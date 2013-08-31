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Meizu MX3 de 128GB depolama kapasitesine sahip olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX3 de 128GB depolama kapasitesine sahip olabilir

Şu an piyasada sadece Galaxy S4 modelinde Exynos 5 Octa yongasetine rastlarken, gelecek ay iki model daha bu trende katılacak. Bunlardan birisi Galaxy Note 3 iken diğeri de Samsung'un yongaseti müşterisi olan Meizu.

Meizu'nun gelecek ay pazara sunmayı planladığı yeni amiral gemi modeli MX3, Exynos 5 Octa yongaseti ile birlikte 5.1 inçlik Full HD çözünürlükte ekran ve 2GB RAM özelliklerine sahip.

Perakendecilerden elde edilen bilgilere göre Meizu MX3 modelinin dikkat çekici bir özelliği 128GB depolama kapasitesi sunan versiyonu olacak. Apple'ın iPhone 5S ile birlikte 128GB depolama seçeneği sunmaya başlayacak olması iddiaları dikkate alındığında, iPhone 5S ile birlikte MX3 pazarın en geniş kapasiteli iki akıllı telefonu olabilir.

Modelin 16GB kapasiteli versiyonunun 327$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan 128GB kapasiteli versiyon da 600$ civarında olacak. Modelin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX3-press-photo-sees-the-light-of-day-phone-tipped-to-offer-128GB-of-storage_id46920 Yorum Yaz
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
Global ölçekte pazarlama işi hem zaman, hem para, hem de deneyim isteyen bir iş, Bir de tabi ürünü temin yani tedarik zinciri oluşturmak var, Yani Ekrandan, çipine her istediğin parçayı milyonlarca adet ürettirip satın alamıyorsun, çok önceden uzun vadeli kontratlar yapılıyor tedarik için, bir de buna firmaların nispeten daha az masraf ve çaba ile satış yapabildiği Çin'in dev bir iç pazarı olduğu gerçeğini eklersek Çin markalarının yurtdışına açılma süreci daha vakit alacaktır.
Global ölçekte pazarlama işi hem zaman, hem para, hem de deneyim isteyen bir iş, Bir de tabi ürünü temin yani tedarik zinciri oluşturmak var, Yani Ekrandan, çip...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
iyide o telefona 128 gblık uygulama falan yükleyemezsin android malum 16 gb doldururken bile kasım kasım kasılıyor
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JoeyBane 6 yıl
Meizu yine buraya dolaylı yollardan gelecektir. Getiren de az buz fiyat çekmez..
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YasinCC 6 yıl
Meizu'nun telefonları gerçekten güzel yalnız sahibinden gibi yerlerde satanlar var.
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
Global ölçekte pazarlama işi hem zaman, hem para, hem de deneyim isteyen bir iş, Bir de tabi ürünü temin yani tedarik zinciri oluşturmak var, Yani Ekrandan, çipine her istediğin parçayı milyonlarca adet ürettirip satın alamıyorsun, çok önceden uzun vadeli kontratlar yapılıyor tedarik için, bir de buna firmaların nispeten daha az masraf ve çaba ile satış yapabildiği Çin'in dev bir iç pazarı olduğu gerçeğini eklersek Çin markalarının yurtdışına açılma süreci daha vakit alacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +5
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doctorfizik 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

Global ölçekte pazarlama işi hem zaman, hem para, hem de deneyim isteyen bir iş, Bir de tabi ürünü temin yani tedarik zinciri oluşturmak var, Yani Ekrandan, çipine her istediğin parçayı milyonlarca adet ürettirip satın alamıyorsun, çok önceden uzun vadeli kontratlar yapılıyor tedarik için, bir de buna firmaların nispeten daha az masraf ve çaba ile satış yapabildiği Çin'in dev bir iç pazarı olduğu gerçeğini eklersek Çin markalarının yurtdışına açılma süreci daha vakit alacaktır.

+1000! çin gibi 1.5 milyarlık bir pazar varken ve bu pazarda var olmak için avrupa standartları vb. gibi bir ton prosedür yokken bu tarz firmalar avrupaya-amerikaya açılmıyorlar... çünkü çok meşakkatli ve maliyetli bir iş... nasıl olsa sadece çinde ve etrafındaki ülkelerde -hindistan da buna dahil- rahatlıkla istedikleri satış rakamlarına ulaşabiliyorlar...
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mehmedaltair 6 yıl
Çinliler akıyor da hiçbirini göremiyoruz bunların

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depeche35 6 yıl
Bu markaları sadece okuyup sanal olarak yorumluyoruz. Yahu jiayu,zopo,meizu... birine de dokunabilsek. Çok ucuzlar..
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dere.beyi 6 yıl
ya tamam gelsinlerde acaba bu hafıza full dolunca kasmadan telefonu kullanabilirmiyiz iphone 5s için de sölüyorum ios belki kasmazda android fena çuvallar gibime geliyor ?
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FreeRun 6 yıl
samsung lg nokia gibi firmalar bu telefonların ülkemize gelmemesi için bu işin ticaretini yapanlara para veriyor gizli kapılar ardında böyle oyunlar dönüyor, samsung diyorki bu telefonu sen getireceksin kazanacağın para bu kadar, al kardeşim diyor ben sana bu parayı vereyim bu telefonu getirme, bu işler böyle yürüyor, bu ve bunun gibi telefolar ülkemize asla gelmez beklemeyin, gelirse en fazla yerli markalar gibi görünen ülkemizde geçmişi olan GM casper gibi tek tük modeller gelir oda ekosistemi zenginleştirmek çanlandırmak için.
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Alp Er Timur 6 yıl
Şu telefonlar neden ülkemize gelmiyor yahu
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qazrfv 6 yıl
Fazla umutlanmayın bu telefon Türkiye'ye gelmez.
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