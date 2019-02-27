TikTok'tan büyük başarı: 1 milyar indirme barajını aştı

Sosyal medya video uygulaması TikTok, 1 milyar indirme barajını aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Seveni kadar sevmeyeni de çok olan uygulama kullanıcıların popüler şarkılarla playback (dudak uydurma) yaparak çektikleri videoları arkadaşları ile paylaşmalarını sağlıyor.

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Yeni rakamlar Sensor Tower isimli analiz firması tarafından açıklandı. Android ve iOS platformlarında dünya genelinde 1 milyardan fazla kez indirilen video paylaşımı uygulaması Çinli şirket ByteDance'e ait. Raporda uygulamanın sadece Ocak ayı boyunca 71 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığı belirtiliyor.

Sadece geçen yıl 663 milyon kez indirildi

https://sensortower.com/blog/tiktok-downloads-one-billion

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TikTok şu anda Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'dave'ın hemen arkasındayer alıyor. Sensor Tower uygulamanın 2018'decihaza kurulduğunu belirtti. Kıyaslama açısından Facebook'un geçen yıl, Instagram'ın isekez indirildiğini belirtelim.