu geliyor

Hindistan hükümeti kadınlara yönelik suçların artmasıyla birlikte üreticilerin acil yardım çağrısı için akıllı telefonlarını bir "panik butonu" ile donatmasını zorunlu hale getiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Hindistan'da 2014 yılı içerisinde kadınlara yönelik 337.922 suç işlenmiş durumda. Yani bu günde 900 ya da her iki dakikada bir suç işlendiği anlamına geliyor. Ülke hükümeti teknoloji aracılığıyla bu sorunun üstesinden gelmeyi umuyor. Yetkililer Ocak 2017'den itibaren ülkede satılan tüm cep telefonlarının acil yardım çağrısı için panik butonu ile donatılmasını zorunlu hale getirecek.
Ayrıca Bkz. "Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi"
Yeni Delhi Telekomünikasyon Bakanlığı, acil yardım işlevinin akıllı telefonlarda belirli bir tuşa basılarak ya da "5" veya "9" tuşlarına basılı tutarak aktif hale geleceğini açıkladı. Bu gerekliliğe Apple ve Samsung gibi şirketler de dahil olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek.
Ayrıca 2018 yılından itibaren ülkede satılacak tüm telefonlara GPS navigasyon sistemi dahil etmek de zorunlu olacak. Hindistan'ın Ulusal Suç Kayıtları Bürosuna göre 2014 yılında kadınlara yönelik 337.922 suç kayıt altına alınmış durumda. Yani önceki yıla oranla yüzde 9.2'lik bir artış söz konusu. En büyük suç oranı ise kaçırılma, hakaret ve tecavüz gibi olaylarda görülüyor.

http://www.cnet.com/news/all-smartphones-in-india-to-be-equipped-with-panic-buttons-from-2017-women-safety/ Yorum Yaz
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alito 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de de lazım bu uygulama.
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Infinitum 3 yıl myhotyro
myhotyro
"Bu gerekliliğe Apple ve Samsung gibi şirketler de dahil olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." ne demek. Markaya göre kanun çıkaracak değillerya. Apple ve Samsung kullananlar tacize tecavuze karşı korumayı hak etmiyorlar diye birşey de olamaz. Böyle bir yorumu ancak biz yazabilirdik. "tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." yazmak yetmemiş.

Bu iki firma böyle bölgesel uygulamaları kaale almak istemez genelde. Kötü niyet aramaya gerek yok bence.
myhotyro"Bu gerekliliğe Apple ve Samsung gibi şirketler de dahil olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." ne demek. Ma...
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Curb 3 yıl
Yetmez ama bir yerlerden başlamaları iyi olmuş.
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BekirTemel 3 yıl
hindistana bak sen
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Extreme Victory 3 yıl
Aslında Vodafone'un böyle bir uygulaması var, Kırmızı Işık.
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C.CEMİL 3 yıl
bizimkilerde isteyen kadınlara vereceklerdi (ne oldu acaba)
gerçi polis gelene kadar adam yapacağını çoktan yapmış olur
bu işler butonla falan düzelmez
tabi birde yanlışlıkla butona basanları düşününce ?
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kadirirdem 3 yıl
Tr ye de gelmeli bence...
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asosyal mühendis 3 yıl
Yani artık birini ararken yanlışlıkla panik butonuna basılabilmesinin önü açılmış oldu öyle mi?
Ya da otururken rastgele panik butonunu götüyle harekete geçirmek başka bir işin şakası

0532455555555 aaa panikledim


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Audi383848 3 yıl
Türkiye'de derhal bu uygulama için çalışmalar başlatılmalıdır.
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Şeker Hapı 3 yıl
O kadar pislikler ki... Daha geçen gün haberlere çıktı Hindistan'da genç kız tecavüze uğruyor hastaneye götürülüyor burada doktor tecavüz ediyor kızın gideceği yer belli polis teşkilatı sonra kıza burada da tecavüz ediyorlar. Öküzden eşekten medet uman toplumdan da başka bir şey beklenemezdi ya zaten. Keza Türkiye bunu altında kalır mı son günlerde istismarcı öğretmenden müdüre hatta nekrofilili din görevlisine yetmediyse dini kurumda çocukların istismarına mı yanarsın şerefsizleri atacaksın ki 1000 dereceye ibret edeceksin kendileri gibilere. Tuş nedir?
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Tugrul_512bit 3 yıl
Biber gazı butonu da koysunlar bari. Yardım gelene kadar idare etsin diye.
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myhotyro 3 yıl
"Bu gerekliliğe Apple ve Samsung gibi şirketler de dahil olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." ne demek. Markaya göre kanun çıkaracak değillerya. Apple ve Samsung kullananlar tacize tecavuze karşı korumayı hak etmiyorlar diye birşey de olamaz. Böyle bir yorumu ancak biz yazabilirdik. "tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." yazmak yetmemiş.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Infinitum 3 yıl myhotyro
myhotyro
"Bu gerekliliğe Apple ve Samsung gibi şirketler de dahil olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." ne demek. Markaya göre kanun çıkaracak değillerya. Apple ve Samsung kullananlar tacize tecavuze karşı korumayı hak etmiyorlar diye birşey de olamaz. Böyle bir yorumu ancak biz yazabilirdik. "tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek." yazmak yetmemiş.

Bu iki firma böyle bölgesel uygulamaları kaale almak istemez genelde. Kötü niyet aramaya gerek yok bence.
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alito 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de de lazım bu uygulama.
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akıllı telefon, hindistan ve
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