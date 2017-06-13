Meizu Pro 7, arka kısımda e-ink ekrana sahip olacak

Meizu’nun yeni amiral gemi modeli Pro 7’nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenirken, model ile ilgili ilginç bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Meizu Pro 7 farklı bir e-ink ekran tasarımı ile dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İlginç ayrıntı

Sızdırılan görsellere göre modelin arka kısmında çift kamera modülünün hemen altında bir e-ink ekran yer alıyor. Renksiz yapıdaki şeffaf ekranın cevapsız çağrılar, mesajlar gibi bildirimleri yansıttığı görülüyor. Bu minik ekran böylece kullanıcının sürekli ekran kilidini açmasının ve dolaylı olarak enerji tüketmesinin önüne geçmiş olacak.

Bu tarz ekranların en verimli şekilde kullanıldığını YotaPhone telefonlarında görmüştük. Tamamen e-ink teknolojili arka ekran akıcı bir kullanım tecrübesi sunuyordu. Onun haricinde sektörde bu tarz yapılara pek ilgi gösterilmiyor.

Meizu Pro 7 ile ilgili bilinenler bu kadar. Daha önce cihazın MediaTek’in ilk 10nm sürecindeki 10 çekirdekli yonga seti Helio X30 ile geleceği iddia edilmişti. Böyle bir durumda Meizu Pro 7 dikkat çekici bir telefon haline gelecek.

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Diğer taraftan modelde 5.2 inçlik Super AMOLED Full HD ekran, 6GB RAM, 12MP+16MP çözünürlüğünde çift arka kamera, USB 3.1 Tip-C girişi, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 7.0 işletim sistemi gibi özelliklerin olabileceği tahmin ediliyor. Şimdilik Meizu Pro 7 tanıtım tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil.