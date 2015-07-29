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Meizu M2 resmiyete kavuştu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu M2 resmiyete kavuştu
 
Dün bu bağlantıda bazı detaylarına yer verdiğimiz Meizu M2 modeli kısa bir süre önce yapılan etkinlikte resmiyete kavuştu. Kendi sınıfına göre oldukça iddialı özelliklere sahip M2 düşük fiyatıyla da ilgi çekmeyi başarıyor.
Cihazın tasarımında Meizu'nun kendine has oluşturmayı başardığı tasarım çizgileri devam ediyor. Teknik özelliklere baktığımızda ise dün ortaya çıkan sızıntıların doğru olduğunu görüyoruz. M2 modeli 5" IPS ekranı ile HD çözünürlükte görüntü sağlayabiliyor. Bu ekran Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunurken, cihazın ekran/kasa oranı ise %75.6 seviyesinde. M2 modelinde işlem gücü MediaTek'in 1.3 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye ve Mali-T720 MP2 grafik birimine sahip 64-bit MT6735 çipsetinden karşılanıyor. Diğer teknik özellikler ise 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama birimi şeklinde. Samsung'un eMMC 5.0 standartı ile ürettiği depolama birimi yüksek hızlara ulaşabilirken dileyen kullanıcılar için depolama alanını hafıza kartı ile arttırma seçeneği de sunulmuş.
Meizu M2 resmiyete kavuştu
 
Arka kısımda 13 MP çözünürlükte ana kamera, ön tarafta ise 5 MP çözünürlükte bir kamera  yer alıyor. 4G bağlantılı iki sim karta birlikte destek verebilen modelde ikinci sim kart yuvası aynı zamanda Micro SD kart yuvası olarak kullanılıyor. Bu durumda çift sim kart kullanan ve depolama alanını yetersiz bulan kullanıcıların bir seçim yapması gerekecek. 2500 mAh kapasiteli pilin ise 23 saat konuşma, 10 saat 4g ile internette sörf yapma veya 680 saat bekleme süresi sunabileceği belirtildi. 8.7mm kalınlığa ve 131 gr ağırlığa sahip cihaz Android 5.1 sürümü üzerinde çalışan FlymeOS 4.5 özelleştirmesi ile birlikte geliyor.
Beyaz, gri, mavi ve pembe renk seçeneklerine sahip Meizu M2 Çin'de 699 Yuan (Yaklaşık 310 TL) fiyat etiketine sahip. 

http://www.meizu.com/en/products/m2/spec.html Yorum Yaz
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smlyklmz 3 yıl
Güzel fiyat
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.Tolga 4 yıl
100 $'a aliexpress te satılacak acaba alınır mı ?
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chinamarkt 4 yıl
sahibinden.com/...
525.00 TL ARKADAŞLAR BEYAZ-GRİ-MAVİ SEÇENEKLERİ MEVCUT.
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KoşanBalık 4 yıl
Hala digitalmarket mi getiriyor meizu yu acaba?

Reeder Türkiye disbirtorlugunu aldi diye haberler cikmisti cunku
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fabio07 4 yıl KoşanBalık
KoşanBalık

Hala digitalmarket mi getiriyor meizu yu acaba?

Reeder Türkiye disbirtorlugunu aldi diye haberler cikmisti cunku


Reeder'ın getirdiği cihazlara 200 TL daha fazla ödemeye meraklı ne kadar çok insan varmış...
1 Yanıt Yanıtla +2
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baaydin 4 yıl
Note modeli daha iyi bence.
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Daima İleri 4 yıl
Türkiye'ye 500tl'den gelse kağıt üstü özelliklerine göre yok satar. (220 dolarlık telefonların 800Tl olarak geldiği düşünülürse 400Tl'ye bile gelebilir)
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inexo 4 yıl
700den aşağı olmaz
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KraftMK 4 yıl
600tl ye güzel cihaz olur
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turyunus 4 yıl
Meizu M1 Note 799? olduğuna göre Meizu M2 500-550? civarı olur herhalde
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ZaferBiryol 4 yıl
Çinden biri bu telefonu tryr getirtip 500 liraya forumda satsa en çok satılanlar listesine girer.
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