Meizu MX4 Pro ön siparişlerde 2 milyon rakamını geride bıraktı





Eylül ayındaki MX4 modeli ile 10 milyon satış rakamına dayanan Çinli Meizu, MX4 Pro modeliyle de aynı başarıya imza atacak gibi görünüyor. Modelin ön sipariş rakamları hayli umut verici.





Yaklaşık bir gün önce Çin'de ön siparişe başlayan MeizuMX4 Pro aradan geçen süre zarfında 2 milyon rakamını aşmış durumda. Model ülke çapında pek çok perakendeci üzerinden ön siparişe sunulmuştu.





Meizu MX4 modeli 3 gün sonunda 4 milyon ön sipariş rakamına ulaşmıştı. Bu bakımdan Meizu MX4 Pro modelinin daha çok ilgi gördüğü söylenebilir. Bu ilgiyi korursa modelin 10 milyon rakamını kolay bir şekilde aşacağı ifade ediliyor.





MeizuMX4 Pro modelinde 5.5 inçlik 2560x1536 piksel çözünürlükte ekran, Cortex-A7+Cortex-A15 tabanlı Exynos 5430 yongaseti, 6 çekirdekli Mali-T628 grafik birimi, 20.7MP çözünürlüğünde Sony IMX220 sensör, 3GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 3350mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.





MeizuMX4 Pro modeli 6 Aralık itibariyle sevkiyata başlayacak. Fiyatlandırma ise 16GB kapasiteli versiyon 408$, 32GB kapasiteli versiyon 441$, 64GB kapasiteli versiyon 506$ olarak belirlendi.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/meizus-mx4-pro-passes-2-million-pre-orders-in-just-24-hours.html