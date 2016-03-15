Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak

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"Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir"

Akıllı telefon üreticileri, yeni yılın başlaması ile birer ikişer yeni amiral gemi modellerini lanse etmeye başlarken, bazı üreticiler ise yılın ilerleyen aylarında sahneye çıkacak. Bunlardan birisi olan, PRO 6 modeli ile ilgili bazı bilgiler verdi.Gerek sızdırılan görseller, gerekse gelen bilgilermodelinde Exynos 8890 veya Exynos 8870 yonga setinin ve kavisli 2K ekranın kullanılacağını belirtiyordu. Firmanın başkan yardımcısı Li Nan ise iddiaları yalanladı. Nan, tüm hücresel altyapıları desteklemediği için Exynos yonga setleri kullanmak istemediklerini ifade etti.Samsung, yeni yonga setinde Cat. 12 ve Cat. 13 kategorilerini destekleyen kendi üretimi modemler kullanıyor. İndirme hızlarında 600Mbps hızlarına kadar çıksa da, özellikle Çin'deki bazı LTE altyapılarına destek yok. Bu bakımdan Snapdragon 820 yonga seti biraz daha avantajlı duruma geçiyor. Muhtemelen Meizu PRO 6 modelinde de Snapdragon 820 yonga setine yer verilecek.Diğer bir bilgi ise, cihazda 2K çözünürlüğe yer verilmeyeceği. Nan, 2K ekranların batarya performansı konusunda başarısız olduğunu ve Full HD çözünürlüklerin şimdilik yeterli olduğunu belirtiyor. Yanimodelinde Full HD ekran çözünürlüğü yer alacak. Bu da, cihazın performans konusunda en iyilerden birisi olacağını gösteriyor. Ayrıca sızan görsellerdeki kavisli ekran iddiası halen geçerliliğini koruyor.Meizu PRO 6 için beklenen tarih yaz aylarının sonları. Meizu'nun asıl amiral gemi modeli MX serisiydi ancak artık biraz daha düşük donanıma sahip olmaya başladı. Nisan ayında tanıtılması beklenen Meizu MX 6 modelindeyonga seti, Full HD ekran, 21MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.