Hindistan'da telefonlara panik butonu geliyor

Hindistan'da 2014 yılı içerisinde kadınlara yönelik 337.922 suç işlenmiş durumda. Yani bu günde 900 ya da her iki dakikada bir suç işlendiği anlamına geliyor. Ülke hükümeti teknoloji aracılığıyla bu sorunun üstesinden gelmeyi umuyor. Yetkililer Ocak 2017'den itibaren ülkede satılan tüm cep telefonlarının acil yardım çağrısı için panik butonu ile donatılmasını zorunlu hale getirecek.

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Yeni Delhi Telekomünikasyon Bakanlığı, acil yardım işlevinin akıllı telefonlarda belirli bir tuşa basılarak ya da "5" veya "9" tuşlarına basılı tutarak aktif hale geleceğini açıkladı. Bu gerekliliğe Apple ve Samsung gibi şirketler de dahil olmak üzere tüm akıllı telefon üreticilerinin uyması gerekecek.

Ayrıca 2018 yılından itibaren ülkede satılacak tüm telefonlara GPS navigasyon sistemi dahil etmek de zorunlu olacak. Hindistan'ın Ulusal Suç Kayıtları Bürosuna göre 2014 yılında kadınlara yönelik 337.922 suç kayıt altına alınmış durumda. Yani önceki yıla oranla yüzde 9.2'lik bir artış söz konusu. En büyük suç oranı ise kaçırılma, hakaret ve tecavüz gibi olaylarda görülüyor.

http://www.cnet.com/news/all-smartphones-in-india-to-be-equipped-with-panic-buttons-from-2017-women-safety/