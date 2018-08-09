Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon!

Türkiye pazarında da resmi olarak faaliyet gösteren Çinli Meizu, yeni amiral gemisi telefonları Meizu 16 ve 16 Plus'ı tanıttı. Çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla öne çıkan Meizu 16, özellikleriyle olduğu gibi fiyatıyla da göz kamaştırıyor.

Ekran: 6 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatında Super AMOLED ekran

6 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatında Super AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 150.5 x 73.2 x 7.3 mm ~ 152 g

150.5 x 73.2 x 7.3 mm ~ 152 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz) RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB

64/128 GB Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 20 MP (f/2.6)

12 MP (f/1.8) + 20 MP (f/2.6) Ön kamera: 20 MP (f/2.0)

20 MP (f/2.0) Batarya: 3010 mAh (mCharge hızlı şarj destekli)

3010 mAh (mCharge hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ Flyme 7 UI

Android 8.0 Oreo ~ Flyme 7 UI Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi

USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, AI yüz tanıma, stereo hoparlör, sıvı soğutma sistemi, mEngine, mTouch

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, AI yüz tanıma, stereo hoparlör, sıvı soğutma sistemi, mEngine, mTouch Renk seçenekleri: Beyaz ve siyah

Meizu 16, 6 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlük sunan 18: 9 formatında Super AMOLED ekranla geliyor. 10000: 1 kontrast değerine sahip ekranın inç başına düşen piksel miktarı 402 ppi iken, ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesi ise 430 nits. Kasaya oranı %91.18 olan ekranın hemen altında parmak izi tarayıcısı bulunuyor. %99.12 doğruluk payına sahip sensör, yalnızca 0.25 saniyede parmağınızı algılıyor ve ekranın kilidini açıyor.

Snapdragon 845 çipseti le güçlendirilen Meizu 16'ya depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 6 ve 8 GB'lık LPDDR4x sistem belleği eşlik ediyor. Telefonun depolama seçenekleri ise UFS 2.1 standartıyla uyumlu 64 ve 128 G'lık birimler olarak belirlenmiş. Cihazın sıcaklığını dengede tutabilmek ve performanstan taviz vermek istemeyen Meizu, yeni amiral gemisinde sıvı soğutmalı özel bir bakır soğutma sistemine yer veriyor.

Meizu'nun mCharge adını verdiği hızlı şarj sistemiyle desteklenen ve USB Type-C üzerinden şarj olan 3010 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen Meizu 16'da Sony imzası taşıyan 12 MP (f/1.8) IMX 380 ana kamera sensörü ve 12 MP IMX 350 telefoto kamera sensörü yer alıyor. Dört eksenli OIS (Optik İmaj Sabitleyici) ile desteklenen kamera sistemine, gece çekimlerinde yardımcı olabilmek adına yuvarlak bir halka içerisine yerleştirilmiş altılı LED flaş eşlik ediyor. Kamera yazılımı yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Meizu 16'nın kamerası HDR modu, yüz tanıma ve bokeh efekti gibi özelliklere de sahip.

Ön tarafta ise ArcSoft'un güzellik algoritmalarıyla desteklenen ve f/2.0 diyafram değerine sahip 20 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Ön kamera portre modu, güzellik modu gibi özellikler yer alırken, selfie kamerasının yüz tanıma özelliğini kullanarak Meizu 16'nın kilidini açabilmek de mümkün.

Gelelim yazılım tarafına. Android 8.0 Oreo işletim sistemine Flyme 7 UI arayüzü giydirilen Meizu 16, birçok yazılım teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Şirket telefonun açılış hızını %36 oranında artırabilmek için OneMind AI teknolojisinden faydalanırken, SuperSwipe teknolojisiyle de CPU'nun çok çekirdekli algoritmalarını telefona göre optimize edilerek, akıcı bir arayüz deneyimi sunuluyor. Ayrıca Super mBack 2.0 yazılımıyla birlikte de erişilebilirlik artırılıyor.







Kullanıcıya her anlamda güzel bir deneyim sunmak isteyen Meizu, yeni amiral gemisinde Dolby Atmos desteğine sahip stereo hoparlöre de yer vermiş. 3.5 mm kulaklık girişinin es geçilmediği Meizu 16'nın diğer özellikleri şöyle: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, LTE 4 × 4 MIMO.

Meizu 16 fiyatı

Depolama ve RAM miktarına göre Meizu 16'nın fiyatlandırması şu şekilde:

6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli model: 395 $

6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli model: 439 $



8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli model: 483 $

Meizu 16 Plus özellikleri