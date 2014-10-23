Meizu : Apple'dan öğreneceğimiz çok şey var





Apple ürünlerini taklit dendiği zaman akla gelen ilk ülke elbette Çin oluyor. iPhone, iPad ve iPod ürünleri sayısız Çinli üretici tarafından taklit edildi ve Apple pek çoğu ile hukuki olarak mücadele etmek zorunda kaldı. Genelde büyük Çinli üreticiler ürünlerinin taklit olduğunu kabul etmez ancak Meizu bu konuda farklı bir yol izliyor.





Firmanın başkan yardımcısı Li Nan, bir etkinlikte yaptığı konuşmada Apple'dan ekip olarak öğrenecekleri çok şeyleri olduğunu ve ürünlerinin her zaman Apple'ın örneklerini takip etmeye devam edeceğini açıkladı.





Meizu bir dönem MX modelinin iPhone'a çok benzediği gerekçesiyle Apple ile davalık olmuş ve üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Ancak firma Apple'ı takip etmekten vazgeçmeyeceğini de resmen teyit etmiş oldu.





Nan ayrıca Meizu MX Pro modelini Kasım ayında satışa sunacaklarını da açıkladı. Huawei Ascend Mate 7 modelini alt edeceğini belirttiği Meizu MX Pro modelinde parmak izi okuyucu da yer alacak. Modelin 5.2 inçlik 2K ekran sunacağı daha önce Nan tarafından ifade edilmişti. Modelin Ubuntu Touch ile gelmesi bekleniyor.





https://www.techinasia.com/meizu-vp-we-rank-apple-xiaomi/