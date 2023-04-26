Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi kompakt akıllı telefon üretmeyecek

    Xiaomi bundan sonraki akıllı telefonlarında büyük boyutlu ancak elde tutulması kolay tasarımlara yönelecek. Yeteri kadar ilgi görmediği için kompakt boyutlu telefon üretmek istemiyor. 
    Oy Ver
    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Özellikle iPhone SE ve iPhone mini modelleri ile birlikte akıllı telefon pazarında yeniden kompakt ekran trendi yükselişe geçmişti. Ne var ki bu yükseliş sınırlı kaldı ve kompakt akıllı telefonların sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Bir müddet daha bu böyle devam edecek.

    Xiaomi’den kompakt telefon açıklaması

    Xiaomi patronu Lei Jun bir soruya verdiği cevapta kompakt boyutlu akıllı telefonlara olan ilginin yeterince fazla olmadığını ve satışların yatırım yapacak kadar gelir getirmediğini belirtti. Ayrıca küçük boyutların batarya ömrü ve kamera yetenekleri açısından dezavantaj oluşturduğunu da ekledi.

    Genelde akıllı telefon pazarında 6 inç boyut standart haline geldi ve bu boyutun altına düşen pek fazla model yok. Üreticiler boyuna doğru uzayan ve elde tutması kolay genişliklere sahip tasarımlara yöneliyor. iPhone 14, Xiaomi 13 bu açıdan elde tutması kolay telefonlar. Yine de Galaxy S23 ve Asus Zenfone 8 nispeten kompakt alternatifler sayılabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cimbom nerden geldi fiziki gümüş nereden alınır 2.5 kw jeneratör neleri çalıştırır enter sleep mode ne demek böbrek atardamarı temiz kan mı taşır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız