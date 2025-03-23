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    OnePlus 13T, 3C sertifikasında ortaya çıktı

    OnePlus 13T, Çin'in 3C sertifikasında 80W hızlı şarj desteğiyle görüntülendi. İşte en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Elite telefonun beklenen teknik özellikleri:   
    OnePlus 13T, 3C sertifikasında ortaya çıktı
    OnePlus'ın yaklaşan kompakt amiral gemisi modeli OnePlus 13T, Çin'in 3C sertifikasyon veritabanında PKX110 model numarasıyla resmi olarak görüntülendi. Daha önce OnePlus 13 Mini olarak anılan bu yeni cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış kompakt bir telefon olarak kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre bu sertifikasyon sürecinin tamamlanması, cihazın piyasaya sürülmesinin yaklaştığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    İşte premium özelliklere sahip uygun fiyatlı amiral gemisinin beklenen özellikleri:

    3C sertifikasyon veritabanında görülen bilgilere göre, OnePlus 13T modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 80W hızlı şarj desteği olacak. Sertifikasyon belgesinde cihazın diğer teknik özelliklerine dair detaylı bilgiler yer almasa da, sektör kaynaklarından gelen raporlar cihazın etkileyici donanım özellikleriyle geleceğini işaret ediyor.

    OnePlus 13T'nin 6,31 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranla donatılması bekleniyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunarak kullanıcılara akıcı bir deneyim vadederken, kısa odaklı ekran içi parmak izi sensörü ile hızlı ve güvenli bir kilit açma mekanizması sağlayacak. Cihazın tasarımına dair sızan bilgilere göre, OnePlus 13T metal bir orta çerçeve ve cam arka yüzeyle premium bir görünüm sunacak.

    OnePlus 13T, 3C sertifikasında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kamera sistemi, günümüz akıllı telefonlarının en önemli satış noktalarından biri haline gelirken OnePlus 13T'nin de bu alanda iddialı olması bekleniyor. Cihazın arka kısmında yer alacak yuvarlak kamera modülünde, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera bulunacağı belirtiliyor. Buna ek olarak, 2x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip 50 megapiksel telefoto lens ile kullanıcılar uzaktaki objeleri detaylı bir şekilde fotoğraflayabilecek.

    OnePlus 13T'nin teknik özelliklerinin en çarpıcı yönlerinden biri de Qualcomm'un en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite ile donatılacak olması. Bu yonga seti, hem günlük kullanımda hem de yoğun oyun ve uygulama deneyimlerinde üstün performans sunmayı vaat ediyor. Cihazın batarya kapasitesinin 6.000mAh olması bekleniyor ki bu değer, kompakt bir telefon için oldukça etkileyici bir rakam. Ayrıca cihazın kablosuz şarj teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor.

    Piyasaya sürülme stratejisi açısından, OnePlus 13T'nin en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Elite işlemcili telefon olarak konumlandırılması planlanıyor. Bu da cihazın şu anda en ucuz Snapdragon 8 Elite telefonu unvanına sahip Realme GT 7 Pro Arching Edition'dan (yaklaşık 430 dolar) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

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    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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