Meizu MX3 de 128GB depolama kapasitesine sahip olabilir

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Şu an piyasada sadece Galaxy S4 modelinde Exynos 5 Octa yongasetine rastlarken, gelecek ay iki model daha bu trende katılacak. Bunlardan birisi Galaxy Note 3 iken diğeri de Samsung'un yongaseti müşterisi olan Meizu.
Meizu'nun gelecek ay pazara sunmayı planladığı yeni amiral gemi modeli MX3, Exynos 5 Octa yongaseti ile birlikte 5.1 inçlik Full HD çözünürlükte ekran ve 2GB RAM özelliklerine sahip.
Perakendecilerden elde edilen bilgilere göre Meizu MX3 modelinin dikkat çekici bir özelliği 128GB depolama kapasitesi sunan versiyonu olacak. Apple'ın iPhone 5S ile birlikte 128GB depolama seçeneği sunmaya başlayacak olması iddiaları dikkate alındığında, iPhone 5S ile birlikte MX3 pazarın en geniş kapasiteli iki akıllı telefonu olabilir.
Modelin 16GB kapasiteli versiyonunun 327$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan 128GB kapasiteli versiyon da 600$ civarında olacak. Modelin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX3-press-photo-sees-the-light-of-day-phone-tipped-to-offer-128GB-of-storage_id46920 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+1000! çin gibi 1.5 milyarlık bir pazar varken ve bu pazarda var olmak için avrupa standartları vb. gibi bir ton prosedür yokken bu tarz firmalar avrupaya-amerikaya açılmıyorlar... çünkü çok meşakkatli ve maliyetli bir iş... nasıl olsa sadece çinde ve etrafındaki ülkelerde -hindistan da buna dahil- rahatlıkla istedikleri satış rakamlarına ulaşabiliyorlar...
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Cep Telefonları, meizu