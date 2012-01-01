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Meizu MX için müşteriler yine uzun kuyruklar oluşturdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX için müşteriler yine uzun kuyruklar oluşturdu
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Apple'ın yeni ürünlerinin piyasaya çıkışında görmeye alıştığımız uzun müşteri kuyrukları Çin'de Meizu firmasının ürünleri için oluşuyor. Firmanın M9 modelinde gördüğümüz uzun kuyruklar bu kez MX modelinde oluştu.

M9 modeliyle büyük bir çıkış yakalayan Meizu söz verdiği gibi 1 Ocak'ta yeni modeli MX'i Çinli tüketicilerle buluşturdu. Hong Kong, Shenzhen, Pekin, Guangzhou gibi büyük şehirlerde satışına başlanan MX modelini ilk olarak tecrübe etmek isteyen müşteriler mağazalar önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu yıl ilk olarak telefon üzerinden, kayıt yaptıran müşterilere ulaşılarak stok uygunluğu aktarıldı ve mağazaya çağırıldı. Buna rağmen yüzlerce kişi bir önceki geceden sıraya girdi. Shenzhen'de ürünü alan ilk müşterinin otel masrafları Meizu tarafından karşılandı.

Meizu MX modeli, Galaxy SII modelinde de kullanılan ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1.4GHz hızında çift çekirdekli Exynos 4210 işlemci ve Mali-400 grafik birimi kullanıyor. 4 inçlik 960 x 640 piksel ekranı ise yüksek görüntü kalitesi sunan ASV teknolojisi içeriyor. 

1GB LPDDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 1080p kayıt destekli arka kamera, Android 2.3.5 üzerinde çalışan Flyme OS arayüzü gibi özelliklerle 470$'dan piyasaya sunuldu.

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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
carnador
Adamlar ne kadar mallarına sahip çıkıyor ve destek veriyor..
Bizim ülkenin insanları da başkasının yaptığını savunma derdinde..Ahh ahh..İlk benzin depo da olsaydı zamanında belki bizde şuan böyle kuyruklar oluştururduk.


Dostum yaa..

Geçen LCD TV alacaktım. Dedim Türk Malı'na destek olayım. Vestel'e gittim ve
- Bana 32" FullHD LCD Tv lazım dedim.
- FullHD olmasa olur mu? dedi.
- Olmaz, PC de monitör niyetine kullanacağım dedim.
- Tamam, var dedi.
- Kaç para dedim.
- 1000 Lira dedi.
Ben dedim - 100Hz mi ?
Adam - Yooo dedi 50Hz.

Teşekkür edip dışarı çıktım ve eve gelip Internet'ten 100Hz Toshiba LCD Tv'yi 850 Liraya 12 taksitle kargo bedava olacak şekilde aldım.

Buradan çıkarılacak sonuç:

Türk Malı'na destek vermek isterken Türk MAL'ı yerine konulmak istendim. Destek vermemizi istiyorlarsa önce Türkiye'deki firmaların destek vermesi lazım.
Bu malı bu kalitede Toshiba yapıp satıyorsa Vestel'in de satması lazım. Beni MAL yerine koymaya kalkarsa yabancı ülkelerden gelen ürünü alırım, o da MEL MEL bakar...
carnadorAdamlar ne kadar mallarına sahip çıkıyor ve destek veriyor..Bizim ülkenin insanları da başkasının yaptığını savunma derdinde.....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-F8946C419 7 yıl
Adamlar ne kadar mallarına sahip çıkıyor ve destek veriyor..

Bizim ülkenin insanları da başkasının yaptığını savunma derdinde..Ahh ahh..İlk benzin depo da olsaydı zamanında belki bizde şuan böyle kuyruklar oluştururduk.
Adamlar ne kadar mallarına sahip çıkıyor ve destek veriyor..Bizim ülkenin insanları da başkasının yaptığını savunma derdinde..Ahh ahh..İlk benzin dep...
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alpa07 7 yıl
hani lan bu çinliler fakirdi
Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
Biri bu çinlileri durdursun.
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ahmetjem 7 yıl
SU N NOKIA N9 ALDIM COK SUPER BIR ISLETIM SISTEMI DENEMEYE DEGER ÖNYARGINIZI ATIN ALIN KULLANIN SADECE UYGULAMADA SIKINTI VAR ODA ASILIRSA BUNUN RAHATLIGI BASKA TELDE YOK BENIM GORUSUM TABI
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a.f.y. 7 yıl
bilgisayarla çoğaltmışlar kalabalıkları. aynı kişiden 10 tane gördüm :)))
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OverClocK1ng 7 yıl a.f.y.
a.f.y.

bilgisayarla çoğaltmışlar kalabalıkları. aynı kişiden 10 tane gördüm :)))

Olur mu. Adamların hepsi birbirine benziyor.

Hatta geçenlerde Çin'de "Robot Resim Çizdirilerek Suçlu Arama" yasaklandı.

Çünkü suç işleyen birisinin robot resmini çizdirilince çıkan tipe bakılınca sokaktaki herkes suçlu gibi oluyormuş.
Çoğu tip birbirine benzediği için de bu uygulama kaldırılmış. Adamların suratları aynı.

Yanıtla +1
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
carnador
Adamlar ne kadar mallarına sahip çıkıyor ve destek veriyor..
Bizim ülkenin insanları da başkasının yaptığını savunma derdinde..Ahh ahh..İlk benzin depo da olsaydı zamanında belki bizde şuan böyle kuyruklar oluştururduk.


Dostum yaa..

Geçen LCD TV alacaktım. Dedim Türk Malı'na destek olayım. Vestel'e gittim ve
- Bana 32" FullHD LCD Tv lazım dedim.
- FullHD olmasa olur mu? dedi.
- Olmaz, PC de monitör niyetine kullanacağım dedim.
- Tamam, var dedi.
- Kaç para dedim.
- 1000 Lira dedi.
Ben dedim - 100Hz mi ?
Adam - Yooo dedi 50Hz.

Teşekkür edip dışarı çıktım ve eve gelip Internet'ten 100Hz Toshiba LCD Tv'yi 850 Liraya 12 taksitle kargo bedava olacak şekilde aldım.

Buradan çıkarılacak sonuç:

Türk Malı'na destek vermek isterken Türk MAL'ı yerine konulmak istendim. Destek vermemizi istiyorlarsa önce Türkiye'deki firmaların destek vermesi lazım.
Bu malı bu kalitede Toshiba yapıp satıyorsa Vestel'in de satması lazım. Beni MAL yerine koymaya kalkarsa yabancı ülkelerden gelen ürünü alırım, o da MEL MEL bakar...
1 Yanıt Yanıtla +11
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

carnador
Adamlar ne kadar mallarına sahip çıkıyor ve destek veriyor..
Bizim ülkenin insanları da başkasının yaptığını savunma derdinde..Ahh ahh..İlk benzin depo da olsaydı zamanında belki bizde şuan böyle kuyruklar oluştururduk.


Dostum yaa..

Geçen LCD TV alacaktım. Dedim Türk Malı'na destek olayım. Vestel'e gittim ve
- Bana 32" FullHD LCD Tv lazım dedim.
- FullHD olmasa olur mu? dedi.
- Olmaz, PC de monitör niyetine kullanacağım dedim.
- Tamam, var dedi.
- Kaç para dedim.
- 1000 Lira dedi.
Ben dedim - 100Hz mi ?
Adam - Yooo dedi 50Hz.

Teşekkür edip dışarı çıktım ve eve gelip Internet'ten 100Hz Toshiba LCD Tv'yi 850 Liraya 12 taksitle kargo bedava olacak şekilde aldım.

Buradan çıkarılacak sonuç:

Türk Malı'na destek vermek isterken Türk MAL'ı yerine konulmak istendim. Destek vermemizi istiyorlarsa önce Türkiye'deki firmaların destek vermesi lazım.
Bu malı bu kalitede Toshiba yapıp satıyorsa Vestel'in de satması lazım. Beni MAL yerine koymaya kalkarsa yabancı ülkelerden gelen ürünü alırım, o da MEL MEL bakar...

Vestel Arçelik te ondan bundan alıyor hocam.İsmi türk oluyor.Parça yabancı oluyor
Bu arada Samsungun D serisi led tvleriinin tasarımı çok iyi
D6500 i kaptım 2 hafta önce kampanya fiyatından
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alpa07 7 yıl
hani lan bu çinliler fakirdi
Yanıtla +4
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.AnasoN. 7 yıl
Shenzhen'de ürünü alan
ilk müşterinin otel masrafları Meizu tarafından
karşılandı.


Vay anasini :/
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ae2096 7 yıl
470$'a gülüyoruz da Çin'e göre gayet pahalı bir telefon. o 470$ Türkiye'de satışa çıksın 1.800 lira olur.
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sertacarslan 7 yıl
Çok güzel fiyat.
Adamların milliyetçi tutumları (aslında bizim dışımızda ABD, Avrupa, uzak doğu,vs. herkeste olan bir davranış biçimi bu) da örnek alınması gereken bir şey.
Pek aynı kategoride olmasa da bizde şu an 1180 liraya EVO3D satıyorlar, gidip milyarları iPhone'a vermeye gerek yok bence :)
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LegoLaSH 7 yıl
çinliler bütün mallara sahip çıkıyor.Sadece bu ürün değil.iphone da ençok satılanlar arasında çin var.Okadar nüfus ve teknoloji yi yakından takip eden kesim varsa kuyruk oluşması normal.Bu arada telefon ucuz felan degil.Ordaki fiyatlandırmayı bizim ülkemize entegre etmeyin.Ozaman galaxy s2 380 euro.Budamı ucuzoluyor?
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escapethelife 7 yıl
Yalnız sağlam telefon yapmışlar.
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