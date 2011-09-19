Meizu'nun dört çekirdekli telefonu fiyatlandı

M8 ve M9 modelleriyle akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeyi başaran Çin merkezli tüketici elektroniği üreticisi Meizu, üst seviye telefon segmentinin en güçlü modelini sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonuna doğru Çin pazarında lanse edilmesi beklenen MX isimli yeni model, akıllı telefon pazarının dört çekirdekli işlemci kullanılan ilk temsilcisi olacak.

Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan Meizu MX, kimi kaynaklara göre Sony'nin PS Vita'da kullandığı Samsung üretimi ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciyle gelebilir ancak bu bilgi henüz Meizu ve/veya Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. 4.3-inç büyüklüğünde qHD ekrana sahip olacak Android işleitm sistemli Meizu MX'in 32GB depolama kapasitesi sunan dört çekirdekli versiyonu 780$, 16GB depolama kapasitesi sunan çift çekirdekli versiyonu ise 625$ seviyesinden sunulacak.