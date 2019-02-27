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TikTok'tan büyük başarı: 1 milyar indirme barajını aştı

Seveni de nefret edeni de çok olan TikTok uygulaması önemli bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Popüler video uygulaması dünya genelinde bir milyar indirme sayısını geride bıraktı.
2 ay
3,6b
2
38
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Sosyal medya video uygulaması TikTok, 1 milyar indirme barajını aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Seveni kadar sevmeyeni de çok olan uygulama kullanıcıların popüler şarkılarla  playback (dudak uydurma) yaparak çektikleri videoları arkadaşları ile paylaşmalarını sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "iOS 12, Apple cihazların yüzde 80'ine kuruldu"
Yeni rakamlar Sensor Tower isimli analiz firması tarafından açıklandı. Android ve iOS platformlarında dünya genelinde 1 milyardan fazla kez indirilen video paylaşımı uygulaması Çinli şirket ByteDance'e ait. Raporda uygulamanın sadece Ocak ayı boyunca 71 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığı belirtiliyor.

Sadece geçen yıl 663 milyon kez indirildi

TikTok şu anda Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da YouTube ve Instagram'ın hemen arkasında 3. sırada yer alıyor. Sensor Tower uygulamanın 2018'de 663 milyon cihaza kurulduğunu belirtti. Kıyaslama açısından Facebook'un geçen yıl 711 milyon, Instagram'ın ise 444 milyon kez indirildiğini belirtelim.
https://sensortower.com/blog/tiktok-downloads-one-billion Yorum Yaz
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bugatti1907 2 ay en beğenilen
Virüs 1 milyar kişiye bulaşmış
1 Yanıt Yanıtla +53
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homebird 2 ay
Reklamları öyle bir tiksinti oluşturmuş ki adını duyunca midem bulanıyor.
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R0llingMan 2 ay
Sunucularına nükleer füze atılmalı başka türlü bu pislik temizlenemez.
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DH Misafiri 2 ay
Demek ki dünyada 1 milyardan fazla kanser insan varmış .
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SaB0 2 ay
Çok şükür indirmedim hiç
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scorpion20 2 ay
reklamdan kurtulmk için indirmiştir millet
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seyhmus21 2 ay
Buhran ve ekonomik kriz dönemlerinde bizim milletimiz hep komediye sarılmıştır çünkü stres işsizlikle başa çıkabilen tek ilaç tik tok
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Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu
Acaba Facebook bunu da satın alır mı?
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yaki83 2 ay
tiktok candir
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Fenomenon 2 ay
Ben 5 saniyelik reklamına zor dayaniyorum.
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Celonfix 2 ay
Şunu kullanan 1 milyar kişiyi başka bir gezegene fırlatsak dünya çok daha iyi bir yer haline gelir.
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ramis78 2 ay
emeği geçen herkesin..
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uygulama haber, akıllı telefon ve
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