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Meizu M9 satışa sunuldu; Çinliler uzun kuyruklar oluşturdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
98,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinlilerin yaptığı en iyi telefon olarak dünya çapında büyük ses getiren Meizu M9'un satışı başladı. En güçlü Android telefon olarak gösterilen Meizu M9 aynı zamanda iPhone 4'ün en dişli rakibi olarak lanse ediliyor. Meizu firması tarafından tasarlanan M9, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve pek çok güçlü donanımı bir arada sunuyor.

Meizu M9 satışa sunuldu; Çinliler uzun kuyruklar oluşturdu
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Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Tab modellerinde kullandığı 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alan telefon, 3.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 640 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Apple'ın baskıları sonucu M8 modelinin üretimini durdurmak zorunda kalan Meizu, hem donanım hem de yazılım özellikleri üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı M9 modelinin global başarı elde edeceğini inanıyor. Klon ürünlerle anılan Çinlilerin meydan okuması olarak gösterilen akıllı telefon, 1 Ocak itibariyle anavatanında satışa sunuldu ve beklendiği gibi telefona biran önce sahip olmak isteyen tüketiciler, iPhone lansmalarını hatırlatırcısına Meizu mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Meizu M9 satışa sunuldu; Çinliler uzun kuyruklar oluşturdu
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8GB ve 16GB olmak üzere ilk etapta iki farklı versiyonunu hazırlanan telefonun 8GB'lık modelinin 380$, 16GB'lık modelinin ise 410$ civarında bir fiyata sahip olduğu belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk olarak anavatanı Çin'de satışa sunulan Meizu M9'un uluslararası piyasalara açılması beklenirken, bu konuda henüz herhangi bir çıkış tarihi veya satış fiyatı ise bulunmuyor.


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onurb3 8 yıl
agustos ayının 22 si itibariyle alime bu telefondan 1 adet gececek almayı dusunen varsa irtibata gecsin onur_b3@hotmail.com
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar bu ayın 22 sine dogru elime meizu m9 gececek ilgilenenler irtibata gecsin onur_b3@hotmail.com
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bilgehan_de 8 yıl
Meizu'ya her zaman destek veririm..Daha içinde equalizer'ı,radyosu olmayan bir tele 1500 ytl vermek akıl karı değil...Böyle birşeye hayranlık duymak da mantıklı değil...Kaldı ki elimde ki Samsung Wave hepsini yer bitirir ama Meizu için destek tam...
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DH Misafiri 8 yıl
Piyasaya cuk oturacak haber valla :)
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DH Misafiri 8 yıl
bu tür ucuz ve kaliteli telefonların tutulmasına öncü olan ve olacak olan ANDROİD işletim sistemidir.
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bonan61 8 yıl
Iphoneyi anladık. en büyük en iyi en kaliteli en iyi f/p sunan telefonu.. radyosu olmayan telefona 1.5 milyar sayanlarda en akıllılar. Ama iphonedan hiç olmazsa çin malı telefonun olduğu yerde bahsedilmese. Dengi değil de ondan
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Bluepower 8 yıl
bonan61

Iphoneyi anladık. en büyük en iyi en kaliteli en iyi f/p sunan telefonu.. radyosu olmayan telefona 1.5 milyar sayanlarda en akıllılar. Ama iphonedan hiç olmazsa çin malı telefonun olduğu yerde bahsedilmese. Dengi değil de ondan


çin malı telefon neye göre çin malı? millet alsın diye 50 dolarlık ucuz alınıp burda satılan çin mallarımı yoksa meizu gibi 1. kalite Çin in markasımı? Sonuçta iphone'da çinde yapılıp arkasına elma logosu koyuluyor. Bu telefon iphone u her türlü ezer bir kere android var içinde
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hallibo2004 8 yıl
Tesadüf eseri Meizu'nun M6 MiniPlayer Mp4 Çalarını aldım. Muadili Creative'e 1000 basar. Gelsin inceleme falan beklemem gözüm kapalı alırım.Ki bekliyorum
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mcebi001 8 yıl

hallibo2004

Tesadüf eseri Meizu'nun M6 MiniPlayer Mp4 Çalarını aldım. Muadili Creative'e 1000 basar. Gelsin inceleme falan beklemem gözüm kapalı alırım.Ki bekliyorum


işte meizu yu bilenlerin yorumu hep bu oluyor, dengi cihazlardan çok daha üstün oldugundan herkes bahsediyor markayı bilmeyenler ise havaya kurusıkı sallıyor işte ...
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gunescan 8 yıl
Cidden TR'de bulmak lazım arkadaşlar. Daha önce alanlar varsa m8 modelini nerden nasıl almışlar anlatabilir mi? Ben de düşünüyorum.
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Farwynd 8 yıl
F/P de şaşılacak bir şey yok sizinde tahmin ettiğiniz gibi Apple bu kadar kazanç sağlıyorsa iPhone veya iPad'i çok ucuza mal edip çok pahalıya sattığını hepiniz tahmin edebilirsiniz.
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Awesome 8 yıl

Pyloge

F/P de şaşılacak bir şey yok sizinde tahmin ettiğiniz gibi Apple bu kadar kazanç sağlıyorsa iPhone veya iPad'i çok ucuza mal edip çok pahalıya sattığını hepiniz tahmin edebilirsiniz.

Bilmeden konuşmanın bu kadarı yani. Apple ucuza filan mal etmiyor yahu. Malzemenin en kalitelisinden kullanıyor adamlar. El eline incele, oku neyden yapılmış vb. ondan sonra konuş.
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jielong 8 yıl
arkadaşlar bende meizu m8 var abim getirdi çinden 1 yıl o kullandı bende 6 aydır kullanıyorum tık yok telefonda ses kalitesi mükemmel genel olarak çok iyi telefon lütfen marka hakkında bilginiz olmadan yorum yapmayın...
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