Meizu M9 satışa sunuldu; Çinliler uzun kuyruklar oluşturdu

Çinlilerin yaptığı en iyi telefon olarak dünya çapında büyük ses getiren Meizu M9'un satışı başladı. En güçlü Android telefon olarak gösterilen Meizu M9 aynı zamanda iPhone 4'ün en dişli rakibi olarak lanse ediliyor. Meizu firması tarafından tasarlanan M9, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve pek çok güçlü donanımı bir arada sunuyor.

Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Tab modellerinde kullandığı 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alan telefon, 3.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 640 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Apple'ın baskıları sonucu M8 modelinin üretimini durdurmak zorunda kalan Meizu, hem donanım hem de yazılım özellikleri üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı M9 modelinin global başarı elde edeceğini inanıyor. Klon ürünlerle anılan Çinlilerin meydan okuması olarak gösterilen akıllı telefon, 1 Ocak itibariyle anavatanında satışa sunuldu ve beklendiği gibi telefona biran önce sahip olmak isteyen tüketiciler, iPhone lansmalarını hatırlatırcısına Meizu mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

8GB ve 16GB olmak üzere ilk etapta iki farklı versiyonunu hazırlanan telefonun 8GB'lık modelinin 380$, 16GB'lık modelinin ise 410$ civarında bir fiyata sahip olduğu belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk olarak anavatanı Çin'de satışa sunulan Meizu M9'un uluslararası piyasalara açılması beklenirken, bu konuda henüz herhangi bir çıkış tarihi veya satış fiyatı ise bulunmuyor.