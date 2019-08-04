Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı

Meizu'nun önümüzdeki aylarda birkaç yeni akıllı telefon duyuracağı söyleniyordu. İddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Meizu marka iki telefon Çin Devlet Radyo Düzenleme Merkezi'nden (SRRC) sertifika aldı.

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M928Q ve M973Q model numaralarına sahip cihazlar hakkında henüz somut bir bilgi bulunmasa da ikisinden birinin, Meizu’nun bir sonraki amiral gemisi telefonu olabileceği düşünülüyor.

Meizu 16s Pro olabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi bu yıl Meizu Note 9, Meizu 16s ve Meizu 16Xs olmak üzere sadece 3 akıllı telefon çıkardı. Bunlardan sadece Meizu 16s'i üst sınıf bir model olarak kabul edebiliriz.

Şirketin her yıl en az 2 amiral gemisi telefon çıkardığını düşünürsek söz konusu iki telefondan biri muhtemelen Snapdragon 855 veya 855 Plus yonga setiyle gelecek. Hatta bu telefon yakında tanıtılması beklenen Meizu 16s Pro da olabilir.

http://www.sohu.com/a/330772548_114760