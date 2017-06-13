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Meizu Pro 7, arka kısımda e-ink ekrana sahip olacak

Sızdırılan görsellere göre modelin arka kısmında kamera modülünün hemen altında bir e-ink ekran yer alıyor. Renksiz yapıdaki ekranın cevapsız çağrılar, mesajlar gibi bildirimleri yansıttığı görülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun yeni amiral gemi modeli Pro 7’nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenirken, model ile ilgili ilginç bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Meizu Pro 7 farklı bir e-ink ekran tasarımı ile dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İlginç ayrıntı

Sızdırılan görsellere göre modelin arka kısmında çift kamera modülünün hemen altında bir e-ink ekran yer alıyor. Renksiz yapıdaki şeffaf ekranın cevapsız çağrılar, mesajlar gibi bildirimleri yansıttığı görülüyor. Bu minik ekran böylece kullanıcının sürekli ekran kilidini açmasının ve dolaylı olarak enerji tüketmesinin önüne geçmiş olacak.

Bu tarz ekranların en verimli şekilde kullanıldığını YotaPhone telefonlarında görmüştük. Tamamen e-ink teknolojili arka ekran akıcı bir kullanım tecrübesi sunuyordu. Onun haricinde sektörde bu tarz yapılara pek ilgi gösterilmiyor.

Meizu Pro 7 ile ilgili bilinenler bu kadar. Daha önce cihazın MediaTek’in ilk 10nm sürecindeki 10 çekirdekli yonga seti Helio X30 ile geleceği iddia edilmişti. Böyle bir durumda Meizu Pro 7 dikkat çekici bir telefon haline gelecek.

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Diğer taraftan modelde 5.2 inçlik Super AMOLED Full HD ekran, 6GB RAM, 12MP+16MP çözünürlüğünde çift arka kamera, USB 3.1 Tip-C girişi, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 7.0 işletim sistemi gibi özelliklerin olabileceği tahmin ediliyor. Şimdilik Meizu Pro 7 tanıtım tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/06/new-meizu-pro-7-leak-further-suggests-back-display.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
merakla bekliyorum ama böyle bir yenilik çok gereksiz umarım böyle gelmez.
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carter 2 yıl
Artık mobil sektörde, belkide yapılacak çok şey kalmadığından dolayı böyle bir yöntem izlemiş olabilirler.
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QuexSeeL 2 yıl
Kılıfla kullanacaklar için nasıl bir çözüm gelecek acaba? O ekranın olduğu kısım boş mu olacak, oraya ince bir malzeme mi gelecek?
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axaxa 2 yıl
yakında ön+arka full çift ekran görmeye başlarız
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kadirirdem 2 yıl
Değişik olur bence denemelerinde mahsur yok.
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die_caprio 2 yıl
Cevapsız çağrılar ve mesajlar gibi bildirimleri görmek için e-ink teknolojisine gerek yoktuki.bildirim ışıkları yeterdi.baska özellikleri olacaksa bişey diyemem.
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PoleStar25 2 yıl
Yok meizu mtk ile devam ederse pazarda tutunamaz helede yazılım konusunda bu kadar sorunu varken
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mavizaman 2 yıl
kasa + ekran renk tonu farkı olursa güzel durmaz.
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axesis 2 yıl
düşünsene buna animasyonda koyar bunlar telefonun arka kısmında çok hoş efektler olur .. ama en güzel şey whats app face armalar için ikide bir aleti uyandırmamak olur .. bataryaya baya etkisi olur
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axesis 2 yıl
çok tatlı olmuş kamerası da zoom yapıyosa
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