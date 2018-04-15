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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu, 22 Nisan'da akıllı hoparlörünü tanıtabilir

Çinli Meizu yaklaşık bir hafta sonra Meizu 15 serisi telefonlarını tanıtacak. Şirketin yayınladığı yeni bir poster, aynı etkinlikte yapay zeka destekli bir ürün daha tanıtabileceğini gösteriyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu önceki gün Weibo aracılığıyla çok fazla detay içermeyen bir poster yayınladı. Şirketin ifadesine göre "tarif edilemez yeni bir ürün" geliyor. Paylaşılan görsel yapay zeka (AI) destekli bir cihaza, muhtemelen de akıllı hoparlöre işaret etmesine rağmen çok açıklayıcı değil. Gizemli cihaz, Meizu 15 serisi ile aynı tarihte 22 Nisan'da tanıtılacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 9'un kod adı ortaya çıktı"
Posterdeki en büyük ipucu ise "ihtiyacın olduğunda beni uyandır" yazısı. Yani bu da yapay zekalı bir ürünün yolda olduğunu gösteriyor. Ayrıca ışın kılıcını anımsatan iki lazer ışını da var. Star Wars temalı bir yapay zeka ürünü mü gelecek bilemiyoruz ancak fikir güzel görünüyor.
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Her şey önümüzdeki hafta belli olacak

Akıllı teknoloji pazarında, özellikle de büyük teknoloji şirketlerinin akıllı hoparlöre yönelmesiyle harekete geçme ihtiyacı duyan Meizu, kesinlikle rakiplerinden geri kalmak istemiyor. Meizu'nun sahneye nasıl bir ürün çıkaracağını net olarak bilmiyoruz ancak tam bir hafta sonra her şeyi öğrenmiş olacağız.

http://www.cnmo.com/news/634204.html Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl
"Wake me when you need me." Halo isimli oyunda Cortana isimli yapay zeka karakterinin bir repliği. Microsoft - Meizu ortalığında Cortana destekli bir akıllı hoparlör geliyor. Onu belirtmek istemişler galiba.
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