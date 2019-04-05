Meizu 16s modeli detaylanıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olmayı başaran Meizu, yeni bir amiral gemisi hazırlığı yapıyor. Meizu 16s ismindeki cihazın görselleri ve teknik özellikleri hakkında farklı sızıntılar gördük. Bugün ise Meizu 16s’in TENAA’da listelenmeye başlamasıyla çoğu özelliği resmiyet kazandı diyebiliriz.

Snapdragon 855 ve 48 MP kamera

Daha önceki sızıntıları ve beklentileri doğrulayacak şekilde cihazın Snapdragon 855 yonga seti ile geleceği görülüyor. Bu yonga setine tercihinize göre 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB hafıza eşlik edecek. 6.2 inç 2232 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen Meizu 16s, günümüz akıllı telefonlarına uymayarak herhangi bir çentik barındırmıyor.

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Çift arka kamera paketine sahip telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 20 MP çözünürlüğünde yardımcı sensör eşlik ediyor. Ön tarafa baktığımızda ise 20 MP öz çekim kamerası bizleri karşılıyor. Meizu 16s’in 151.9 x 73.4 x 7.65 mm boyutlarında ve 166 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

TENAA’da yer alan bilgilere göre batarya kapasitesi minimum 3540 mAh olarak gözüküyor. Daha önceki 3C sertifika bilgilerini hatırlarsak bu değerin 3600 mAh olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 24W hızlı şarj desteği bulunuyor. Son olarak Android 9 Pie işletim sistemiyle gelecek. Bu işletim sistemi firmadan alışık olduğumuz üzere Flyme arayüzü ile bütünleşiyor. Henüz resmi bir etkinlik tarihi olmasa da TENAA listelemesinin de belli ettiği gibi cihazın içinde bulunduğumuz ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=XSRnDagtFCsKjN5%2fx6QP9owzbKaejjZa