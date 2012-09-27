Meizu'nun üst seviye akıllı telefonu MX2 detaylanıyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni modeli MX2 için hazırlıklarını sürdürüyor. 2013'ün hemen başında lanse edilmesi beklenen telefona ilişkin yeni görüntüler ve teknik detaylar paylaşıldı. Meizu tepe yöneticisi daha önce iddia edilen pek çok bilginin MX2 için geçerli olduğunu ve bu noktada herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini doğrularken, altı çizilen asıl detayın 1.6GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci olduğunu söyleyebiliriz.

İşlemci konusunda Samsung çözümlerini tercih eden Meizu, MX2 modelinde 1.6GHz hızında çalışan dört çekirdekli Exyno s 4412'yi kullanacak. Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse bu işlemcinin ilk olarak Galaxy Note II'de kullanıldığını ve Galaxy S III işlemcisinden 200MHz daha hızlı olduğunu belirtmek gerekiyor. 4.4-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan MX2, 2GB bellek ve 64GB depolama kapasitesi ile gelecek. Üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüğünde F/2.0 lensli kamera bulunan telefonun Android 4.1 işletim sistemi ve Meizu'ya özgü arayüz ile gelecek.

Daha önce sızdırılan görüntüler ile kıyaslandığında kameranın biraz daha alt bir bölgeye konumlandırıldığı telefon ihtiyaç duyduğu gücü ise 1930 mAh kapasiteli pilden alacak. Yani HTC One X ile kıyaslandığında daha büyük, Samsun Galaxy S III ve LG Optimus G ile karşılaştırıldığında ise daha düşük kapasiteli pil ile gelmiş olacak. Çin satışına 1 Ocak'ta başlanması beklenen Meizu MX2'nin aynı segmentte yer alan pek çok rakibinden daha ucuz olması ve Çinlilerin bir kez daha uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor. Tabi bu defa Meizu güçlü bir yerel rakip daha bekliyor olacak; Mi-2 modeli ile Xiaomi.