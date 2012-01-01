Meizu MX için müşteriler yine uzun kuyruklar oluşturdu

Apple'ın yeni ürünlerinin piyasaya çıkışında görmeye alıştığımız uzun müşteri kuyrukları Çin'de Meizu firmasının ürünleri için oluşuyor. Firmanın M9 modelinde gördüğümüz uzun kuyruklar bu kez MX modelinde oluştu.





M9 modeliyle büyük bir çıkış yakalayan Meizu söz verdiği gibi 1 Ocak'ta yeni modeli MX'i Çinli tüketicilerle buluşturdu. Hong Kong, Shenzhen, Pekin, Guangzhou gibi büyük şehirlerde satışına başlanan MX modelini ilk olarak tecrübe etmek isteyen müşteriler mağazalar önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.





Bu yıl ilk olarak telefon üzerinden, kayıt yaptıran müşterilere ulaşılarak stok uygunluğu aktarıldı ve mağazaya çağırıldı. Buna rağmen yüzlerce kişi bir önceki geceden sıraya girdi. Shenzhen'de ürünü alan ilk müşterinin otel masrafları Meizu tarafından karşılandı.





Meizu MX modeli, Galaxy SII modelinde de kullanılan ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1.4GHz hızında çift çekirdekli Exynos 4210 işlemci ve Mali-400 grafik birimi kullanıyor. 4 inçlik 960 x 640 piksel ekranı ise yüksek görüntü kalitesi sunan ASV teknolojisi içeriyor.





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