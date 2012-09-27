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Meizu'nun üst seviye akıllı telefonu MX2 detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu'nun üst seviye akıllı telefonu MX2 detaylanıyor
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni modeli MX2 için hazırlıklarını sürdürüyor. 2013'ün hemen başında lanse edilmesi beklenen telefona ilişkin yeni görüntüler ve teknik detaylar paylaşıldı. Meizu tepe yöneticisi daha önce iddia edilen pek çok bilginin MX2 için geçerli olduğunu ve bu noktada herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini doğrularken, altı çizilen asıl detayın 1.6GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci olduğunu söyleyebiliriz.
İşlemci konusunda Samsung çözümlerini tercih eden Meizu, MX2 modelinde 1.6GHz hızında çalışan dört çekirdekli Exyno s 4412'yi kullanacak. Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse bu işlemcinin ilk olarak Galaxy Note II'de kullanıldığını ve Galaxy S III işlemcisinden 200MHz daha hızlı olduğunu belirtmek gerekiyor. 4.4-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan MX2, 2GB bellek ve 64GB depolama kapasitesi ile gelecek. Üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüğünde  F/2.0 lensli kamera bulunan telefonun Android 4.1 işletim sistemi ve Meizu'ya özgü arayüz ile gelecek. 
Daha önce sızdırılan görüntüler ile kıyaslandığında kameranın biraz daha alt bir bölgeye konumlandırıldığı telefon ihtiyaç duyduğu gücü ise 1930 mAh kapasiteli pilden alacak. Yani HTC One X ile kıyaslandığında daha büyük, Samsun Galaxy S III ve LG Optimus G ile karşılaştırıldığında ise daha düşük kapasiteli pil ile gelmiş olacak. Çin satışına 1 Ocak'ta başlanması beklenen Meizu MX2'nin aynı segmentte yer alan pek çok rakibinden daha ucuz olması ve Çinlilerin bir kez daha uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor. Tabi bu defa Meizu güçlü bir yerel rakip daha bekliyor olacak; Mi-2 modeli ile Xiaomi.
Meizu'nun üst seviye akıllı telefonu MX2 detaylanıyor
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Hypnotica 7 yıl en beğenilen
ozqur333
önden bakınca biraz iphoneu anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın

Apple Çinde dava açarsa anca babayı alır.
ozqur333önden bakınca biraz iphoneu anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da da...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Python 7 yıl
Meizu ürünleri ülkemizde görmek gayet iyi olurdu,zamanında çok almaya niyetlenmiştim önceki modellerinden birisini olmadı.
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Mr.Legend 7 yıl
Bu editörler özellikle mi Samsun yazıyor ya. Bir değil iki değil.
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the_alien89 7 yıl
ozqur333
önden bakınca biraz iphoneu anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın

bırak apple n dava açmasını adamlar apple n elinden Ipad isim hakkını aldı dava ile
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arctura 7 yıl
Hypnotica
ozqur333önden bakınca biraz iphoneu anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın
Apple Çinde dava açarsa anca babayı alır.

çin almanya yada abd gibi değil bence açılsada sonucu apple lehine olmaz aynısı olsa dahi...
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necros76 7 yıl
Gercekten guzel olmus ama tasarim tam bir kopya .ama son iki hafta iceriainde donanim olarak one x ve s 3 ten daha iyi telefonlar cikti.insallah hepsi tr ye gelir
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.Hector. 7 yıl
Çok basit tasarım,ama donanımı şu anki üst seviye telefonlardan aşağı kalır değil.
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RANJ 7 yıl
Önceden adını duyupta oda telefonmu dediğimiz markalar şimdi yılların markalarına kafa tutuyor.Adamları Tebrik etmek lazım. Çinin dışına çıkıp ülkemize gelse alıcısı çok olur.
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SystemApps 7 yıl
önü iphone arkası lumia :d
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Hypnotica 7 yıl en beğenilen
ozqur333
önden bakınca biraz iphoneu anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın

Apple Çinde dava açarsa anca babayı alır.
1 Yanıt Yanıtla +26
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kartalaraz 7 yıl Hypnotica
Hypnotica

ozqur333

önden bakınca biraz iphoneu anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın


Apple Çinde dava açarsa anca babayı alır.

onlarda ona layık zaten....
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ozqur333 7 yıl
önden bakınca biraz iphone'u anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın
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seven44 7 yıl ozqur333
ozqur333

önden bakınca biraz iphone'u anımsatmıyor değil anımsatsın anımsatmasın aslında bizim için önemli değil, önemli olan apple onlara da dava açmasın

zaten herşey appleden ibaret degilmi.buna ios yükle i5 eline verir...
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