Meizu 15 serisi resmi olarak tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu bugün düzenlediği etkinlikte Meizu 15 serisini tanıttı. Normal, Plus ve Lite olmak üzere üç farklı varyantı olan yeni seri bu ayın başlarında Çin'de satışa sunulacak. Daha sonrasında ise Asya ve Avrupa'daki diğer pazarlara gelmesi bekleniyor.

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Meizu 15, Meizu 15 Plus ve Meizu 15 Lite olarak lanse edilen akıllı telefonların 16:9 görüntü oranı, kulaklık girişi, entegre parmak izi sensörlü home butonu gibi özellikleri var. Ayrıca nispeten ince çerçeveye sahip olmaları cihazlara az da olsa modern bir görünüm kazandırmış.

Çinli şirketin tanıttığı üç telefon ekran boyutu, çözünürlüğü ve teknolojisinin yanı sıra işlemci ve diğer birkaç ayrıntıyla birbirinden ayrılıyor. İşte Meizu 15 serisinin teknik özellikleri ve başlangıç fiyatları:

Meizu 15 özellikleri ve fiyatı

5.46 inç, 1920 x 1080 piksel Super AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 660 sekiz çekirdekli işlemci

4 GB RAM

64 GB veya 128 GB depolama

Sony IMX380 sensörlü 12 MP + Sony IMX350 sensörlü 20 MP telefoto çift arka kamera

20 MP ön kamera

3.5 mm kulaklık jakı ve stereo hoparlör

Flym OS 7 kullanıcı arayüzü giydirilmiş Android 7.1.2 Nougat

USB Type-C bağlantı noktası

802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, GPS ve 4G VoLTE

Çift SIM desteği

mCharge hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil

Başlangıç fiyatı: 397 dolar

Meizu 15 Plus özellikleri ve fiyatı

5.95 inç, 2560x 1440 piksel Super AMOLED ekran

Samsung Exynos 8895 sekiz çekirdekli işlemci

6 GB RAM

64 GB veya 128 GB depolama

Sony IMX380 sensörlü 12 MP + Sony IMX350 sensörlü 20 MP telefoto çift arka kamera

20 MP ön kamera

3.5 mm kulaklık jakı ve stereo hoparlör

Flym OS 7 kullanıcı arayüzü giydirilmiş Android 7.1.2 Nougat

USB Type-C bağlantı noktası

802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, GPS ve 4G VoLTE

Çift SIM desteği

mCharge hızlı şarj destekli 3.500 mAh pil

Başlangıç fiyatı: 476 dolar

Meizu 15 Lite özellikleri ve fiyatı

5.46 inç, 1920 x 1080 piksel IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 626 sekiz çekirdekli işlemci

4 GB RAM

64 GB depolama

12 MP Sony IMX362 sensörlü arka kamera

20 MP ön kamera

Flym OS 7 kullanıcı arayüzü giydirilmiş Android 7.1.2 Nougat

802.11a/b/g/n WiFi, Bluetooth 4.2, GPS, 4G VoLTE

Çift SIM desteği

mCharge hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil

Fiyatı: 270 dolar