Medium blog platformuna kullanıcı engelleme desteği getirildi

Kişilerin farklı fikirlerini herhangi bir karakter limitine takılmadan paylaşabilmesi için kurulan blog platformu Medium, uzun zamandır beklenen "engelleme" desteğine kavuştu.

Twitter ve Blogger'ın geliştiricisi Ev Williams tarafından hazırlanan ve kullanmak için Twitter hesabına ihtiyaç duyan Medium, masaüstü yanında mobil uygulamalarıyla da kullanılabiliyor ve çok fazla ön plana çıkmasa da oldukça fazla sayıda kullanıcısı bulunuyor. Servisin yeni duyurulan özelliği ise uzun zamandır talep edilen bir engelleme özelliğini devreye sokuyor.

Bu noktadan sonra Medium yazarları istedikleri kullanıcıları profilleri üzerinden engelleyebilecek. Bu işlem sonucunda engellenen kişiler sizin profilinizi göremeyecek, sizi takip edemeyecek ve birçok içerik otomatik olarak filtrelenerek trol hareketlerin önüne geçilebilecek. Engellenen kişilerin yönetilmesini hesap ayarlarında sunan Medium, böylece çok daha rahat ve etkili bir deneyim ortaya koyacak.

Medium'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://medium.com/the-story/introducing-blocking-6a7e3c0d7738