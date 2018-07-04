Meizu 16 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla göründü

26 Ağustos'ta tanıtılacak Meizu 16'nın Plus modeli olduğu düşünülen sürümün, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıdıyla geleceği biliniyor lakin ortaya çıkan yeni görseller tepe modelin ekrandan parmak izi okuyacağı iddialarına netlik kazandırdı.

Alüminyum çerçeveler üzerine oturtulmuş ve ekran/kasa oranı yüksek bir ekrana sahip olduğu görülen Meizu 16'nun ekranı ilk bakışta Galaxy S9'u andırıyor. Görselde sol tarafta yer alan cihaz ise büyük ekranlı Meizu 16'nın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geleceğine işaret ediyor.

26 Ağustos günü iki farklı versiyonla sahneye çıkacak Çinli Meizu, "Plus" takılı tepe modelinde en üst seviye donanımlara yer verecekken, alt modelde Snapdragon 710 gibi bir tık daha alt donanımlar kullanacak. Her iki modele dair ayrıntılar da 26 Ağustos'da netleşecek. Ayrıca Meizu 16, tanıtıldıktan hemen sonra satışa çıkacak. Ülkemizde de resmi faaliyetleri bulunan şirketin, yeni amiral gemisi telefonu Meizu 16'yı zaman kaybetmeden ülkemizde de satışa sunması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/photo_of_meizu_16_confirms_the_indisplay_fingerprint-news-32049.php