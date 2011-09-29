MeeGo projesi Linux tabanlı Tizen OS'ye dönüşüyor

Haber Editörü
Intel ve Nokia ortaklığıyla başlayan ancak Nokia N9 modelinin piyasaya çıkışının ardından rafa kaldırıldığı duyurulan MeeGo projesi şimdi başka bir proje altında yoluna devam edecek.
Linux vakfı dün yaptığı duyuruda MeeGo projesinin Linux tabanlı yeni bir açık kaynak işletim sistemi olacak Tizen ile değiştirileceğini açıkladı. Projenin yürütücüleri Samsung ve Intel olacak. Proje ortağı ise ACCESS, Panasonic Mobile Communications, NEC CASIO Mobile Communications, NTT DOCOMO, Samsung, SK Telecom, Telefonica ve Vodafone firmalarının biraraya geldiği LiMo vakfı olarak belirlendi.
Linux Vakfı bünyesinde geliştirilecek Tizen standart çapraz mimari yazılımı platformu olacak. Akıllı telefon, tablet, akıllı TV, araç içi eğlence sistemleri gibi pek çok farklı cihaza destek verecek. HTML 5 ve Wholesale Applications Community (WAC) tabanlı uygulamalarla uyumlu olacak.
Tizen ayrıca güncel bir kullanıcı arayüzü sunacak. Bu sayede operatör ve üreticiler çekici ve yenilikçi kullanıcı tecrübesi oluşturabilecekler.
MeeGo projesi girişim için daima referans işletim sistemi olacak. MeeGo kullanıcılarına çok kolay bir şekilde Tizen işletim sistemine terfi etmeleri için gerekli destek sağlanacak.
Bu açıdan bakıldığında Tizen, Android işletim sisteminin en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Özellikle Google-Motorola anlaşması sonrasında Samsung gibi üreticilerin Tizen'e sıcak bakmaya başladığı belirtiliyor.
Tizen'in ilk yayınlanma tarihi 2012 ikinci çeyrek olarak belirlendi. Tizen işletim sistemini taşıyan ilk cihazları ise 2012 ortalarından sonra piyasada görmek mümkün olacak.
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Rahat ol android uzunca bir süre hiçbir yere gitmez. Neticede kullanıcılarına kendini kanıtlamış, büyük bir marketi olan ve arkasında Google gibi bir dev var. Samsung Tizen ile sadece elini kuvvetlendirmek istiyor, BADA'yı deli gibi desteklemesine rağmen ite kaka büyük ekranlar ile ancak satıyor Badalı telefonları. Çünkü Badanın uygulama desteği sıfır. En kötü açık kaynak kodlu Tizen en iyi Bada'dan iyi olucaktır. İlk bir kaç sürüm sonunda Tizen'inin Marketinde uygulama sayısı artmaya başlarsa Samsung turnayı gözünden vurur. Umalımda öyle olur. Böylece Android severlerin sağlam bir alternatifi olur.
Fail.
Her ne kadar google translate vb çeviriciler hiç yoktan iyilerse de çoğu zaman anlam bozulmasına yol açıyorlar.
Daha da ilginci, bada 2.0 SDK son olarak HTML5 ve WAC için destek ekledi. Bunun anlamı Bada Tizen'in elementlerini mi entegre edecek yoksa (Tizen) tamamen Bada 2.0'ın yerine mi geçecek? Henüz bilmiyoruz, fakat yeni yıl ile birlikte (bu durumun) daha net olacağını düşünüyorum.
linux şöyle böyle diye atlamayın hem android telefon hemde ubuntu kullanıyorum
Devirmek hımm Resim imza uyumu
+ 1000
Saten adam akıllı bir sistem var meego diye. Bu da meegodan yapılma zaten. Nokia N9 tizon güncellemesi alırsa 2 sene rahat götürür.