Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir

Meizu'nun Silahları

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"Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5"

Bahar ayları ile birlikte, pek çok akıllı telefon üreticisinin amiral gemi modelleri piyasaya çıkmaya başladı.gibi ilk dalga amiral gemi modellerinin ardından, ikinci dalga amiral gemi modelleri de yaz aylarına doğru piyasada olmaya başlayacak. Bu dalgadagibi markalar bulunuyor.Gelen bilgilere göre, Nisan ayı itibariyle Meizu'nun iki önemli etkinlik yapması bekleniyor. Firma uzun süredir MX serisi amiral gemi telefonlar geliştiriyor. Geçen sene de, PRO adında daha güçlü bir amiral gemi serisine başlamıştı. Bu yıl da, iki serinin devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Nisan ayında ise MX serisi yenilenecek. PRO serisi, yılın ikinci yarısına hitap eden bir seri.Önceki nesilde, MX 5 modeli MediaTek imzalı bir işlemci, PRO modeli de Exynos 7420 yonga seti barındırıyordu. Bu yıl yine Meizu MX 6 modelinde MediaTek imzalı Helio P20 veya Helio X20 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Meizu PRO 6 modelinde de Exynos 8870 yonga seti kullanılabilir.Helio P20 yonga seti kısa süre önce duyuruldu ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ile 2 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi barındırıyor. DDR4 RAM desteği ile yonga seti, güçlü cihazların önünü açacak. Helio X20 ise 2 adet Cortex-A72 ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini, üçlü küme sistemi ile çalıştırıyor. Yanında da Mali-T880 grafik birimi var ancak DDR4 desteği olmaması dezavantaj olarak öne çıkıyor.ise, Samsung'un özelleştirilmiş Exynos 8890 yonga setinin biraz daha kırpılmış versiyonu. Bununla birlikte, benchmark skorları olarak Helio X20 veya P20 yonga setini oldukça geride bırakıyor. Bu bakımdan, Meizu PRO 6 modeli, firmanın en güçlü akıllı telefonu olacak.Firmanın özellikle PRO 6 modeliyle ses getirmeyi planladığı iddia ediliyor. 5.7 inçlik 2K ekrana sahip olacak modelin, 6GB LPDDR4 RAM ile donatılacağı söyleniyor. Vivo XPlay 5 modeli ile birlikte aslında, 6GB RAM seviyesinin akıllı telefonlarda yaygınlaşmaya başlayacağının ilk işaretlerini görmüştük.modeli de, adına yakışır şekilde yeni RAM modüllerinden istifade edebilir.