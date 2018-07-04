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Meizu 16 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla göründü

Yakın zamanda tanıtılacak Meizu 16'nın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geleceğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Meizu'nun yeni amiral gemisinde dair detaylar haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Meizu 16 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla göründü
26 Ağustos'ta tanıtılacak Meizu 16'nın Plus modeli olduğu düşünülen sürümün, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıdıyla geleceği biliniyor lakin ortaya çıkan yeni görseller tepe modelin ekrandan parmak izi okuyacağı iddialarına netlik kazandırdı.
Alüminyum çerçeveler üzerine oturtulmuş ve ekran/kasa oranı yüksek bir ekrana sahip olduğu görülen Meizu 16'nun ekranı ilk bakışta Galaxy S9'u andırıyor. Görselde sol tarafta yer alan cihaz ise büyük ekranlı Meizu 16'nın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geleceğine işaret ediyor.  
26 Ağustos günü iki farklı versiyonla sahneye çıkacak Çinli Meizu, "Plus" takılı tepe modelinde en üst seviye donanımlara yer verecekken, alt modelde Snapdragon 710 gibi bir tık daha alt donanımlar kullanacak. Her iki modele dair ayrıntılar da 26 Ağustos'da netleşecek. Ayrıca Meizu 16, tanıtıldıktan hemen sonra satışa çıkacak. Ülkemizde de resmi faaliyetleri bulunan şirketin, yeni amiral gemisi telefonu Meizu 16'yı zaman kaybetmeden ülkemizde de satışa sunması bekleniyor. 

https://www.gsmarena.com/photo_of_meizu_16_confirms_the_indisplay_fingerprint-news-32049.php Yorum Yaz
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balcis 11 ay
çare bu.
yüz tanıma teknolojisi sadece güvenlik için gelmiyor her hareketinizi takip edebiliyor.
size 30 sn reklam izleten uygulamalar oyunlar yüz tanıma teknolojisiyle gözünüzü ayırıp başka yere kaydığında fark edemeyecek mi sanıyorsunuz? ne kadar bakarsak o kadar köfte olacak.
daha altında başka bir çok çapanoğlu da olabilir.
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cngzmls 11 ay
Ekrana gömülü çok da gerekli değil, Sony de ve bazı Meizu larda olduğu gibi yanda olabilir.
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hasanandnexus 11 ay cngzmls
cngzmls
Ekrana gömülü çok da gerekli değil, Sony de ve bazı Meizu larda olduğu gibi yanda olabilir.

İnce hocam artık telefonlar. Büyük ekran ve ince gövde trendi var.
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12 Angry Men 11 ay
Seneye çoğu telefonda standart olacak.
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