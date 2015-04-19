MediaTek'ten tabletlere yönelik 64bit tabanlı iki yeni yongaseti: MT8163 ve MT8735

Çin'li yarı iletken devi MediaTek yeni duyurduğu iki orta segmente yönelik tablet yongalarıyla iddialı olmaya hazırlanıyor. Hong Kong elektronik fuarı kapsamında duyurulan yeni MT8163 ve MT8735 yongaları sektör standartı olmaya başlayan 64 bit yapılarıyla öne çıkıyor.

İlk olarak MT8163'den bahsedecek olursak 4 tane Cortex A53 çekirdeği yapısında barındıran yongaseti, 1080p ekran çözünürlüğünü kaldırabilecek bir güce sahip. Çift band Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM radyo ve GPS bağlantı yeteneklerine sahip olan model aynı zamanda Android 5.1 desteğini de varsayılan olarak beraberinde getiriyor.

Daha gelişkin olan MT8735'e göz attığımızda ise yine aynı şekilde 4 çekirdek Cortex A53 yapıda olan yongasetinde MT8163'e ekstra olarak 4G LTE desteği ile Glonass ve Beidou bağlantı özellikleri bulunmakta.

Bu yongasetlerini içerisinde barındıran orta seviye tabletleri önümüzdeki aylarda Çin pazarında görmeye başlayacağız.





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