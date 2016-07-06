Merakla beklenen Pokemon Go'nun final sürümü yayınlandı

Bir süredir beta aşamasında olan ve pek çok kişinin merakla beklediği Pokemon Go mobil oyunu nihayet final sürüme kavuştu. Oyunu geliştirmek için Nintendo firması Niantic Labs ile sıkı bir çalışma içerisindeydi.

Arttırılmış gerçeklik oyunu Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı ülkelerdeki Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Şu an için ülkemizden Play Store'dan yüklemeye çalışırsanız uyumsuz cihaz hatasıyla karşılaşıyorsunuz.

Yine de oyunun betadan çıkmış full versiyonu yayınlanmış durumda, oyunu açarak Google veya Pokemon hesabıyla giriş yapılabiliyor.

Giriş sonrası kurulum aşamasında sizi ilk olarak Professor Willow karşılıyor ve karakterin cinsiyetini seçmeniz isteniyor.

Sonrasında gelen ekranda ise karakterinizin saç rengi, göz rengi, ten rengi ve giysinize ait çeşitli renk kombinasyonlarından seçimler yaparak karakterinizi tamamlıyorsunuz.

Son olarak ise Pokemon severler için her zaman zor bir karar olan oyuna başlama Pokemon'unuzu seçme ekranı geliyor. Bu seçimi de tamamladıktan sonra maceralara atılmaya başlıyorsunuz.

Android kullanıcıları için şu şekilde güzel bir durum var; oyunun güncel sürümüne ait apk dosyası APKmirror üzerinden indirilebilir durumda. Oradan indireceğiniz apk dosyasını cihazınızda yükleyerek oyunu oynamaya şu anda başlayabilirsiniz. Gelen geri bildirimlere göre oyun şu an için Android N deneme sürümlerinde çalışmazken iOS kullanıcılarının ise bir müddet daha beklemesi gerekebilir.