Meizu: Yeni iPod Touch'ın tasarımı bizim telefonumuza benziyor

Hazırladığı iPhone klonu ile dünya genelinde ses getiren ve uluslararası bir üne kavuşan Çinli telefon üreticisi Meizu'dan ilginç bir iddia geldi. Şirketin tepe yöneticisi Jack Wong açıklamasında, duyurusu geçtiğimiz hafta yapılan yeni nesil iPod Touch'ın, tasarım olarak üzerinde çalıştıkları M9II isimli yeni telefona benzediğini ima ederek, değişen şartlara dikkat çekti ve özgün bir tasarım hazırladıklarını ima etti.

Daha fazla klon telefon üreticisi olarak anılmak istemeyen Meizu, henüz piyasaya sunmadığı M9 ve onun geliştirilmiş sürümü M9II'ye çok güveniyor. Android 2.2 platformunu temel alan telefonlarında, ARM Cortex A9 tabanlı 1GHz işlemciye yer veren Meizu, Apple'den sonra retina ekran kullanan ilk üretici olacak gibi görünüyor. M9 modelinde 960 x 640 piksel çözünürlüğünde ekrana yer veren firma, 3D hızlandırma konusunda da telefonlarına güveniyor.

Meizu retina ekranlı yeni nesil akıllı telefon modelini Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor.