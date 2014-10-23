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Meizu : Apple'dan öğreneceğimiz çok şey var

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu : Apple'dan öğreneceğimiz çok şey var

Apple ürünlerini taklit dendiği zaman akla gelen ilk ülke elbette Çin oluyor. iPhone, iPad ve iPod ürünleri sayısız Çinli üretici tarafından taklit edildi ve Apple pek çoğu ile hukuki olarak mücadele etmek zorunda kaldı. Genelde büyük Çinli üreticiler ürünlerinin taklit olduğunu kabul etmez ancak Meizu bu konuda farklı bir yol izliyor. 

Firmanın başkan yardımcısı Li Nan, bir etkinlikte yaptığı konuşmada Apple'dan ekip olarak öğrenecekleri çok şeyleri olduğunu ve ürünlerinin her zaman Apple'ın örneklerini takip etmeye devam edeceğini açıkladı.

Meizu bir dönem MX modelinin iPhone'a çok benzediği gerekçesiyle Apple ile davalık olmuş ve üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Ancak firma Apple'ı takip etmekten vazgeçmeyeceğini de resmen teyit etmiş oldu.

Nan ayrıca Meizu MX Pro modelini Kasım ayında satışa sunacaklarını da açıkladı. Huawei Ascend Mate 7 modelini alt edeceğini belirttiği Meizu MX Pro modelinde parmak izi okuyucu da yer alacak. Modelin 5.2 inçlik 2K ekran sunacağı daha önce Nan tarafından ifade edilmişti. Modelin Ubuntu Touch ile gelmesi bekleniyor.  


https://www.techinasia.com/meizu-vp-we-rank-apple-xiaomi/ Yorum Yaz
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despec42 5 yıl
Ya kim kimi kazıklıyor daha fiyat belli değil şunu söylüyüm olursa biz fiyatı olabildiğince ucuz tutacaz firma kısa vadeli düşünmüyor ben bu piyasanın 12 yıldır içindeyim ortalık kurtlar sofrasbu piyasa serbes piyasa herkesin aklı var fikri var diyosunki daha farklı markalar girecek girsin bu Türkiyede yaşayanlar için iyi olur kaliteyi ucuz fiyata alırlar samsung ve diger bir iki markanın telkeli kırılır.ama siz olayı farklı görüyorsunuZ yok kazıklıycak falan filan bu cihazları getiren firma elbette kar güdecek sonuçta ticaret yapıyor okadar riske giriyor.cihaz bi gelsin Türkiyeye fiyatı açıklansın ozaman bu yorumları yapalım
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Guaire 5 yıl despec42
Fiyat konusunda ipucu verdiniz. Onun üzerine konuştuk zaten. Normal bir fiyattan gelirse zaten sorun kalmaz.

Başka ülkelerin tacirleri amme hizmeti yapmıyor herhalde. Onlar da kar amacı güdüyor. "Hayrına satın" anlamına gelecek bir şey söylemedim.

Bakın Hindistan'da Moto G, Xiaomi girene kadar ucuz kabul ediliyordu. Adamlar amiral gemisi kategorisindeki Mi3'ü, Moto G fiyatından piyasaya sürdüler. Motorola hemen fiyat kırmak zorunda kaldı. Demek ki düşürdüğü o fiyattan daha önce de satıp kar edebilirmiş, ama zorlama olmadığı için piyasaya ayak uydurmuş.

Umarım iki taraf için de uygun bir orta noktayı tercih edersiniz.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Markanın para ettiğini kanıtlar nitelikte.
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despec42 5 yıl
Ya bende bunu diyorum bizim vatandaşımız çinde yaşamıyor türkiyede yaşıyor türkiyeden bu telefonu onların aldığı fiyattan alamaz bugün türkiyede yaşayan vatandaş bu telefonu almak isterse yurt dışından kaçliraya alabilecek veya getirtirebilecek
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Guaire 5 yıl despec42
Çin fiyatıyla getirmeniz gerektiğini söylemedim. Öyle demiş olsa idim 850TL değil, 650TL demem gerekirdi.

Xiaomi, Türkiye'ye geliyor. Az kaldı. Huawei Honor geliyor.

Çin'de Meizu MX4'ten daha pahalı olan ve daha iyi bir ürün olan Xiaomi Mi4 burada daha ucuza satıldığı zaman öyle yurtdışından getirebiliyor musunuz diyemeyeceksiniz. Anlatamıyorum.

Xiaomi'yi geçelim LG G2 var aynı fiyata. Adam gider bildiği markanın ürününü alır.

Beklediğiniz ilgiyi göremezsiniz.

Bizim vatandaş Çin'de yaşamıyor diye Türk girişimcileri ithal ettikleri üründe kazıklamak zorunda mı?
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swat882 5 yıl
Forumdaki cahillik seviyesi bayagi yükselmiş
, adamlara hırsız diyeni mi ararsın çalmış diyeni mi ararsin,, eyy be adam, tabi adam yerine saymıyorum seni ama, sen ne yapıyorsun? Ülken için ne yaptın? Ne ürettin? Anca koca kıçını yayıyoraun, dünyada bir böcek bile senden daha fazla yarar sağlıyor.
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despec42 5 yıl
Cihazları ben getirmiyorum ama bayisi olacam azönce getirecek arkadaşla görüştüm ön anlaşma imzalanmış bi aksilik çıkmassa 1ay içinde türkiyede satışa sunulacak 16 ve32gb modelleri daha sonra 64 gb gold modeli satışa sunulacak yılbaşına doğruda pro modeli satışa sunulacak ama dediğimgibi bi terslik olmassa bekleyip görecez
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MegaWolt38 5 yıl
Adam açıkça itiraf etmiş.
Koreli, Naylon beyinli Samsung, ilk iphone dan beri herşeyi kopyalaya kopyalaya bitiremedi ama nafile, yine eşşek yine eşşek...eşşeklikleri baki kaldı yani.
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despec42 5 yıl
Fiyat dediğiniz kadar yüksek olmayacak .şunuda unutmayın TÜrkiyede yüzde 25 ötv vergisi ve yüzde 18 kdv vergisivar diger masraflar hariç buyurun siz hesaplayın 1000 tl lik cihaz oluyor 1450 tl
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esb2011 5 yıl despec42
despec42

Fiyat dediğiniz kadar yüksek olmayacak .şunuda unutmayın TÜrkiyede yüzde 25 ötv vergisi ve yüzde 18 kdv vergisivar diger masraflar hariç buyurun siz hesaplayın 1000 tl lik cihaz oluyor 1450 tl

cihazları siz getireceksiniz herhalde? yeni üyesiniz ve direk meizu geliyor diye konu açmışsınız başkada etkinliğiniz gözükmüyor forumda. bizleri bilgilendirin ki ona göre yeni telefon almayalım biraz daha bekleyelim, siz getirecekseniz kaç adet getirmeyi ve hangi teknik servisle çalışmayı düşünüyorsunuz. gerekli olan belgeler ce, rohs (fabrikadan alınacak), dts (Türkiye) vb... gibi belgeleri temin ettiler mi yada ettiniz mi? yanlış anlamayın siz getirmiyorsanız bile bu kadar iddialı olduğunuz için herhalde bir yakınlığınız vardır yada cihazlar yolcu beraberinde getirilip forumun 2.el bölümünde garantisiz mi satılacak?
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Guaire 5 yıl despec42
O vergileri unutmasam zaten 850TL değil 650TL derdim. %17 vergisi ve masrafları, karı içinde 650TL'den başlıyor Çin'de. Vergisiz hali ise 560TL. Vergiler eklenince 825TL yapıyor. Ben yukarı yuvarladım 850TL dedim.
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Pit0N 5 yıl
Bütün android dünyasının öğrenecekleri var.
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akmac 5 yıl
Görüntü olarak evet ama yazılımsal olarak yapmaları zor.
Android sevenler için çok iyi bir alternatif orası ayrı.

Çin'e teknoloji transferi ister istemez olacak, Çin hükümeti de bunu bilerek politikalarını buna göre ayarlıyor.

Tek umudum Japonlar.
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User Friendly 5 yıl
Ubuntu Touch hımmm...
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darkest earth 5 yıl
Ama son telefonları güzeldi be. Apple falan hikaye yani onun yanında.
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despec42 5 yıl
Sabredin 1 ay içinde MEİZU TÜRKİYDE.bu konudaki gelişmeleri formda bulunan diğer android telefonlar bölümünden MEİZU TÜRKİYE YOLUNDA başlığından takip edebilirsiniz
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