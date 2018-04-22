Meizu 15 serisi resmi olarak tanıtıldı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu bugün düzenlediği etkinlikte Meizu 15 serisini tanıttı. Normal, Plus ve Lite olmak üzere üç farklı varyantı olan yeni seri bu ayın başlarında Çin'de satışa sunulacak. Daha sonrasında ise Asya ve Avrupa'daki diğer pazarlara gelmesi bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Canon kablosuz mini fotoğraf yazıcısını duyurdu"
Meizu 15, Meizu 15 Plus ve Meizu 15 Lite olarak lanse edilen akıllı telefonların 16:9 görüntü oranı, kulaklık girişi, entegre parmak izi sensörlü home butonu gibi özellikleri var. Ayrıca nispeten ince çerçeveye sahip olmaları cihazlara az da olsa modern bir görünüm kazandırmış.
Çinli şirketin tanıttığı üç telefon ekran boyutu, çözünürlüğü ve teknolojisinin yanı sıra işlemci ve diğer birkaç ayrıntıyla birbirinden ayrılıyor. İşte Meizu 15 serisinin teknik özellikleri ve başlangıç fiyatları:
Meizu 15 özellikleri ve fiyatı
- 5.46 inç, 1920 x 1080 piksel Super AMOLED ekran
- Qualcomm Snapdragon 660 sekiz çekirdekli işlemci
- 4 GB RAM
- 64 GB veya 128 GB depolama
- Sony IMX380 sensörlü 12 MP + Sony IMX350 sensörlü 20 MP telefoto çift arka kamera
- 20 MP ön kamera
- 3.5 mm kulaklık jakı ve stereo hoparlör
- Flym OS 7 kullanıcı arayüzü giydirilmiş Android 7.1.2 Nougat
- USB Type-C bağlantı noktası
- 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, GPS ve 4G VoLTE
- Çift SIM desteği
- mCharge hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil
- Başlangıç fiyatı: 397 dolar
Meizu 15 Plus özellikleri ve fiyatı
- 5.95 inç, 2560x 1440 piksel Super AMOLED ekran
- Samsung Exynos 8895 sekiz çekirdekli işlemci
- 6 GB RAM
- 64 GB veya 128 GB depolama
- Sony IMX380 sensörlü 12 MP + Sony IMX350 sensörlü 20 MP telefoto çift arka kamera
- 20 MP ön kamera
- 3.5 mm kulaklık jakı ve stereo hoparlör
- Flym OS 7 kullanıcı arayüzü giydirilmiş Android 7.1.2 Nougat
- USB Type-C bağlantı noktası
- 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, GPS ve 4G VoLTE
- Çift SIM desteği
- mCharge hızlı şarj destekli 3.500 mAh pil
- Başlangıç fiyatı: 476 dolar
Meizu 15 Lite özellikleri ve fiyatı
- 5.46 inç, 1920 x 1080 piksel IPS LCD ekran
- Qualcomm Snapdragon 626 sekiz çekirdekli işlemci
- 4 GB RAM
- 64 GB depolama
- 12 MP Sony IMX362 sensörlü arka kamera
- 20 MP ön kamera
- Flym OS 7 kullanıcı arayüzü giydirilmiş Android 7.1.2 Nougat
- 802.11a/b/g/n WiFi, Bluetooth 4.2, GPS, 4G VoLTE
- Çift SIM desteği
- mCharge hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil
- Fiyatı: 270 dolar
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Keşke 6.44 inch modelli bir seri de çıkarsalar.
birazdan ekstralardan ve özelliklerden bahsedeceğim 3 modelinde isteyen arkadaşlar rez alabilir.
15 VE PLUS
Flyme 7 konusuna pek değinmeyeceğim. Merak eden arkadaşlar Chrome un Google translate eklentisini kurup okusun. Önceliğimiz yeni model cihazlar
flyme.cn/... google translate eklentisiyle okuyabilirsiniz.
Dikkatimi çeken birçok harika ve hiçbir marka da bulunmayan güzellikler var yeni flyme işletim sisteminde
Ancak ben onlardan önce bazı markalarda bulunan ve gelmesi çok önemliydi dediğim bir özelliği söyleyeceğim.
Cihazınızın ekranı kırılsa veya ekranı açılmasa bile artık içindeki verilerinizi kurtarabilecek yedekleyebileceksiniz. İşletim sistemi açılmasa bile diyor. Ancak açılmamaktan kastı tam olarak ne bu da bir noktada önemli
Arayan Kimliği Sistem, farklı kaynaklardan gelen iletişim kayıtlarını otomatik olarak birleştirir, ilişki ağını örter ve bunları arama arayüzünde gösterir. Arayanın kimliği bir bakışta hızlı bir şekilde tanımlanabilir, böylece çağrı daha güvenli hale getirilebilir. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş zaten flyme 6 da hangi ülkeden arandığımız hangi şehirden arandığımız gözüküyordu. Hatta bazı özel şirket numaralarıda gözüküyordu. Örneğin 0312 ile başlayan numara olunca Ankara 0212 olunca İstanbul Avrupa diye belirtiyordu. Tüm dünya şehirleri örneğimiz için geçerlidir. 😊
Diğer özellikleri bunlardan daha çekici diyebilirim. :) o yüzden göz gezdirseniz iyi olur. Örneğin yüzen bildirimler harika olmuş. 0.1sn de yüz tanıma vs gelmiş.(Bunu yapabilecek cihazların Pro 7 hatta Meizu 15 serisi ve sonraki cihazlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 0.1 sn her cihazda olabilecek bir özellik değil.)
Evet cihazlarımıza teker teker değinelim.
Meizu 15 Plus Ailenin Reisi 15 ise Evinin Sultanı(Özellikler çok benzer 15 de plusta 15 lite da harika dolu dolu cihazlar 15 lite ayrı değerlendirilecek)
Firma Kamera konusunda dolu dolu gelmiş özellikle kendiminde özelliklerini duyunca ilk düşündüğüm karanlıkta baya iddialı olmalı bu! Sözüne destek çıkarak karanlık alanda çekime vurgu yapmış.
Normalde Çinli markaların çoğu Çift kamera dizaynında ucuz olduğu için Monochrome ve Normal bir kamerayı tercih ederler. Monochrome siyah beyaz tonlamalar üzerinden renkler arasındaki kontrast farklılığını belirleyerek daha doğru renk tonlamaları oluşturur.
Wide+Telephoto dediğimiz sistemde ise Geniş açılı bir kamera ve Telefoto dediğimiz tek nesneye odaklanan bir kamera bulunur. Bu sayede daha kaliteli portre modları ortaya çıktığı gibi geniş açılı fotoğraflar ve geniş açıyla daha fazla ışık yakalama imkanı bulunur. Gece çekimlerinde de bu sayede avantaj sağlar.
f/1.8 diyafram günümüz için iyi bir tercih ve cihazımızda HEM OIS HEM EIS bir arada bulunuyor.
Çok çerçeveli gürültü azaltma + HDR Power Arcsoft tarafından yapılmış. Arcsoft bu işin piri olan firma hem yazılım hemde çift kamera sistemlerinde en başarılı ve en çok tercih edilen ortaklıkları yapan firmalardan hatta firma diyebilirim. Pro 7 plus taki gürültü azaltma çok iyiydi. Bu yeni sistem çıtayı çok üstte taşıyacağına inanıyorum.
Faz ve Lazer odaklı ve Çift kamera sensörlü normalde birçok firma hatta hepsi tek bir adet arka kamera sensörüyle 2 kameranın görüntüsünü işler. 2 sensör olması çok büyük bir avantaj(Böyle bir güzellikle ilk defa karşılaşıyorum. Hiçbir modelde görmedim. Bilen arkadaşlar varsa hangi modelde olduğunu söylerse sevinirim.)
12MP+20MP Arka 20MP ön kameramız bulunuyor. Firma hem 15 de hem plus ta aynı kamera sistemini kullanıyor. Cimrilik etmemiş... Harika bir işe imza atmış
3x Kayıpsız 8x dijital zoom.
6 Adet Flaş :D Ring Flaş şeklinde dizaynda avantaj
Meizunun alt versiyon cihazlarda böyle bir delilik yaptığını biliyorduk. Umarım artık üst modellerde de her zaman görürüz.
20 milyon Karanlık alan için senaryo geliştirilmiş ve kamera Yapay zeka ile en iyisini seçmeye çalışıyor.
20 milyon da güzellik modu için farklı senaryo geliştirilmiş. Güzellik moduyla fotoğraf çekenler için harika denilebilir.
Ekran Konusunda 5.95 inch 494ppi 2K harika bir Super AMOLED ekranla geliyor. Burada bence en önemli nokta ise tüm firmaların çerçeveleri küçültmek yerine ekran boyutunu büyülterek kolaya kaçtığı 18:9 ekran formatıyla değil. Herşeyiyle işe yarar ve kullanışlı olan 16:9 ekran formatıyla geliyor olması. Ve ayrıca yan çerçeveler dünyanın en ince çerçeveleriymiş. 16:9 olup böyle harika bir dizayn…
Malzeme kalitesinde çıtayı tüm firmaların ötesine taşıyıp Cerrahi sınıf paslanmaz çelik(östenitik 316L) ile Kaliteli alimünyum alaşım birleştirilmiş. Yazarken çoğu noktaya değinemeyeceğim maalesef yaz yaz bitmez.(Anten çizgisini bir kilim motifi gibi işlemişler harika duruyor. TASARIM ÇOK ŞIK DETAY VE HARİKA ÇOK ZARİF ÖZELLİKLER DÜŞÜNÜLMÜŞ.)
15 serisi cihazlar 0.1 sn de yüz tanıma özelliğine sahip. (Diğer modeller için bu özellik gelmeyedebilir. Altında donanımsal sistemler olabilir.)
Fiziksel düğmeler kullanmayanlar için sanal tuş hissiyatını geliştirmek adına Super mBack teknolojisiyle MEngine teknolojisini birleştirmişler. Normal titreşim motoru yerine özel bir titreşim motoru 40 farklı senaryo ile güçlendirilmiş. Ayrıca Ev tuşuna özel bir basınç algılama çipi koymuşlar(devamında otantik mBack duruyor diyor yani kapasitif mback sistemimiz hala mevcut TABİ ÇEVİRİ HATASI YOKSA. BENCE MBACK YOK. Super mBack var.)
24Wattlık mCharge 4.0 3500mAh %54 dolum vaad ediyor.(Vaad ettiğinide yapar. Bu kısım özel bilgi içermektedir merakı olan okusun.)
Arkadaşlar bu konuda şahsi yorumum meizunun batarya teknolojileri noktasında rakiplerine göre başarılı olduğu ANCAK firma Pro 7 Plus ın yanında Çinde 25W lık 5V 5A lık şarj cihazıyla 30 dakika da %80 doldururken Globale 24 Wattlık 12V 2A lık şarj cihazıyla aynı sürede %45 dolduruyordu(ki firma bunun reklamını yaptı %80 hiç demedi). (Toplam süre çok fark etmiyor. 10 dakika fark var %80 den sonra yavaşlıyor batarya sağlığı için)
Burada ise Yine globale verilen 24Wattlık şarj cihazları var. Neden 25Wattlık 5A yok derseniz. Ne Qualcomm ne de Exynos destekliyor. Hatta Samsung Snapdragonlu modelleriyle exynoslular arasında fazla fark olmasın diye QuickCharge 3.0 ve şuan QuickCharge 4.0 destekli telefonlarında QuickCharge 2.0(S9 cular ŞOK :D ) teknolojisini kullanıyor. Sebebi ise şarj teknolojileri konusunda Exynos Qualcomm un yaptığını yapamadığı için 2 nesil ve 4 sene eski teknolojiyi kullanıyor. Meizunun Pump Expressle(Mediatek) geliştirerek yaptığı mcharge teknolojisi 55W a kadar çıkıyor(2 sene önce). Yani 2 işlemcide kendileri için ideal ve olağan sürede şarj olacak. Rakiplerine göre ciddi fark olmayacak veya hiç olmayacak.(Snapdragon vs cihazlara göre) Üst kısmı anlatma sebebim bilgilenmeniz. Şarj konusunda en iyi 2. Firma ise oppo ancak bataryaları ne kadar başarılı(?)
Stereo Surround hoparlör ile geliyor. Ses kalitesi netliği tizler ve basslar konusunda şüpheniz olmasın. Ses yüksekliği nedir? Şuan için bir şey diyemem. Sample cihazlar elime ulaşırsa bilgi veririm.
3.5mm kulaklık jackını bırakan firmalar inat Meizu DEVAM diyor. :)
mTouch 0.08 sn de parmak izi okuma Pro 7 ailesi 0.3 sn idi.
Renk konusuna gelirsek harika renklerle geliyor.
En beğendiğim renk bu seride mavi oldu ve yalnızca 15 de var. Aynı şekilde 15 e özel Fırınlanmış seramik görünümlü bir model bulunuyor.(Sızıntılarda fırınlanmış seramik diyordu. Ben emin değilim. İngilizce sayfa çıkınca anlaşılır ne olduğu. Metal üzerine kaplamamı boyamı yoksa gerçek seramik mi) bu seride en beğenmediğim renk ise gri oldu.
Buradan renklere ve dizayna bakabilirsiniz
meizu.com/...
Teknik Özellikler
Donanım parametreleri
• CPU modeli Qualcomm Snapdragon 660
• CPU frekansı 2.2 GHz
• Çekirdek numarası 8 çekirdek
• GPU modeli Adreno 512
• RAM kapasitesi 4GB
• ROM kapasitesi 64GB (Standart Sürüm)
• ROM kapasitesi 128GB (yüksek versiyon)
• CPU modeli Samsung Exynos 8895
• CPU frekansı 2,5 GHz
• Çekirdek numarası 8 çekirdek
• GPU modeli Mali-G71
• RAM kapasitesi 6GB
• ROM kapasitesi 64GB (Standart Sürüm)
• ROM kapasitesi 128GB (yüksek versiyon)
Temel bilgiler
• yaklaşık yüksekliği143mm
• Genişliği yaklaşık72mm
• Yaklaşık7.25mmkalınlığı
• Ağırlık yaklaşık152g
• Pil3000mAh (tipik)
• C 充mCharge 4.0 （12V2A 24W）
• Yüksekliği153.8mm
• Genişlik yaklaşık78.25mm
• Yaklaşık7.25mmkalınlığı
• Yaklaşık177g
• Pil3500mAh (tipik)
• C 充mCharge 4.0 （12V2A 24W）
kamera
• Arka kameraSony IMX 380 + Sony IMX 350
• 12 milyon piksel + 20 milyon piksel çift kamera
• 1,55μm büyük piksel
• 1 / 2.3 inç büyük sensör
• f / 1.8 büyük diyafram
• Faz odak, lazer odak
• 6 LED halka flaşı
• Gece geliştirme
• 3x kayıpsız zuma kadar
• Portre modu
• Çalma modu
• Panoramik mod
• Profesyonel mod
• Hızlandırılmış fotoğrafçılık
• Ağır çekim
• Yüz izleme
• Ön kamera20 milyon piksel
• f / 2.0 diyafram
• Gökkuşağı Yumuşak AI Akıllı Güzellik
• Hız yüz tanıma
ekran
• Boyut5.46 inç
• Çözünürlük1920 x 1080
• Kontrast10000: 1
• PPI403
• Görüntü TeknolojisiSüper AMOLED
• Boyut5.95 inç
• Çözünürlük2560 x 1440
• Kontrast10000: 1
• PPI494
• Görüntü TeknolojisiSüper AMOLED
diğerleri
• Enine lineer motor mEngine ile küresel bir dokunsal geribildirim etkisi yaratın
Surround ses
• Ünitenin üstünde ve altında çift hoparlör aracılığıyla surround ses efektleri
mTouch
• Tepki hızı0.08s
• Tanıma açısı360 °
• Sensörkapasitif dokunmatik sensör
• Parmak izi modülü5 grup
Operatörler ve formatlar
• Netcom genel sürümü
• 2G ： GSM B2 / B3 / B5 / B8
• 2G ： CDMA BCO
• 3G ： WCDMA B1 / B2 / B5 / B8
• 3G ： TD-SCDMA B34 / B39
• 4G ： TD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41
• 4G ： FDD-LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B8
• Netcom genel sürümü
• 2G ： GSM B2 / B3 / B5 / B8
• 2G ： CDMA BCO
• 3G ： WCDMA B1 / B2 / B5 / B8
• 3G ： TD-SCDMA B34 / B39
• 4G ： TD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41
• 4G ： FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B8
• Mobil özelleştirme
• 2G ： GSM B2 / B3 / B5 / B8
• 2G ： CDMA BCO
• 3G ： WCDMA B1 / B2 / B5 / B8
• 3G ： TD-SCDMA B34 / B39
• 4G ： TD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41
• 4G ： FDD-LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8
WiFi
• 5 GHz ve 2.4 GHz frekans bantlarını destekler
• 802.11 ac / b / g / n kablosuz ağ
Bluetooth
• Bluetooth 4.2
• Destek BLE
navigasyon
• Küresel Konumlama Sistemi
• GLONASS
• Beidou Gezinme
• Küresel Konumlama Sistemi
• GLONASS
• Beidou Gezinme
• Galileo
• SBAS
• QZSS'nin
algılayıcı
• Yatay Doğrusal Motor, Basınç Algılama, Hall Manyetik İndüksiyon, Yerçekimi Algılama,
• Ortam ışığı sensörü, kızılötesi mesafe sensörü, jiroskop
• Dokunma hissi, elektronik pusula
multimedya
• MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS video formatlarını destekler
• FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR, WAV ses formatlarını destekler
• Destek JPEG, PNG, GIF, BMP resim formatı
Şu anda Meizu Metal kullanıyorum hala ilk günkü gibi ve kusursuz çalışıyor ama bundan sonraki telefonumun da Meizu 15 olacağına eminim. Tek kusuru Nougat ile gelmesi.