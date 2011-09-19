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Meizu'nun dört çekirdekli telefonu fiyatlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,2b
1
49
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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M8 ve M9 modelleriyle akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeyi başaran Çin merkezli tüketici elektroniği üreticisi Meizu, üst seviye telefon segmentinin en güçlü modelini sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonuna doğru Çin pazarında lanse edilmesi beklenen MX isimli yeni model, akıllı telefon pazarının dört çekirdekli işlemci kullanılan ilk temsilcisi olacak.
Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan Meizu MX, kimi kaynaklara göre Sony'nin PS Vita'da kullandığı Samsung üretimi ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciyle gelebilir ancak bu bilgi henüz Meizu ve/veya Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. 4.3-inç büyüklüğünde qHD ekrana sahip olacak Android işleitm sistemli Meizu MX'in 32GB depolama kapasitesi sunan dört çekirdekli versiyonu 780$, 16GB depolama kapasitesi sunan çift çekirdekli versiyonu ise 625$ seviyesinden sunulacak.

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fatsali1 7 yıl
Fiyat çok yüksek. Meizu firması alternatif bir firma ve bence 4 çekirdekli ürünü 600$ üzerine satarsa kimse s3 almak varken bu ürüne yönelmez.
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montague 7 yıl
meizu smartphone ların tr de satılması için firma ile iletişim kurdum. ticari olarak bu işe girmek isteyen varsa pm atabilir.
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Guest-F8946C419 8 yıl
İPhone 4 ile resmen tasarımı aynı...

Ne yani dava açacak tabii gidipte plaket mi verecekti ?
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ilk_ze 8 yıl
Fasafiso isler bunlar adami cebinden sisler bunlar.. Birakin dort cekirdeginide ne icin lazim ve hangi isinizde size yardimci olucak yada ne amacla satin alicaksiniz? Once bunlari tespit edin sonra isinize yariyacak bir model alirsiniz.. 4 cekirdekli bir telefonda amac ne olabilir? Ne gibi kullanimda ise yarar? Grafik programlari calisirmi hani ben 4 cekirdekli telefonla musterinin resmini cekip sonrada photoshoplayip cikartabilirmiyim? vs. Vs.. Teknoloji firmalari kazanir musteri kaybeder bu hep boyledir. Ac gozlu ve ne istedigini bilmeyen musteri her zaman kaybeder... Gittim en pahali laptopu aldim oyle yerinde duruyor ayda bir belki acarim. Ipad aldim sabahtan aksama elimde
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dingo egret! 8 yıl ilk_ze
ilk_ze

Fasafiso isler bunlar adami cebinden sisler bunlar.. Birakin dort cekirdeginide ne icin lazim ve hangi isinizde size yardimci olucak yada ne amacla satin alicaksiniz? Once bunlari tespit edin sonra isinize yariyacak bir model alirsiniz.. 4 cekirdekli bir telefonda amac ne olabilir? Ne gibi kullanimda ise yarar? Grafik programlari calisirmi hani ben 4 cekirdekli telefonla musterinin resmini cekip sonrada photoshoplayip cikartabilirmiyim? vs. Vs.. Teknoloji firmalari kazanir musteri kaybeder bu hep boyledir. Ac gozlu ve ne istedigini bilmeyen musteri her zaman kaybeder... Gittim en pahali laptopu aldim oyle yerinde duruyor ayda bir belki acarim. Ipad aldim sabahtan aksama elimde


En pahalı laptopu alıpta kullanmıyorsan kaybeden sensin, ona ihtiyacı olduğu için alıp hakkını verende vardır elbet. İhtiyacın ona göreyse tabiki alacaksın. Aslen mesele performans ihtiyacına göre bütçenide baz alarak en optimum ürünü seçmek.

yanlış anlama maksadım ayar vermek falan değil keza bende bir iphone 4 32gb aldım ama 2-3 oyun 1-2 uygulama kurdum onlarıda ayda 1 açarsam açarım bunun haricinde sadece web browsing-standart cep telefonu olarak kullanıyorum cihazı hatta 30küsür gb boş, aynı şekilde bu da benim kaybım..
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pntgrmyk 8 yıl
oc yapılabiliyomu telefona :D :D
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Mobile Prof. 8 yıl pntgrmyk
pntgrmyk
oc yapılabiliyomu telefona :D :D

Sinirda calisiyordur tahminimce yapamazsin
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pakimeno 8 yıl
meizu nun yıllardır kullanıcısı ve takipçisiyim.Çinin kesinlikle mp3 mp4 alanında en başarılı markası.Mp4 ünü yıllardır kullanan arkadaşlarım var.Telefonuda çok başarılı.Ancak geçen ay Çine gittiğimde Touch(TianYu) diye bir telefon reklamları gördüm.Tegra çift çekirdek işlemci 1gb ram vs.inanılmaz güzel bir makineydi üstelik fiyatıda 400$ civarında.Bu markalar niye gelmez Türkiye ye anlamıyorum.İlla markayamı para vermemiz lazım:(
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dingo egret! 8 yıl
Çin olayı bitirdi, çok güçlü r&d kapasitesi var artık adamların, hatta bu daha başlangıç adamlardaki üretim imkanları kimsede yok. Önümüzdeki 5-10 sene içinde patenti tasarımı vb tamamen çin menşeili olup dünyaya yayılacak teknoloji devlerini bekliyorum ben, çılgın potansiyel var adamlarda..
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MAVİT 8 yıl
İŞLEMCİ ÇEKİRDEĞİ İYİ HOŞTA SAAT HIZI NE OLACAK GRAFİK İŞLEMCİSİ NE OLACAK İSTEDİĞİ KADAR ÇEKİRDEK KOYSUNLAR ADRENO 220 KOYACAKSA HİÇ ÇIKARMASIN CİHAZI EN AZ ADRENO 300 SART
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JohnLord 8 yıl
berkcombil
Player ONE
Alın size 4 çekirdek ANTİ İPHONE SAMSUNGBOYLAR
Yok iphone da olmayacakmış 4 çekirdek . Yok galaxy 3 de olcak mış. 4 çekirdek olduğu için en iyi telefon oluyormuş hemen. Alın size çinliler çoktan çıkardı 4 çrkirdek. Başlayın çıtırdakmaya çekirdekleri.Bak dövdü şimdiden sizin galaxy 3 ünüzü.
Anlayın artık iyi telefon çılgın ram hacmi olan yada şarj sömüren 4 çekirdek değildir. Umarım yeni iphona da 4 çekirdek olmazda bu şuursuz firmaların peşine takılmaz.Ama benim bildiğim apple kurallarını kendi koyar standardı da belirler

Konuyu önce dikkatli oku.Samsung üretimi ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciyle gelebilir diyor.Ne demek bu yani,4 çekirdeği yapan Samsung.Tıpkı iPhone 4teki 960x640lık çözünürlükteki LCD ekranın LG tarafından üretilmesi gibi.

öpmüşsün resmen helal olsun haklı yazıcaklarımı yazmış
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renklem 8 yıl
telefonun işlemcisi için benchmark alalım :)
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akcanon 8 yıl
Vay be şu Çekik gözlülerin yaptıgına bak sen hele
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Player ONE 8 yıl

Alın size 4 çekirdek ANTİ İPHONE SAMSUNGBOYLAR


Yok iphone da olmayacakmış 4 çekirdek . Yok galaxy 3 de olcak mış. 4 çekirdek olduğu için en iyi telefon oluyormuş hemen. Alın size çinliler çoktan çıkardı 4 çrkirdek. Başlayın çıtırdakmaya çekirdekleri.Bak dövdü şimdiden sizin galaxy 3 ünüzü.


Anlayın artık iyi telefon çılgın ram hacmi olan yada şarj sömüren 4 çekirdek değildir. Umarım yeni iphona da 4 çekirdek olmazda bu şuursuz firmaların peşine takılmaz.Ama benim bildiğim apple kurallarını kendi koyar standardı da belirler



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berkcombil 8 yıl

Player ONE


Alın size 4 çekirdek ANTİ İPHONE SAMSUNGBOYLAR


Yok iphone da olmayacakmış 4 çekirdek . Yok galaxy 3 de olcak mış. 4 çekirdek olduğu için en iyi telefon oluyormuş hemen. Alın size çinliler çoktan çıkardı 4 çrkirdek. Başlayın çıtırdakmaya çekirdekleri.Bak dövdü şimdiden sizin galaxy 3 ünüzü.


Anlayın artık iyi telefon çılgın ram hacmi olan yada şarj sömüren 4 çekirdek değildir. Umarım yeni iphona da 4 çekirdek olmazda bu şuursuz firmaların peşine takılmaz.Ama benim bildiğim apple kurallarını kendi koyar standardı da belirler






Konuyu önce dikkatli oku.''Samsung üretimi ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciyle gelebilir'' diyor.Ne demek bu yani,4 çekirdeği yapan Samsung.Tıpkı iPhone 4'teki 960x640'lık çözünürlükteki LCD ekranın LG tarafından üretilmesi gibi.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Player ONE


Alın size 4 çekirdek ANTİ İPHONE SAMSUNGBOYLAR


Yok iphone da olmayacakmış 4 çekirdek . Yok galaxy 3 de olcak mış. 4 çekirdek olduğu için en iyi telefon oluyormuş hemen. Alın size çinliler çoktan çıkardı 4 çrkirdek. Başlayın çıtırdakmaya çekirdekleri.Bak dövdü şimdiden sizin galaxy 3 ünüzü.


Anlayın artık iyi telefon çılgın ram hacmi olan yada şarj sömüren 4 çekirdek değildir. Umarım yeni iphona da 4 çekirdek olmazda bu şuursuz firmaların peşine takılmaz.Ama benim bildiğim apple kurallarını kendi koyar standardı da belirler





Şuursuz dediğin firmalar kac milyon sattığını biliyosun dimi o şuursuz sen olabilrimisin acaba?
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