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Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak

Geçen yıl Samsung ile yonga seti ortaklığı yapan Meizu'nun, bu yıl da ortaklığı devam ettirmesi bekleniyordu ancak firma önemli bir nedenden dolayı farklı bir karar aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticileri, yeni yılın başlaması ile birer ikişer yeni amiral gemi modellerini lanse etmeye başlarken, bazı üreticiler ise yılın ilerleyen aylarında sahneye çıkacak. Bunlardan birisi olan Meizu, PRO 6 modeli ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Gerek sızdırılan görseller, gerekse gelen bilgiler Meizu PRO 6 modelinde Exynos 8890 veya Exynos 8870 yonga setinin ve kavisli 2K ekranın kullanılacağını belirtiyordu. Firmanın başkan yardımcısı Li Nan ise iddiaları yalanladı. Nan, tüm hücresel altyapıları desteklemediği için Exynos yonga setleri kullanmak istemediklerini ifade etti.

Samsung, yeni yonga setinde Cat. 12 ve Cat. 13 kategorilerini destekleyen kendi üretimi modemler kullanıyor. İndirme hızlarında 600Mbps hızlarına kadar çıksa da, özellikle Çin'deki bazı LTE altyapılarına destek yok. Bu bakımdan Snapdragon 820 yonga seti biraz daha avantajlı duruma geçiyor. Muhtemelen Meizu PRO 6 modelinde de Snapdragon 820 yonga setine yer verilecek.

Ayrıca Bkz. "Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir"
Diğer bir bilgi ise, cihazda 2K çözünürlüğe yer verilmeyeceği. Nan, 2K ekranların batarya performansı konusunda başarısız olduğunu ve Full HD çözünürlüklerin şimdilik yeterli olduğunu belirtiyor. Yani Meizu PRO 6 modelinde Full HD ekran çözünürlüğü yer alacak. Bu da, cihazın performans konusunda en iyilerden birisi olacağını gösteriyor. Ayrıca sızan görsellerdeki kavisli ekran iddiası halen geçerliliğini koruyor.

Meizu PRO 6 için beklenen tarih yaz aylarının sonları. Meizu'nun asıl amiral gemi modeli MX serisiydi ancak artık biraz daha düşük donanıma sahip olmaya başladı. Nisan ayında tanıtılması beklenen Meizu MX 6 modelinde Helio X20 yonga seti, Full HD ekran, 21MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/no-exynos-8890-or-a-qhd-display-for-meizu-pro-6-says-li-nan.html Yorum Yaz
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Nrk58 3 yıl en beğenilen
Şu firma keşke tüm modellerini daha geniş satış ve servis ağı ile ülkemizde de satsaydı
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kadirirdem 3 yıl
s820 ve full hd nin vereceği performansı düşünemiyorum...
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adnan96 3 yıl
mu5tafa
Samsung size verdi de siz kullanmıyorsunuz. Askflslf..

neden vermesin geçen sene verdi sonuçta :) hem Samsung'un kendisi bile Çin'de Exynos kullanmıyor başka firmaların kullanması saçmalık olurdu :)
mu5tafaSamsung size verdi de siz kullanmıyorsunuz. Askflslf..neden vermesin geçen sene verdi sonuçta :) hem Samsung'un kendisi bile Ç...
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rabbitweed 3 yıl
ekremcim bilemedin Pro 6 Helios x25 kullanacak. SD 820 kullanacağını nereden çıkardın? gsmarena.com/...
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ilkerT06 3 yıl
pro 5 tr ye gelmedi onu geçtim mx5bile bulunamıyor adamlar 6 yı çıkartıyor.
bu tarz firmaları adam akıllı tr ye sokabilen firmalar çok kazanır ama kimse yanaşmıyor firmalarda yanaşmıyor nedense
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ugrymn 3 yıl
böyle bir telefon çıkartırsa hem ucuz hemde iyi olur.Diğer amiral gemilerine kıyasla
1 Yanıt Yanıtla +1
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IamxMSFT 2 yıl ugrymn
ugrymn
böyle bir telefon çıkartırsa hem ucuz hemde iyi olur.Diğer amiral gemilerine kıyasla

Seni savciliga egm ye ve bimer e sikayet ediyorum yaptigin bu terbiyesizlik yanina kar kalmayacak.
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kadirirdem 3 yıl
s820 ve full hd nin vereceği performansı düşünemiyorum...
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Nrk58 3 yıl en beğenilen
Şu firma keşke tüm modellerini daha geniş satış ve servis ağı ile ülkemizde de satsaydı
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adnan96 3 yıl
mu5tafa
Samsung size verdi de siz kullanmıyorsunuz. Askflslf..

neden vermesin geçen sene verdi sonuçta :) hem Samsung'un kendisi bile Çin'de Exynos kullanmıyor başka firmaların kullanması saçmalık olurdu :)
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mu5tafa 3 yıl
Samsung size verdi de siz kullanmıyorsunuz. Askflslf..
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