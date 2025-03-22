Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Galaxy Z Flip FE'nin fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

Samsung, katlanabilir telefonları daha ulaşılabilir hale getirmek için yeni bir modelle geliyor. Galaxy Z Flip FE adıyla piyasaya sürülmesi beklenen bu cihaz, Çin’in 3C sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Model numarası SM-F7610 olan telefonun 5G desteğine ve 25W hızlı şarj kapasitesine sahip olacağı netleşmiş durumda.

Ancak Samsung’un alışılmış stratejisini sürdüreceği ve kutuya şarj adaptörü eklemeyeceği tahmin ediliyor. Galaxy Z Flip FE’nin, Temmuz 2025’te tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 ile birlikte sahne alacağı konuşuluyor. Teknik detaylar henüz netleşmese de, cihazda Samsung’un yeni nesil Exynos 2500 işlemcisinin kullanılacağı öne sürülüyor. Ekran tarafında ise Flip 6’daki panele benzer bir yapı bizi bekliyor olabilir.

Motorola Razr 60 sızdırıldı: Gelişmiş kamera ve güçlü batarya! 1 gün önce eklendi

Fiyat konusunda da dikkat çekici bir strateji izleniyor. Galaxy Z Flip FE’nin yaklaşık 700 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Bu da, Samsung’un katlanabilir telefonları daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak istediğinin açık bir göstergesi.

Öte yandan, Galaxy Z Flip 7’nin hangi işlemciyle geleceği belirsizliğini koruyor. Samsung’un Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle mi, yoksa yine Exynos 2500 ile mi devam edeceği şimdilik net değil. Ancak şirketin bugüne kadar katlanabilir seride hep Qualcomm'u tercih ettiğini hatırlamakta fayda var.

Galaxy Z Flip FE, teknik anlamda amiral gemisi seviyesinde olmasa da, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmesi ve katlanabilir telefonların yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Flip FE'nin fiyatı ve özellikleri sızdırıldı