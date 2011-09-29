MeeGo projesi Linux tabanlı Tizen OS'ye dönüşüyor

Intel ve Nokia ortaklığıyla başlayan ancak Nokia N9 modelinin piyasaya çıkışının ardından rafa kaldırıldığı duyurulan MeeGo projesi şimdi başka bir proje altında yoluna devam edecek.





Linux vakfı dün yaptığı duyuruda MeeGo projesinin Linux tabanlı yeni bir açık kaynak işletim sistemi olacak Tizen ile değiştirileceğini açıkladı. Projenin yürütücüleri Samsung ve Intel olacak. Proje ortağı ise ACCESS, Panasonic Mobile Communications, NEC CASIO Mobile Communications, NTT DOCOMO, Samsung, SK Telecom, Telefonica ve Vodafone firmalarının biraraya geldiği LiMo vakfı olarak belirlendi.





Linux Vakfı bünyesinde geliştirilecek Tizen standart çapraz mimari yazılımı platformu olacak. Akıllı telefon, tablet, akıllı TV, araç içi eğlence sistemleri gibi pek çok farklı cihaza destek verecek. HTML 5 ve Wholesale Applications Community (WAC) tabanlı uygulamalarla uyumlu olacak.





Tizen ayrıca güncel bir kullanıcı arayüzü sunacak. Bu sayede operatör ve üreticiler çekici ve yenilikçi kullanıcı tecrübesi oluşturabilecekler.





MeeGo projesi girişim için daima referans işletim sistemi olacak. MeeGo kullanıcılarına çok kolay bir şekilde Tizen işletim sistemine terfi etmeleri için gerekli destek sağlanacak.





Bu açıdan bakıldığında Tizen, Android işletim sisteminin en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Özellikle Google-Motorola anlaşması sonrasında Samsung gibi üreticilerin Tizen'e sıcak bakmaya başladığı belirtiliyor.





Tizen'in ilk yayınlanma tarihi 2012 ikinci çeyrek olarak belirlendi. Tizen işletim sistemini taşıyan ilk cihazları ise 2012 ortalarından sonra piyasada görmek mümkün olacak.