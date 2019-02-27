Meizu Note 9'un kamera performansını gösteren ilk örnek fotoğraf yayınlandı

Meizu geçtiğimiz günlerde 6 Mart'ta yeni bir orta sınıf telefon tanıtacağını doğruladı. Çinli şirket büyük olasılıkla etkinlikte Meizu Note 9'u duyuracak. Görünüşe bakılırsa akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği 48 megapiksel arka kamerası olacak. Bugün şirketin başkan yardımcısı Li Nan, akıllı telefonun kamera yeteneğini sergileyen ilk fotoğrafı paylaştı.

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Meizu Note 9'daki çift arka kamera sistemi 48 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ikinci sensörden oluşuyor. Şu an için ana sensörün Samsung ISOCELL GM1 mi yoksa Sony IMX 586 mı olduğu belli değil ancak Meizu'nun büyük olasılıkla Samsung'un sensörünü tercih ettiği belirtiliyor.

La Sagrada Familia bazilikası fotoğraflandı

Örnek fotoğraf Barselona'daki yarım kalan La Sagrada Familia bazilikasını gösteriyor. Buna rağmen geniş açılı bir çekim değil. Cihaz oldukça iyi renk doğruluğu ve minimum gürültü ile başarılı bir kare yakalamış gibi görünüyor. Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla Meizu Note 9, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.2 inç çentikli ekran ile gelecek.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak telefonun 64 GB dahili depolama alanı sunacağı söyleniyor. Ayrıca kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkacak ve 4.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyacak. Ön tarafında 20 megapiksel selfie kamerası bulunan cihaz gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

https://www.ithome.com/0/411/262.htm