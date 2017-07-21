Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi

Meizu’nun yeni amiral gemilerini tanıtmasına yaklaşık 5 gün kaldı ancak şimdiden serinin önemli özelliklerini görmeye başladık. Çinli bir hesap arka kısımdaki yenilikçi ikinci ekranı detaylı bir şekilde incelemeyi başarmış.

Daha önce de ikinci ekran barındıran akıllı telefonlar görmüştük ancak bunlar ya e-mürekkep ekranlı ya da çok küçük olarak tasarlanmıştı. Meizu ise ikinci ekranını 2 inç yapmış ve böylece daha rahat bir kullanım alanı ortaya çıkmış.

Farklı tasarım

Meizu Pro 7 serisinin ikinci dokunmatik ekranı daha çok bildirim ve bilgi görüntüleme için kullanılıyor. Farklı widget’lar ile hava durumu, fitness takip bilgileri, saat gibi veriler görülebiliyor. Ayrıca gelen bildirimler de yine bu ekrandan yansıtılıyor. Kullanıcı widget yelpazesi arasından istediğini seçerek ekrana koyabiliyor. Daha önceki sızıntılarda ikinci ekranın ayrıca ana ekran gibi tüm fonksiyonları çalıştırabildiği iddia edilmişti ancak şimdilik bu görünmüyor.

Meizu Pro 7 serisi ayrıca 10nm sürecinde üretilen Helio X30 yonga setini kullanacak ilk telefon olma özelliğine de sahip. 10 çekirdekli bu yonga setinde 2 adet Cortex-A73, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri yer alıyor. Sadece MediaTek’e özgü olan 10 çekirdekli tasarımda görevler çok yoğun, yoğun ve düşük yoğunluklu olarak ayrılıyor. Çekirdekler de bu yoğunluklara göre devreye giriyor.

MediaTek ayrıca zamanında Imagination Technologies ile bir ortaklık yaparak yonga seti için 850MHz hızında çalışan PowerVR 7XTP-MT4 grafik birimini geliştirmişti. Zamanında diyoruz zira Helio X30 yonga seti geçen sene başlarında tanıtılmıştı. O dönem 16nm olarak üretilecekken firma ani bir kararla 10nm sürecini beklemeye karar verdi ve bugünlere gelindi. Yonga seti Helio X20 yonga setine oranla yüzde 35 daha iyi performans ve yüzde 50 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Meizu Pro 7 serisine geçersek yonga seti sayesinde LPDDR4X RAM bellek desteği de görebiliriz. Seride 4GB/6GB/8GB RAM seçenekleri olacak. Depolama seçenekleri de 64GB/128GB şeklinde olacak.

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Arka kısımda ikinci ekranın hemen üzerinde iki adet 12MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensör yer alıyor. Ekranla birleştiği için bu kısım tek parça olarak görünüyor. Ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Parmak izi okuyucu ise ön kısma alınmış.

Seride iki telefon mevcut. Meizu Pro 7 modeli 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Meizu Pro 7 Plus ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük barındırıyor. Batarya kapasiteleri de farklı ancak net bilgi mevcut değil.

26 Temmuz tarihinde tanıtılacak olan Meizu Pro 7 serisinde orijinal model başlangıç olarak 413$ civarında olacak. 4GB RAM sadece Plus versiyonunda mevcut ve 486$ başlangıç fiyatına sahip. En üst versiyon 560$.