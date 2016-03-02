Meizu Pro 6'da 3D Touch ekran teknolojisi yer alacak

Çin merkezli Meizu, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Şirket geçtiğimiz yıl bir dizi cihaz tanıtmıştı ve Pro 5 phablet şu anda mevcut amiral gemisi konumunda. Ayrıca Ubuntu tabanlı akıllı telefon için Canonical ile ortaklığa giren Meizu, Barcelona Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Meizu Pro 5 Ubuntu Edition modelini ortaya çıkarmıştı.

Şirketin planları arasında Meizu Pro 5 Mini olduğu söyleniyor ancak beklenmeyen gelişmeler nedeniyle muhtemelen bu telefon gün ışığına çıkamayacak. Ancak Meizu MX6 ve Pro 6 gündemi meşgul etmeye devam ediyor ve bazı sızıntılar gelmeye başlamıştı. Bu kez şirket yöneticisi yaklaşan amiral gemisinin bir özelliğini açığa çıkardı.

Meizu Başkan Yardımcısı ve Flyme'nin baş mimarı Yang Yan, Weibo (Çinli sosyal ağ) sayfası aracılığıyla oldukça ilginç bir ekran görüntüsü paylaştı. Deneyimli yönetici Meizu Pro 6'nın sadece Huawei Mate S, ZTE Axon Mini ve iPhone 6s / 6s Plus modellerinde sunulan 3D Touch (diğer adıyla Force Touch) ekran teknolojisine sahip olacağını doğrulayan bir görsel yayınladı. Görüntü oldukça basit, ana ekranda yer alan galeri simgesine daha fazla baskı uygulanması sonucu bulanık bir arka plan üzerinde ekstra bir bağlam menüsü gösteriliyor.

Bunun yanında resmi olarak doğrulanması dışında gerçekten henüz bu phablet hakkında çok fazla bilgi yok. Meizu Pro 6'nın bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde açıklanması bekleniyor ve son söylentilere göre cihaz Exynos 8870 ile birlikte gelebilir. Bildiğiniz üzere Meizu Pro 5, 2015 en iyi mobil SoC çözümlerinden biri olarak kabul edilen Exynos 7420 SoC ile birlikte sunulmuştu. Pro 6'nın metal bir tasarıma sahip olması ve en az 4GB RAM'le donatılması bekleniyor. Meizu muhtemelen bir kez daha AMOLED panel tercih edecek ve phablet Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak gelecek.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/meizu-pro-6-will-feature-force-touch-says-companys-vp.html