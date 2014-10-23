Meizu : Apple'dan öğreneceğimiz çok şey var

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Apple ürünlerini taklit dendiği zaman akla gelen ilk ülke elbette Çin oluyor. iPhone, iPad ve iPod ürünleri sayısız Çinli üretici tarafından taklit edildi ve Apple pek çoğu ile hukuki olarak mücadele etmek zorunda kaldı. Genelde büyük Çinli üreticiler ürünlerinin taklit olduğunu kabul etmez ancak Meizu bu konuda farklı bir yol izliyor.
Firmanın başkan yardımcısı Li Nan, bir etkinlikte yaptığı konuşmada Apple'dan ekip olarak öğrenecekleri çok şeyleri olduğunu ve ürünlerinin her zaman Apple'ın örneklerini takip etmeye devam edeceğini açıkladı.
Meizu bir dönem MX modelinin iPhone'a çok benzediği gerekçesiyle Apple ile davalık olmuş ve üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Ancak firma Apple'ı takip etmekten vazgeçmeyeceğini de resmen teyit etmiş oldu.
Nan ayrıca Meizu MX Pro modelini Kasım ayında satışa sunacaklarını da açıkladı. Huawei Ascend Mate 7 modelini alt edeceğini belirttiği Meizu MX Pro modelinde parmak izi okuyucu da yer alacak. Modelin 5.2 inçlik 2K ekran sunacağı daha önce Nan tarafından ifade edilmişti. Modelin Ubuntu Touch ile gelmesi bekleniyor.
https://www.techinasia.com/meizu-vp-we-rank-apple-xiaomi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başka ülkelerin tacirleri amme hizmeti yapmıyor herhalde. Onlar da kar amacı güdüyor. "Hayrına satın" anlamına gelecek bir şey söylemedim.
Bakın Hindistan'da Moto G, Xiaomi girene kadar ucuz kabul ediliyordu. Adamlar amiral gemisi kategorisindeki Mi3'ü, Moto G fiyatından piyasaya sürdüler. Motorola hemen fiyat kırmak zorunda kaldı. Demek ki düşürdüğü o fiyattan daha önce de satıp kar edebilirmiş, ama zorlama olmadığı için piyasaya ayak uydurmuş.
Umarım iki taraf için de uygun bir orta noktayı tercih edersiniz.
Xiaomi, Türkiye'ye geliyor. Az kaldı. Huawei Honor geliyor.
Çin'de Meizu MX4'ten daha pahalı olan ve daha iyi bir ürün olan Xiaomi Mi4 burada daha ucuza satıldığı zaman öyle yurtdışından getirebiliyor musunuz diyemeyeceksiniz. Anlatamıyorum.
Xiaomi'yi geçelim LG G2 var aynı fiyata. Adam gider bildiği markanın ürününü alır.
Beklediğiniz ilgiyi göremezsiniz.
Bizim vatandaş Çin'de yaşamıyor diye Türk girişimcileri ithal ettikleri üründe kazıklamak zorunda mı?
Koreli, Naylon beyinli Samsung, ilk iphone dan beri herşeyi kopyalaya kopyalaya bitiremedi ama nafile, yine eşşek yine eşşek...eşşeklikleri baki kaldı yani.
cihazları siz getireceksiniz herhalde? yeni üyesiniz ve direk meizu geliyor diye konu açmışsınız başkada etkinliğiniz gözükmüyor forumda. bizleri bilgilendirin ki ona göre yeni telefon almayalım biraz daha bekleyelim, siz getirecekseniz kaç adet getirmeyi ve hangi teknik servisle çalışmayı düşünüyorsunuz. gerekli olan belgeler ce, rohs (fabrikadan alınacak), dts (Türkiye) vb... gibi belgeleri temin ettiler mi yada ettiniz mi? yanlış anlamayın siz getirmiyorsanız bile bu kadar iddialı olduğunuz için herhalde bir yakınlığınız vardır yada cihazlar yolcu beraberinde getirilip forumun 2.el bölümünde garantisiz mi satılacak?
Android sevenler için çok iyi bir alternatif orası ayrı.
Çin'e teknoloji transferi ister istemez olacak, Çin hükümeti de bunu bilerek politikalarını buna göre ayarlıyor.
Tek umudum Japonlar.