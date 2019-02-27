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Meizu Note 9'un kamera performansını gösteren ilk örnek fotoğraf yayınlandı

Çinli teknoloji devi Meizu, 6 Mart'ta Meizu Note 9 modelini resmen tanıtacak. Şirket 48 megapiksel arka kamerası olan telefonla çekilmiş ilk örnek fotoğrafı yayınladı.
2 ay
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu geçtiğimiz günlerde 6 Mart'ta yeni bir orta sınıf telefon tanıtacağını doğruladı. Çinli şirket büyük olasılıkla etkinlikte Meizu Note 9'u duyuracak. Görünüşe bakılırsa akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği 48 megapiksel arka kamerası olacak. Bugün şirketin başkan yardımcısı Li Nan, akıllı telefonun kamera yeteneğini sergileyen ilk fotoğrafı paylaştı.
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Meizu Note 9'daki çift arka kamera sistemi 48 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ikinci sensörden oluşuyor. Şu an için ana sensörün Samsung ISOCELL GM1 mi yoksa Sony IMX 586 mı olduğu belli değil ancak Meizu'nun büyük olasılıkla Samsung'un sensörünü tercih ettiği belirtiliyor.

La Sagrada Familia bazilikası fotoğraflandı

Örnek fotoğraf Barselona'daki yarım kalan La Sagrada Familia bazilikasını gösteriyor. Buna rağmen geniş açılı bir çekim değil. Cihaz oldukça iyi renk doğruluğu ve minimum gürültü ile başarılı bir kare yakalamış gibi görünüyor. Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla Meizu Note 9, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.2 inç çentikli ekran ile gelecek.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak telefonun 64 GB dahili depolama alanı sunacağı söyleniyor. Ayrıca kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkacak ve 4.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyacak. Ön tarafında 20 megapiksel selfie kamerası bulunan cihaz gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

https://www.ithome.com/0/411/262.htm Yorum Yaz
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TearsForFears 2 ay
Telefon güzel ama meizu nun ülkemizdeki hali ortadayken gidipte almazdım. Umarım meizu türkiye iyi işler yapar çünkü meizu artık güzel fiyat performans telefonlar üretiyor.
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espial 2 ay TearsForFears
Garantili diye güvenip almamak lazım facebook gruplarında getirenler var onlar tercih edilebilir. KVK garantili diye satılıp servissiz bir telefon oluyor elinde.
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sreylare 2 ay
Yaklaşık 4 kat daha büyük çözünürlüklü bir kopya buldum ekliyorum, belki kamera konusunda fikir verir. Boyutlar: 2000x1500.
edit: forum.donanimhaber konusu içinde yer işgal etmesin diye spoilere alındı.
[spoiler=9160796626]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/spoiler]
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sreylare 2 ay
Düşündüğüm kamera performansını veremiyor renkler soluk duruyor biraz hayal kırıklığı oldu orijinal resmi de bulabilirsem bakacağım. 1800'den fazla vermeyi istemem.
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Lithaunans 2 ay sreylare
Sensör dandik samsung gm1 kullanmıştır. Sony'nin imx 586 sensörünü kullansalar redmi note 7 pro'da ki gibi kalite görürdük yazılımda önemli ama sensörün iyi olması mutlaka gerekli.
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intel7mix 2 ay
Custom rom desteği yokken gider xiaomi alırım daha iyi.
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