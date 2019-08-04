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Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu yakında birkaç yeni akıllı telefon çıkaracak. Bu modellerden birinin amiral gemisi özelliklere sahip Meizu 16s Pro olması bekleniyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu'nun önümüzdeki aylarda birkaç yeni akıllı telefon duyuracağı söyleniyordu. İddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Meizu marka iki telefon Çin Devlet Radyo Düzenleme Merkezi'nden (SRRC) sertifika aldı.
Ayrıca Bkz. "Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor"
M928Q ve M973Q model numaralarına sahip cihazlar hakkında henüz somut bir bilgi bulunmasa da ikisinden birinin, Meizu’nun bir sonraki amiral gemisi telefonu olabileceği düşünülüyor.

Meizu 16s Pro olabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi bu yıl Meizu Note 9, Meizu 16s ve Meizu 16Xs olmak üzere sadece 3 akıllı telefon çıkardı. Bunlardan sadece Meizu 16s'i üst sınıf bir model olarak kabul edebiliriz.
Şirketin her yıl en az 2 amiral gemisi telefon çıkardığını düşünürsek söz konusu iki telefondan biri muhtemelen Snapdragon 855 veya 855 Plus yonga setiyle gelecek. Hatta bu telefon yakında tanıtılması beklenen Meizu 16s Pro da olabilir.


http://www.sohu.com/a/330772548_114760 Yorum Yaz
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CoreXXX 3 gün
X8 aldım 10 gün oldu. Parasına göre çok iyi. 16th alacaktım bitmiş. Yok satıyor heralde az geliyor yetmiyor
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damn2u 3 gün
Geçenlerde bir yerde okumuştum, Meizu firmasının Çin de yüzlerce mağazası varken 6 adet mağazası kalmış. 1000 işçisi varken 300 tane işçi çıkartma yapmış. İflas yolunda hızla ilerliyor deniyor. Bunca kötü durum söz konusuyken neden agresif bir yol izleyip büyümeyi denemiyorlar ilginç doğrusu.
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Dişhekimi06 2 gün damn2u
Firmanın şuanda 1500 tane çalışanı var. Maliyetleri azaltıp fiziksel mağazaları kapattılar online satışa yöneldiler sebeb bu. İflas falan yok. Volkan Manav Bir MANAV haberciliği kalitesinde
teknoburada.net/...
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Bloodin 3 gün
Meizu Türkiye resmen uyuyor, getirseler ne, getirdikleri telefonlar yok satıyor ama adamlar yeni telefon getirmemek için resmen direniyorlar...
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QuexSeeL 3 gün
Meizu telefonlar aptal güncelleme stratejileri yüzünden ilgimi çekemiyor bir türlü. Google güncelleme desteğini düzgün vermeyen firmaların lisansını iptal edeceğiz diye bir açıklama yapsa ne güzel olurdu.
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NeroWin 3 gün
Meizu 16s bir ülkemize gelseydi. Avrupa'da satışa çıktı, bize ne zaman gelecek. Bekliyoruz!
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Dişhekimi06 2 gün NeroWin
gelmeyecek 16s Pro veya 16T gelecek. Meizu 16s in üretimi durduruldu. Firma ürün üretmiyor. Üretilmeyen ürünün yedek parça sıkıntısı olur. Firma normalde geçen aylarda ürünü getirecekti. Bu sebebten ötürü binlerce stoğu iptal ettiler. 16T veya 16s Pro modeli getirilecek.
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