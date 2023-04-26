Xiaomi kompakt akıllı telefon üretmeyecek

Tam Boyutta Gör Özellikle iPhone SE ve iPhone mini modelleri ile birlikte akıllı telefon pazarında yeniden kompakt ekran trendi yükselişe geçmişti. Ne var ki bu yükseliş sınırlı kaldı ve kompakt akıllı telefonların sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Bir müddet daha bu böyle devam edecek.

Xiaomi’den kompakt telefon açıklaması

Xiaomi patronu Lei Jun bir soruya verdiği cevapta kompakt boyutlu akıllı telefonlara olan ilginin yeterince fazla olmadığını ve satışların yatırım yapacak kadar gelir getirmediğini belirtti. Ayrıca küçük boyutların batarya ömrü ve kamera yetenekleri açısından dezavantaj oluşturduğunu da ekledi.

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Genelde akıllı telefon pazarında 6 inç boyut standart haline geldi ve bu boyutun altına düşen pek fazla model yok. Üreticiler boyuna doğru uzayan ve elde tutması kolay genişliklere sahip tasarımlara yöneliyor. iPhone 14, Xiaomi 13 bu açıdan elde tutması kolay telefonlar. Yine de Galaxy S23 ve Asus Zenfone 8 nispeten kompakt alternatifler sayılabilir.

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