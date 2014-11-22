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Meizu MX4 Pro ön siparişlerde 2 milyon rakamını geride bıraktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX4 Pro ön siparişlerde 2 milyon rakamını geride bıraktı

Eylül ayındaki MX4 modeli ile 10 milyon satış rakamına dayanan Çinli Meizu, MX4 Pro modeliyle de aynı başarıya imza atacak gibi görünüyor. Modelin ön sipariş rakamları hayli umut verici. 

Yaklaşık bir gün önce Çin'de ön siparişe başlayan MeizuMX4 Pro aradan geçen süre zarfında 2 milyon rakamını aşmış durumda. Model ülke çapında pek çok perakendeci üzerinden ön siparişe sunulmuştu. 

Meizu MX4 modeli 3 gün sonunda 4 milyon ön sipariş rakamına ulaşmıştı. Bu bakımdan Meizu MX4 Pro modelinin daha çok ilgi gördüğü söylenebilir. Bu ilgiyi korursa modelin 10 milyon rakamını kolay bir şekilde aşacağı ifade ediliyor. 

MeizuMX4 Pro modelinde 5.5 inçlik 2560x1536 piksel çözünürlükte ekran, Cortex-A7+Cortex-A15 tabanlı Exynos 5430 yongaseti, 6 çekirdekli Mali-T628 grafik birimi, 20.7MP çözünürlüğünde Sony IMX220 sensör, 3GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 3350mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı. 

MeizuMX4 Pro modeli 6 Aralık itibariyle sevkiyata başlayacak. Fiyatlandırma ise 16GB kapasiteli versiyon 408$, 32GB kapasiteli versiyon 441$, 64GB kapasiteli versiyon 506$ olarak belirlendi. 

http://www.androidheadlines.com/2014/11/meizus-mx4-pro-passes-2-million-pre-orders-in-just-24-hours.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Neden umi zero nun incelemesi yapilmiyor
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yalcines 5 yıl
.samsung ALpha da var bu işlemci ve alphanın ekranı 720p bu ise 2k neden bu işlemciyi kullanmışlar anlam veremedim mx 4 teki daha iyiydi bu saçma olmuş
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Al Swearengen 5 yıl yalcines
yalcines

.samsung ALpha da var bu işlemci ve alphanın ekranı 720p bu ise 2k neden bu işlemciyi kullanmışlar anlam veremedim mx 4 teki daha iyiydi bu saçma olmuş

Bu işlemci s801 in doğrudan rakibidir. G3 2k ekranda nasıl performans gösteriyorsa bu da gösterir. Alpha güçsüz bir telefon olduğu için 720p değil. Z3compact gibi göreceli çok güçlü donanımı 720p ekranda kullanmaktadır. Mx4 deki cortex a17 ler geekbench de çok iyi skor almakta ama diğer bazı testlerde geride kalmakta. Genel olarak birbirine yakın güçteler.Gpu da yine benchmarklara çok güvenmesem de pro model biraz önde olsada arada çok büyük fark yok ve 2k ekran dezavantajı var. Bence de düz mx4 daha alınası ama.

http://www.gsmarena.com/meizu_mx4-review-1162p5.php
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teknokaptan 5 yıl
Bir tane alayimda kullanici yorumu yapayim
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Lazeran 5 yıl
pro olamayan modeli a17 ile gelmisti bu daha mi hizli ki?
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Guaire 5 yıl Lazeran
Pro daha yavaş.
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