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Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi

Arka kısımdaki ikinci dokunmatik ekranıyla yılın dikkat çekecek modellerinden birisi olmaya aday Meizu Pro 7 amiral gemi serisi şimdiden incelenmeye başladı bile.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun yeni amiral gemilerini tanıtmasına yaklaşık 5 gün kaldı ancak şimdiden serinin önemli özelliklerini görmeye başladık. Çinli bir hesap arka kısımdaki yenilikçi ikinci ekranı detaylı bir şekilde incelemeyi başarmış.

Daha önce de ikinci ekran barındıran akıllı telefonlar görmüştük ancak bunlar ya e-mürekkep ekranlı ya da çok küçük olarak tasarlanmıştı. Meizu ise ikinci ekranını 2 inç yapmış ve böylece daha rahat bir kullanım alanı ortaya çıkmış.

Farklı tasarım

Meizu Pro 7 serisinin ikinci dokunmatik ekranı daha çok bildirim ve bilgi görüntüleme için kullanılıyor. Farklı widget’lar ile hava durumu, fitness takip bilgileri, saat gibi veriler görülebiliyor. Ayrıca gelen bildirimler de yine bu ekrandan yansıtılıyor. Kullanıcı widget yelpazesi arasından istediğini seçerek ekrana koyabiliyor. Daha önceki sızıntılarda ikinci ekranın ayrıca ana ekran gibi tüm fonksiyonları çalıştırabildiği iddia edilmişti ancak şimdilik bu görünmüyor.

Meizu Pro 7 serisi ayrıca 10nm sürecinde üretilen Helio X30 yonga setini kullanacak ilk telefon olma özelliğine de sahip. 10 çekirdekli bu yonga setinde 2 adet Cortex-A73, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri yer alıyor. Sadece MediaTek’e özgü olan 10 çekirdekli tasarımda görevler çok yoğun, yoğun ve düşük yoğunluklu olarak ayrılıyor. Çekirdekler de bu yoğunluklara göre devreye giriyor.

MediaTek ayrıca zamanında Imagination Technologies ile bir ortaklık yaparak yonga seti için 850MHz hızında çalışan PowerVR 7XTP-MT4 grafik birimini geliştirmişti. Zamanında diyoruz zira Helio X30 yonga seti geçen sene başlarında tanıtılmıştı. O dönem 16nm olarak üretilecekken firma ani bir kararla 10nm sürecini beklemeye karar verdi ve bugünlere gelindi. Yonga seti Helio X20 yonga setine oranla yüzde 35 daha iyi performans ve yüzde 50 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

 

Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi
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Meizu Pro 7 serisine geçersek yonga seti sayesinde LPDDR4X RAM bellek desteği de görebiliriz. Seride 4GB/6GB/8GB RAM seçenekleri olacak. Depolama seçenekleri de 64GB/128GB şeklinde olacak.

Ayrıca Bkz. "LG Q8: Küçük LG V20"

Arka kısımda ikinci ekranın hemen üzerinde iki adet 12MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensör yer alıyor. Ekranla birleştiği için bu kısım tek parça olarak görünüyor. Ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Parmak izi okuyucu ise ön kısma alınmış.

Seride iki telefon mevcut. Meizu Pro 7 modeli 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Meizu Pro 7 Plus ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük barındırıyor. Batarya kapasiteleri de farklı ancak net bilgi mevcut değil.

26 Temmuz tarihinde tanıtılacak olan Meizu Pro 7 serisinde orijinal model başlangıç olarak 413$ civarında olacak. 4GB RAM sadece Plus versiyonunda mevcut ve 486$ başlangıç fiyatına sahip. En üst versiyon 560$.

 

https://www.gizmochina.com/2017/07/21/leaked-video-shows-meizu-pro-7-secondary-screen-color-variants-revealed/ Yorum Yaz
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Public_Enemy 2 yıl en beğenilen
şu ikinci ekran için ne çok uğraşan oldu ama pratikte bir işe yarayan olmadı. bu da öyle görünüyor.
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denizci535 2 yıl
Meizu yaptiysa hersey tutar
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High Sierra 2 yıl
Şu LG'nin akıl edip koyduğu ikinci ekranı saçma sapan yerlere getiriyorlar ya ona üzülüyorum bir tek.
Umarım LG'de tutup yolu yarılamışken çift ekranı terk etmez. Zevkler renkler farklıdır tabi ama Edge ekranın gösterişi dışında bir işe yaramayan işlevsizliği yerine LG'nin çift ekranı çok daha işlevsel duruyor. Full vision yapalım derken bu güzelliği harcasalar yazık olur.
HTC bile geç kalsa da kopyaladı U Ultra ile çift ekranı. Keşke Meizu da geç kalmayıp kopyalasaymış. Daha yaratıcı görünürdü.
Sanki telefonun arkası kılıfla kapatılmış gibi görünüyor. Hiç hoş değil.
Ayrıca güya bir aralar Snapdragon işlemci tercih edecektiler diye bir dedikodu çıkmıştı.
Yine de Mediatek ile devam kararı almaları çok güzel. Darısı LG htc ve Sony'nin başına. Zaten agresif fiyat politikası gelişmemiş üçünde de. Belki Mediatek'in üst segment işlemcileri bu tabularını yıkmakta yardımcı olurdu.
En azından LG G serisinde (büyük bir karar değişikliği olmazsa G Orta-üst segment V üst segment cihaz serisi olacak), Sony XA Ultra serisinde, htc de U Ultra cihazının yeni sürümünde Helio X30'a şans vermeli.
Mediatek eskiden saçma sapan işlemciler üretirdi. Mt6595 ile Mt6752 şirketin kaderini değiştirdi bütünüyle. Mediatek' e yatıp kalkıp dua etmesi lazım tüketicinin. Big.Little 'in atası oldular 6595'de True Octa'yı yaygın hale getirmeleri ile. Samsung böyle bir çıkış yapamadığı için Qualcomm'un alaycı tepkisiyle karşılaşıyordu sürekli. Ne gerek var 4+4'e diye.
Ne zaman ki Mediatek Big.Little önündeki büyük engeli aşınca kendisi de hemen S808 S615 ve S810'u peş peşe sürdü etekleri tutuştu üç işlemci da ayrı ayrı patlak verdi. Tükürdüğü ağır derecede yalattı Mediatek Qualcomm'a. Tabi bunu beklemedikleri için o şokla kötü bir işlemci ürettiler. Suçlamamak lazım aslında Qualcomm'a da. Sandı ki tekelliği intel gibi daim olacaktı. P20'nin başarısı malum. X30 ve P30 da bu başarıyı devam ettirebilecek işlemciler. Mediatek orta segmentte elini aşırı derecede sıkı tutuyor.
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kadirirdem 2 yıl
İşe yaramaz sırf farklılık olsun diye yapılmış
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Lorenzo__ 2 yıl
telefonda farklılık yaratmaz zorlaştıkça gereksiz özellikler artıyor bana göre
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3arbar 2 yıl
telefon satmak için saçma sapan pratikte hiçbi işe yaramayacak atraksiyonlar ve hatta şaklabanlıklar yapıyor firmalar.kimisi telefonu sıkın diyor kimisi arkaya ekran koyuyor.bu nedir abi.
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Kerim5100 2 yıl
Farklılık her zaman iyi olmayabiliyor...
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Amd64x2 2 yıl
detayı geçtim de, inceleme nerde?
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Public_Enemy 2 yıl en beğenilen
şu ikinci ekran için ne çok uğraşan oldu ama pratikte bir işe yarayan olmadı. bu da öyle görünüyor.
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Yosunluel 2 yıl
Pencereli kapaklar sayesinde pek çok cihazda vârolan özelliği arkaya taşımışlar. İnovasyon mu? Bence değil.
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