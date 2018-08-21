Meizu: Snapdragon 710'lu en iyi telefonu hazırlıyoruz

Çin merkezli akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir yere sahip Meizu. Yenilikçi yaklaşım konusunda hatırı sayılır başarıları olsa da anavatanından çıkan kimi rakipleri kadar hızlı bir büyüme gerçekleştiremediği ortada. Bugün Xiaomi ve OnePlus gibi markalardan daha köklü bir geçmişe sahip olsa da küresel marka bilinirliği onlardan düşük.

Şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi olan Jack Wong, birkaç yıl önce radikal bir karar alarak uzun vadeli stratejisini fiyat/performans konusunda daha güçlü cihazlar üzerinde kurgulamaya başladı. Hemen ardından Alibaba'nın şirkete yaptığı stratejik yatırımla birlikte ürün geliştirme konusunda hızlı bir sürecin içine girdi Meizu ar-ge takımı.

Meizu 16 serisinin ne kadar iddialı bir ürün gamını olduğunu anlatmamıza gerek yok, tanıtılır tanıtılmaz sadece saniyeler içerisinde telefonlar tükendi ve şirket mağduriyet yaratmama adına kontrollü ön-sipariş sürecine geçti. Snapdragon 845'li fiyatı en uygun telefon olan Meizu 16 ve abisi olan 16 Plus'dan sonra şimdi de daha ekonomik bir model geliyor.

Şirketin Meizu 16X olarak isimlendirmesi beklenen yeni telefon, Snapdragon 710 işlemcisini kullanacak. Qualcomm'un orta-üst sınıf ya da bir başka ifade ile süper orta-sınıf telefonlar için geliştirdiği yeni işlemcinin dünya lansmanı Xiaomi'nin Mi8 SE modeliyle yapılmıştı. Aynı platformu kullanan bazı başka modelleri de çok yakında piyasada görüyor olacağız.

Meizu 16, Çin'de birkaç saniyede tükenerek önemli bir başarıya imza attı

Meizu ile ilgili haberleri takip etmenin şöyle kolay ve güzel bir yanı var. Jack Wong ülkesindeki sosyal platformları aktif olarak kullanıyor ve düzenli olarak bilgiler paylaşıyor. Meizu 16X için paylaştığı bilgiler gerçekten önemli. Görünen o ki yeni telefonun fiyatı aşağı yukarı 300 dolar seviyesinden başlayacak ve konfigürasyona göre değişecek.

Ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olacak telefon için panel tarafındaki işbirliği Samsung ile devam ediyor. Yani Meizu 16X, Samsung'un Super AMOLED panelini kullanacak. Bu arada bilmeyenler için ifade edeyim, Meizu ve Samsung arasında güçlü bir işbirliği bulunuyor. Meizu'nun bazı telefonları Samsung Exynos işlemci kullanıyor.

Meizu 16X'in ekran çözünürlüğü FHD+ olacak yani 1080 x 2160 piksel olarak göreceğiz. Dolayısıyla ekran görüntü oranı da 18:9 formatında olacak. Ancak ekran boyutu hakkında bazı rivayetler olsa da netliğe kavuşmuş değil. 6GB RAM ve 64GB depolama seçeceği hali hazırda AnTuTu testinin veritabanında ortaya çıkmış durumda. Merak edenler için ilgili bilgi çerçevesindeki AnTuTu skoru da 164726, yani bu testte Snapdragon 660'dan %17 daha hızlı.

Telefonun tasarım olarak Meizu 16 serisine benzemesi bekleniyor. Yani ekran kasa oranında güçlü bir denge sunması ancak çentikle gelmemesi söz konusu. Meizu yeni nesil üst seviye modellerinden çentikli tasarıma geçmeme konusunda ısrarcı görünüyor ancak bazı alt seviye modellerde şirketin bunu denemesi de beklenebilir. Mevcut bilgiler doğruysa Meizu 16X'in lansmanı Eylül ayında yapılabilir. Bahsedilen fiyat seviyesinde ses getirmesi muhtemel görünüyor.

Bu arada Meizu 16 videosunda çok soru gelmişti, cevap vermiş olayım bir kez daha. Evet, Meziu 16 ve Meizu 16 Plus modelleri resmi olarak ülkemize giriş yapacak. Ancak şirketin şu anki önceliği çok yoğun talep aldığı iç pazarı olduğu için gelmesi muhtemelen önümüzdeki bir iki ayı bulabilir gibi. Fiyat konusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Aşağıda iki önemli videomu izleyebilirsiniz. İlk video Snapdragon 710 analizim, ikinci video ise Türkiye'deki ilk ve Avrupa'daki sayılı olarak gerçekleştirdiğim Meizu 16 ilk inceleme videosu.