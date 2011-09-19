Meizu'nun dört çekirdekli telefonu fiyatlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
M8 ve M9 modelleriyle akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeyi başaran Çin merkezli tüketici elektroniği üreticisi Meizu, üst seviye telefon segmentinin en güçlü modelini sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonuna doğru Çin pazarında lanse edilmesi beklenen MX isimli yeni model, akıllı telefon pazarının dört çekirdekli işlemci kullanılan ilk temsilcisi olacak.
Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan Meizu MX, kimi kaynaklara göre Sony'nin PS Vita'da kullandığı Samsung üretimi ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciyle gelebilir ancak bu bilgi henüz Meizu ve/veya Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. 4.3-inç büyüklüğünde qHD ekrana sahip olacak Android işleitm sistemli Meizu MX'in 32GB depolama kapasitesi sunan dört çekirdekli versiyonu 780$, 16GB depolama kapasitesi sunan çift çekirdekli versiyonu ise 625$ seviyesinden sunulacak.
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Ne yani dava açacak tabii gidipte plaket mi verecekti ?
En pahalı laptopu alıpta kullanmıyorsan kaybeden sensin, ona ihtiyacı olduğu için alıp hakkını verende vardır elbet. İhtiyacın ona göreyse tabiki alacaksın. Aslen mesele performans ihtiyacına göre bütçenide baz alarak en optimum ürünü seçmek.
yanlış anlama maksadım ayar vermek falan değil keza bende bir iphone 4 32gb aldım ama 2-3 oyun 1-2 uygulama kurdum onlarıda ayda 1 açarsam açarım bunun haricinde sadece web browsing-standart cep telefonu olarak kullanıyorum cihazı hatta 30küsür gb boş, aynı şekilde bu da benim kaybım..
Sinirda calisiyordur tahminimce yapamazsin
öpmüşsün resmen helal olsun haklı yazıcaklarımı yazmış
Yok iphone da olmayacakmış 4 çekirdek . Yok galaxy 3 de olcak mış. 4 çekirdek olduğu için en iyi telefon oluyormuş hemen. Alın size çinliler çoktan çıkardı 4 çrkirdek. Başlayın çıtırdakmaya çekirdekleri.Bak dövdü şimdiden sizin galaxy 3 ünüzü.
Anlayın artık iyi telefon çılgın ram hacmi olan yada şarj sömüren 4 çekirdek değildir. Umarım yeni iphona da 4 çekirdek olmazda bu şuursuz firmaların peşine takılmaz.Ama benim bildiğim apple kurallarını kendi koyar standardı da belirler
Konuyu önce dikkatli oku.''Samsung üretimi ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciyle gelebilir'' diyor.Ne demek bu yani,4 çekirdeği yapan Samsung.Tıpkı iPhone 4'teki 960x640'lık çözünürlükteki LCD ekranın LG tarafından üretilmesi gibi.
Şuursuz dediğin firmalar kac milyon sattığını biliyosun dimi o şuursuz sen olabilrimisin acaba?