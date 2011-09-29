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MeeGo projesi Linux tabanlı Tizen OS'ye dönüşüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ve Nokia ortaklığıyla başlayan ancak Nokia N9 modelinin piyasaya çıkışının ardından rafa kaldırıldığı duyurulan MeeGo projesi şimdi başka bir proje altında yoluna devam edecek.

Linux vakfı dün yaptığı duyuruda MeeGo projesinin Linux tabanlı yeni bir açık kaynak işletim sistemi olacak Tizen ile değiştirileceğini açıkladı. Projenin yürütücüleri Samsung ve Intel olacak. Proje ortağı ise ACCESS, Panasonic Mobile Communications, NEC CASIO Mobile Communications, NTT DOCOMO, Samsung, SK Telecom, Telefonica ve Vodafone firmalarının biraraya geldiği LiMo vakfı olarak belirlendi.

Linux Vakfı bünyesinde geliştirilecek Tizen standart çapraz mimari yazılımı platformu olacak. Akıllı telefon, tablet, akıllı TV, araç içi eğlence sistemleri gibi pek çok farklı cihaza destek verecek. HTML 5 ve Wholesale Applications Community (WAC) tabanlı uygulamalarla uyumlu olacak.

Tizen ayrıca güncel bir kullanıcı arayüzü sunacak. Bu sayede operatör ve üreticiler çekici ve yenilikçi kullanıcı tecrübesi oluşturabilecekler.

MeeGo projesi girişim için daima referans işletim sistemi olacak. MeeGo kullanıcılarına çok kolay bir şekilde Tizen işletim sistemine terfi etmeleri için gerekli destek sağlanacak. 

Bu açıdan bakıldığında Tizen, Android işletim sisteminin en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Özellikle Google-Motorola anlaşması sonrasında Samsung gibi üreticilerin Tizen'e sıcak bakmaya başladığı belirtiliyor.

Tizen'in ilk yayınlanma tarihi 2012 ikinci çeyrek olarak belirlendi. Tizen işletim sistemini taşıyan ilk cihazları ise 2012 ortalarından sonra piyasada görmek mümkün olacak.

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anelka39 7 yıl
Eğer tizen desteklenmesi alirsa biraz daha ucuzlasin N9 alınır
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shadow006 7 yıl
korsanzeki168
bu yapılanma androidi devirir.


Rahat ol android uzunca bir süre hiçbir yere gitmez. Neticede kullanıcılarına kendini kanıtlamış, büyük bir marketi olan ve arkasında Google gibi bir dev var. Samsung Tizen ile sadece elini kuvvetlendirmek istiyor, BADA'yı deli gibi desteklemesine rağmen ite kaka büyük ekranlar ile ancak satıyor Badalı telefonları. Çünkü Badanın uygulama desteği sıfır. En kötü açık kaynak kodlu Tizen en iyi Bada'dan iyi olucaktır. İlk bir kaç sürüm sonunda Tizen'inin Marketinde uygulama sayısı artmaya başlarsa Samsung turnayı gözünden vurur. Umalımda öyle olur. Böylece Android severlerin sağlam bir alternatifi olur.


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DH Misafiri 7 yıl
tizen için nokiada el attı haberiniz yok sanırım :D
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Guest-F8946C419 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tizen için nokiada el attı haberiniz yok sanırım :D

Fail.
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0tt0m@n 8 yıl
damn2u
Daha da ilginci, bada'ya 2.0 SDK HTML5 ve WAC desteği eklendi. Bada Tizen, unsurları entegre veya tamamen bada 2.0 yerini alacak mı? Biz henüz bilmiyoruz. Ama önümüzdeki yıl daha net olması gerektiğini düşünüyorum. Tizen ilk SDK, 2012 yılının ortalarında Q1 2012 ve cihazlar piyasaya sürülecek.


Her ne kadar google translate vb çeviriciler hiç yoktan iyilerse de çoğu zaman anlam bozulmasına yol açıyorlar.


Daha da ilginci, bada 2.0 SDK son olarak HTML5 ve WAC için destek ekledi. Bunun anlamı Bada Tizen'in elementlerini mi entegre edecek yoksa (Tizen) tamamen Bada 2.0'ın yerine mi geçecek? Henüz bilmiyoruz, fakat yeni yıl ile birlikte (bu durumun) daha net olacağını düşünüyorum.
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Mellkor 8 yıl
Android gidici gozukuyor
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oktayakgoz 8 yıl
şunlara microsoft yardım etsede iki elleri ile bi işletim sistemini doğrultsalar. bi dünya linux var ne işe yararlar anlamış değilim.
linux şöyle böyle diye atlamayın hem android telefon hemde ubuntu kullanıyorum
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korsanzeki168 8 yıl
bu yapılanma androidi devirir.
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prodamas 8 yıl korsanzeki168
korsanzeki168

bu yapılanma androidi devirir.

Devirmek hımm Resim imza uyumu
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HarryPotter93 8 yıl
Bence Samsung'un bu işte aktif rol almasında Google'ın Motorolayı almasıyla piyasada tekel olmayı amaçlaması olabilir.Sonuçta eğer bir terslik olursa android haricinde ihtiyaç duyacağı ikinci bir işletim sistemine yatırım yapıyor.Kendi platformu olan Bada'nın Tizen ile nasıl bir durumda olacağını kestirmek zor gözüküyor.
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Mr. Jingles 8 yıl
Nokia elindeki altını kaçırdığının farkında değil. O sahip çıkmayınca kimler kimler atladı hemen. Microsoft Nokia'yı birkaç yıl içinde satın alırsa hiç şaşırmam. Nokia bu saatten sonra bitmiştir. Samsung MeeGo'ya el atsın çok şey değişecek.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Lepanto
Tizenin Googleın verimsiz spyware sistemi Androidin yayılmışlığını kırmasını ve hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum. Sanırım sonunda doğru düzgün bir mobil işletim sistemi görebileceğiz.

+ 1000
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sahoron 8 yıl
Lepanto
Tizenin Googleın verimsiz spyware sistemi Androidin yayılmışlığını kırmasını ve hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum. Sanırım sonunda doğru düzgün bir mobil işletim sistemi görebileceğiz.

Saten adam akıllı bir sistem var meego diye. Bu da meegodan yapılma zaten. Nokia N9 tizon güncellemesi alırsa 2 sene rahat götürür.
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Lepanto 8 yıl
Tizen'in Google'ın verimsiz spyware sistemi Android'in yayılmışlığını kırmasını ve hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum. Sanırım sonunda doğru düzgün bir mobil işletim sistemi görebileceğiz.
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