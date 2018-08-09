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Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon!

Meizu, yeni amiral gemisi telefonları Meizu 16 ve 16 Plus'ı tanıttı. Üst seviye teknik özelliklere sahip telefonlar, uygun fiyatıyla da göz dolduruyor. İşte Meizu 16 ve Meizu 16 Plus özellikleri:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
8,4b
1
48
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Türkiye pazarında da resmi olarak faaliyet gösteren Çinli Meizu, yeni amiral gemisi telefonları Meizu 16 ve 16 Plus'ı tanıttı. Çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla öne çıkan Meizu 16, özellikleriyle olduğu gibi fiyatıyla da göz kamaştırıyor.

Meizu 16 özellikleri

  • Ekran: 6 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatında Super AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 150.5 x 73.2 x 7.3 mm ~ 152 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz) 
  • RAM: 6/8 GB 
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 20 MP (f/2.6)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3010 mAh (mCharge hızlı şarj destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ Flyme 7 UI
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi 
  • Diğer özellikler: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, AI yüz tanıma, stereo hoparlör, sıvı soğutma sistemi, mEngine, mTouch
  • Renk seçenekleri: Beyaz ve siyah 
Meizu 16, 6 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlük sunan 18: 9 formatında Super AMOLED ekranla geliyor. 10000: 1 kontrast değerine sahip ekranın inç başına düşen piksel miktarı 402 ppi iken, ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesi ise 430 nits. Kasaya oranı %91.18 olan ekranın hemen altında parmak izi tarayıcısı bulunuyor. %99.12 doğruluk payına sahip sensör, yalnızca 0.25 saniyede parmağınızı algılıyor ve ekranın kilidini açıyor.
Snapdragon 845 çipseti le güçlendirilen Meizu 16'ya depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 6 ve 8 GB'lık LPDDR4x sistem belleği eşlik ediyor. Telefonun depolama seçenekleri ise UFS 2.1 standartıyla uyumlu 64 ve 128 G'lık birimler olarak belirlenmiş. Cihazın sıcaklığını dengede tutabilmek ve performanstan taviz vermek istemeyen Meizu, yeni amiral gemisinde sıvı soğutmalı özel bir bakır soğutma sistemine yer veriyor.  
Meizu'nun mCharge adını verdiği hızlı şarj sistemiyle desteklenen ve USB Type-C üzerinden şarj olan 3010 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen Meizu 16'da Sony imzası taşıyan 12 MP (f/1.8) IMX 380 ana kamera sensörü ve 12 MP IMX 350 telefoto kamera sensörü yer alıyor. Dört eksenli OIS (Optik İmaj Sabitleyici) ile desteklenen kamera sistemine, gece çekimlerinde yardımcı olabilmek adına yuvarlak bir halka içerisine yerleştirilmiş altılı LED flaş eşlik ediyor. Kamera yazılımı yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Meizu 16'nın kamerası HDR modu, yüz tanıma ve bokeh efekti gibi özelliklere de sahip. 
Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon!
 
Ön tarafta ise ArcSoft'un güzellik algoritmalarıyla desteklenen ve f/2.0 diyafram değerine sahip 20 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Ön kamera portre modu, güzellik modu gibi özellikler yer alırken, selfie kamerasının yüz tanıma özelliğini kullanarak Meizu 16'nın kilidini açabilmek de mümkün. 
Gelelim yazılım tarafına. Android 8.0 Oreo işletim sistemine Flyme 7 UI arayüzü giydirilen Meizu 16, birçok yazılım teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Şirket telefonun açılış hızını %36 oranında artırabilmek için OneMind AI teknolojisinden faydalanırken, SuperSwipe teknolojisiyle de CPU'nun çok çekirdekli algoritmalarını telefona göre optimize edilerek, akıcı bir arayüz deneyimi sunuluyor. Ayrıca Super mBack 2.0 yazılımıyla birlikte de erişilebilirlik artırılıyor.   


 
Kullanıcıya her anlamda güzel bir deneyim sunmak isteyen Meizu, yeni amiral gemisinde Dolby Atmos desteğine sahip stereo hoparlöre de yer vermiş. 3.5 mm kulaklık girişinin es geçilmediği Meizu 16'nın diğer özellikleri şöyle: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, LTE 4 × 4 MIMO.  

Meizu 16 fiyatı

Depolama ve RAM miktarına göre Meizu 16'nın fiyatlandırması şu şekilde:
  • 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli model: 395 $  
  • 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli model: 439 $  
  • 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli model: 483 $

Meizu 16 Plus özellikleri

  • Ekran: 6.5 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatında Super AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 160.4 x 78.2 x 7.3 mm ~ 182 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
  • RAM: 6/8 GB
  • Depolama kapasitesi: 128/256 GB
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 20 MP (f/2.6)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3640 mAh (mCharge hızlı şarj destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ Flyme 7 UI
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, AI yüz tanıma, stereo hoparlör, sıvı soğutma sistemi, mEngine, mTouch  
  • Renk seçenekleri: Beyaz ve siyah
Ailenin büyük üyesi Meizu 16 Plus'ın teknik özellikleri daha büyük ekran (6.5 inç) ve batarya dışında (3640 mAh) Meizu 16 ile bire bir aynı. Dolayısıyla Meizu 16 Plus'ın özelliklerini detaylı olarak yazmaya gerek duymadık.  

Meizu 16 Plus fiyatı

Depolama ve RAM miktarına göre Meizu 16 Plus'ın fiyatlandırması şu şekilde:
  • 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli model: 468 $  
  • 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli model: 512 $ 
  • 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasiteli model: 586 $


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Kefelon 9 ay en beğenilen
Kesin bir şekilde yılın cihazı oldu.
Özellikle lansman sırasında kullandıkları şu fotoğraflar durumu özetliyor zaten;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Meizu her zaman tasarım ve malzeme kalitesi ile üst düzey bir firmaydı. Yine tasarım anlayışıyla farkını ortaya koydu.
Kesin bir şekilde yılın cihazı oldu.Özellikle lansman sırasında kullandıkları şu fotoğraflar durumu özetliyor zaten;
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zaomss 9 ay
Xiaominin gitgide popülerleşerek fiyatlarını yükseltmesinden sonra ilaç gibi olmuş resmen. Tasarım mükemmel. Arkadaşın dediği gibi mi8 i tokatlar.
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Slaved by makarna 9 ay
Mi8 i tokatlar
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10ff 9 ay
Ucuz telefon mu? Oda ne!
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fatihaksoy47 9 ay
Helal olsun en yeni teknolojiler bir telefonda çok beğendim umarım kısmet olur :)
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Guest-FAA9DFD80 9 ay
Millet işlemci meraklısı olmuş Kirin 970 in en çok gömüldüğü konu açık ara bu olsa gerek.
Hem fiyat hem performans isteniyor da Kirin neden bu kadar çok gömülüyor anlamış değilim.
Snapdragon 845 ile yapıp da Kirin 970 ile yapamadığınız ne var ?


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fenerbahce_34 9 ay
Harika tasarım olmuş tebrik ediyorum
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CheckVizoR 9 ay
Denemek istediğim bir telefon meizu.
Şuan mi6 var. Satarsam alacağım telefon kesinlikle bu .
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rasmusen.17 9 ay
Tasarımı, özgünlüğü ve kararlı duruşuyla Meizu’yu takdir ediyorum. Yenilik bahanesiyle birbirini kopyalayan firmalara çok iyi bir ders olmuş bence. Şayet tedarik ettiği kritik parçalar (amoled ekran, hoparlör ve kamera) düşük kalite değil ise ve standartları karşılayabiliyorsa fiyatı göz önünde bulundurarak çok fazlasını da beklememek lazım diyorum gayet tercih edilesi cihazlar olmuş. Umarım Meizu Türkiye cihazları hızla ülkemizde satışa sunar. Bizlerde deneyimleme ve kullanma imkanına kavuşuruz. Malum telefon fiyatları dolar sebebiyle iyice yükseldi.
1 Yanıt Yanıtla +5
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YediGüzelAdam 9 ay rasmusen.17
samsungun en kaliteli ekranlarını verdiği 2-3 firmadan birisi hatta tek diyebilirim.
dikkatinizi çektiyse mi8 de amoled ekran var bu cihazda Super Amoled var.
Ayrıca Samsungun Pentile değilde Rgb amoled yani 3 altpixelli ekranlarını vermeyi düşündüğü tek firma, firma Xiaomi den daha büyük bir firmayken battı. alibaba mediatek samsung(exynos ve superamoled ekran) desteğiyle tekrar eski haline yavaş yavaş geliyor apple firmanın tüm fabrikalarına kepenk vurdurmuştu o dönem Xiaomi birkaç firmanın tasarım dilini çalarak ortaya çıkmıştı en baştaki firmalardan biri ise meizu flyme 4 te kullandığımız özellikler miui 10 ile geldi :)
Cihazın ucuz olması konusundaki tek endişem dış malzeme kalitesi, abartısız piyasanın en iyi cihazlarını üretiyor firma işçilik konusunda rakipsiz acaba kaliteden ödün mü verdiler diyeceğim ama Kaliteden ödün verseler bile En kötü hali En iyi xiaomiden kesinlikle iyidir. Bir Pro7Plus ile Mi6 yı MiNote 3 ü yanyana koyun demek istediğimi anlarsınız. Dış kasası dizaynı materyal malzeme anlayışı 2K super amoled ekranı ile Sayısız sorunlu ekranı ıps ve türlü türlü problemi olan kasası durduğu yerde soyulan home tuşu kendiliğinden geri basan xiaomi mi6 ile uçurum olduğunu anlarsınız. ses konusuna hiç girmiyorum. meizu yu bilen bilir. Bu arada fırsatınız olursa kameraları da inceleyin mi6 nın dxomark puanının yalan olduğunu anlarsınız cihaz meizu karşısında çok ağır bir şekilde eziliyor.
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aycibin 9 ay
Mi8 cakma iphoneX olarak uretilmisti.ama bu telefon 10 numara görünüyor.kasa boyutlari basarili.ozellikler gayet iyi.ses ve kamera kalitesi de iyiyse hella valla.boyle telefonlar daha cok garantili bulunabilmeli.
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TearsForFears 9 ay
Meizu türkiye umarım bu telefonu uygun fiyattan hızlı bir şekilde getirir. Gecikirlerse kur artacak. 3400 civarına s8 plus, mi8, mate 10 pro, zenfone 5z var. Bu fiyatları geçerse hiç şansı yok. Ekranda parmak izi okuyan iyi kameraları iyi tasarımı olan en güçlü işlemciyi kullanan en iyi fiyat performans telefonu şuanda meizu 16. Batarya düşük olmuş ama telefon boyutları rakiplerinden küçük. Plus modeli batarya olarak daha iyi süreler sunacaktır.
2 Yanıt Yanıtla +3
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YediGüzelAdam 9 ay TearsForFears
2 nesil öncesinin cihazı Mate 10 pro, s8plus ile kıyaslamanız komik olmuş. Kirin 970le huawei kaç cihaz çıkardı? s8plus işlemcisiyle beraber meizu 15 plus ta mevcut o cihazı aşalı çok oldu.
Şuan da piyasada 3400 e mi8 olmadığı gibi bu cihaz mi8 in çok üstünde bir cihaz, mi8 oneplus 6 danda kötü, meizu 16 dan hayli hayli kötü
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Murat Burç 9 ay TearsForFears
Bu cihazlardan ZF5Z dışında hiç biri tehdit değil. Asıl üst seviyede tehdit S9 Plus. 4200-4400 arası gidip geliyor. 16 Plus olurda 3700u aşarsa o parayı veren direk S9 Plus alır geçer zaten fiyat iyi gelirse çok satarlar cidden iyi satarlar hele bu kurda
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yelkenli12 9 ay
ekran kalitesi rezalet. ekran tasarımından behsetmiyorum beyler, ekran HDR ve HDR10 desteklemiyor. pp değerleri düşük. en önemlisi nit parlaklık seviyesi leş. sönük ve solgun keyifsiz bir ekran. mi8 ekranı buna bin basar. telefonda işlemci vs kadar ekran kalitesi de önemli ve telefonun en pahallı parçası ekranlardır. tasarım haricinde beş sene öncesinin ekranı neredeyse. adsam gibi ele avuca oturan sağından solundan kırpılmamış uygun fiyatlı amiral katili cihaz cikarın girin piyasa. ama yok ille hayati bi kısmını kısacaklkar. huawei p20pro kamerasını ön plana çıkararak düm dikkatleri kameraya çekti ama HDR VE HDR10 özelliği olmayan tırt bi ekranla gelişini kamufle etti. hatta bir önceki yılın işlemcisini de bu cihazla kakaladı ama neymiş kamera şöyleymiş! kamerasını bizzat bir hafta deneyimledim ama iphonex kamerası bundan daha iyi çeker. hele portre lens 80mm çok iyi bir değer ama 8mp ile leş gibi resim çekiyor. çocuğunu çekeceksin hareket ettirme netleştiriliyor diyor ama bulanık çekiyor. uzun pozlama yaparak ışık toplayıp gece resimlerini iyi çekiyor lafım yok ama öyle abartıldığı gibi değil. yani demem o ki bir firma cihazın bir özelliğine insanların dikkatini fokuslayıp geri kalan ayıplarını kusurlarını ve eksikliklerini kamufle ediyorlar. hemen işlemci şöyle ram böyle deyip balıklama atlamayın derim hiç bir cihaza
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YediGüzelAdam 9 ay yelkenli12
hdr ekran için hdr içerik gerek sanırım terabytelarınızı hdr videolara ayırdınız.
Ekran konusuna gelince meizu nun şu ana kadar çıkardığı hiçbir cihazının ekranı xiaomiden kötü olmamıştır her zaman daha iyidir ve yine öyle Ekran parlaklıkları ikisi de 430 nit ve Ayrıca çok bildiğiniz için söylüyorum Super Amoled ekran, Amoled ekrandan daha kaliteli görüntü sunar. HDR olunca en iyi ekran olsaydı her sene samsung değil sony en iyi ekrana sahip cihazı üretmiş olurdu karalamak için başka şey bulursanız sevinirim.
ha çok ileri gidecekseniz sorayım
mi8 de önde stereo hoparlör varmı yok stereo hoparlör var mı o da yok dolby atmos var mı o da yok ekran gövde oranı çentiğine rağmen mi8 in daha düşük super amoled değil 3.5mm jack yok daha kalın Sony Ldac yok. meizu açıklamamakta hata ediyor ancak cihazda çıktığında en az iki adet dac görürüz. xiaomi de o da yok.Malzeme kaliteleri arasındaki uçurum yıllardır belli Birtek Hdr den vurmaya çalışın bu kadar gerekli ve günlük kullanımda yarayacak bir özellikle hdr kıyası yapın.
haaa unutmuşum, Meizu da ekrana gömülü parmak izi okuyucu var mi8 de o da yok. Hani şu Explorer Edition adı altında çıkan modelinizde olan özellik
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DH Misafiri 9 ay
Artık rüyada görürüz ucuz telefonları ben mi 5 i 1050 TL ye almıştım artık Türkiye'de ancak giriş seviyesinde telefonları alırız yakında böyle giderse çin gibi 100 dolar maaşa çalışırız 50 taksitle Evkur dan alırız
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