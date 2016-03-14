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Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir

Vivo XPlay 5 akıllı telefon modelinden sonra, diğer bir Çinli üretici Meizu'nun da PRO 6 amiral gemi modelinde 6GB RAM bellek kapasitesine yer vereceği iddia ediliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bahar ayları ile birlikte, pek çok akıllı telefon üreticisinin amiral gemi modelleri piyasaya çıkmaya başladı. Samsung Galaxy S7, LG G5, Xiaomi Mi 5, LeEco LeMax Pro, Vivo XPlay 5 gibi ilk dalga amiral gemi modellerinin ardından, ikinci dalga amiral gemi modelleri de yaz aylarına doğru piyasada olmaya başlayacak. Bu dalgada HTC, Meizu gibi markalar bulunuyor.

Meizu'nun Silahları


Gelen bilgilere göre, Nisan ayı itibariyle Meizu'nun iki önemli etkinlik yapması bekleniyor. Firma uzun süredir MX serisi amiral gemi telefonlar geliştiriyor. Geçen sene de, PRO adında daha güçlü bir amiral gemi serisine başlamıştı. Bu yıl da, iki serinin devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Nisan ayında ise MX serisi yenilenecek. PRO serisi, yılın ikinci yarısına hitap eden bir seri.

Önceki nesilde, MX 5 modeli MediaTek imzalı bir işlemci, PRO modeli de Exynos 7420 yonga seti barındırıyordu. Bu yıl yine Meizu MX 6 modelinde MediaTek imzalı Helio P20 veya Helio X20 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Meizu PRO 6 modelinde de Exynos 8870 yonga seti kullanılabilir.

Helio P20 yonga seti kısa süre önce duyuruldu ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ile 2 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi barındırıyor. DDR4 RAM desteği ile yonga seti, güçlü cihazların önünü açacak. Helio X20 ise 2 adet Cortex-A72 ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini, üçlü küme sistemi ile çalıştırıyor. Yanında da Mali-T880 grafik birimi var ancak DDR4 desteği olmaması dezavantaj olarak öne çıkıyor.

Exynos 8870 ise, Samsung'un özelleştirilmiş Exynos 8890 yonga setinin biraz daha kırpılmış versiyonu. Bununla birlikte, benchmark skorları olarak Helio X20 veya P20 yonga setini oldukça geride bırakıyor. Bu bakımdan, Meizu PRO 6 modeli, firmanın en güçlü akıllı telefonu olacak.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5"
Firmanın özellikle PRO 6 modeliyle ses getirmeyi planladığı iddia ediliyor. 5.7 inçlik 2K ekrana sahip olacak modelin, 6GB LPDDR4 RAM ile donatılacağı söyleniyor. Vivo XPlay 5 modeli ile birlikte aslında, 6GB RAM seviyesinin akıllı telefonlarda yaygınlaşmaya başlayacağının ilk işaretlerini görmüştük. Meizu PRO 6 modeli de, adına yakışır şekilde yeni RAM modüllerinden istifade edebilir.
Ayrıca cihazın ekranının kavisli ve Super AMOLED panel barındıracağı iddia ediliyor yani ekran Samsung'da tedarik edilecek. Cihazda bunun haricinde Android 6.0 işletim sistemi, Flyme 6 kullanıcı arayüzü gibi özellikler olması bekleniyor.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/meizus-pro-6-flagship-rumored-to-ship-with-6gb-of-ram.html Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
16 gb çıkmadan almam.
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MegaWolt38 3 yıl
Android cep telefonu mu yoksa sunucu mu belli değil, 6gb nedir olm ya!
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kadirirdem 3 yıl
telefon daha çok samsung'un olmuş ama güzel....
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N. Chomsky 3 yıl

Ben de ne zamandır telefonda Gta V oynamayı bekliyordum. Artık 6 gb ram sayesinde oynayabilirim. Tisikkirler Meizu
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oktay_26 3 yıl
Bizim ülkede reklam için bal reklamındaki adamla anlaşırlarsa reklam 10 numara olur 1 değil 2 değil 3 değil tam 6 gb ram :)
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General. 3 yıl
Şu garanti bankası reklamı ömrümü yedi, her Sekmede sayfayı kaplıyor.Çirkin Tavuğu görmekten bıktım
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ryalp 3 yıl
Cihaza ait sizdirilmis gorseller ayrica 3D touch ile gelecek
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R-ES 3 yıl
6gb yetmez 16 olsun.Artık iyice saçmalayıp hangi bileşenden saçmalasak diye yırtınıyorlar ama bi taneside demiyor ki; şu pille alakalı birşeyler yapalım yok anam yapamıyorlar. Yakında bunlar 5,5 inch ekran için 8k yarışına girerler
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
16 gb çıkmadan almam.
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khaos 3 yıl
artık iyice saçmaladılar optimizasyon üreticilerin umrunda değil
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Lene 3 yıl
Çin'liler Çıldırdı Aga :) Nasıl olsa ellerinde her türlü imkan var yarın 10 GB Ram derlerse Şaşırmam :))
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CheckVizoR 3 yıl
2850 mAh batarya ile gelir. 10 dakika kullanılır, 2 saat sarja takılır.
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dobrasam 3 yıl
Android için dan çok önemli ne versen hayır demiyor bu cihazlar maşallah
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