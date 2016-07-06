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Merakla beklenen Pokemon Go'nun final sürümü yayınlandı

Pokemon efsanesinin akıllı telefonlar için olan versiyonu Pokemon Go bir süredir beta sürecindeydi. Oyunun final sürümü nihayet yayınlandı. Oyunla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...
2 yıl
17b
1
23
Mobil Oyunlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir süredir beta aşamasında olan ve pek çok kişinin merakla beklediği Pokemon Go mobil oyunu nihayet final sürüme kavuştu. Oyunu geliştirmek için Nintendo firması Niantic Labs ile sıkı bir çalışma içerisindeydi.
Arttırılmış gerçeklik oyunu Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı ülkelerdeki Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Şu an için ülkemizden Play Store'dan yüklemeye çalışırsanız uyumsuz cihaz hatasıyla karşılaşıyorsunuz.
Yine de oyunun betadan çıkmış full versiyonu yayınlanmış durumda, oyunu açarak Google veya Pokemon hesabıyla giriş yapılabiliyor.
Giriş sonrası kurulum aşamasında sizi ilk olarak Professor Willow karşılıyor ve karakterin cinsiyetini seçmeniz isteniyor.
Sonrasında gelen ekranda ise karakterinizin saç rengi, göz rengi, ten rengi ve giysinize ait çeşitli renk kombinasyonlarından seçimler yaparak karakterinizi tamamlıyorsunuz.
Son olarak ise Pokemon severler için her zaman zor bir karar olan oyuna başlama Pokemon'unuzu seçme ekranı geliyor. Bu seçimi de tamamladıktan sonra maceralara atılmaya başlıyorsunuz.
Android kullanıcıları için şu şekilde güzel bir durum var; oyunun güncel sürümüne ait apk dosyası APKmirror üzerinden indirilebilir durumda. Oradan indireceğiniz apk dosyasını cihazınızda yükleyerek oyunu oynamaya şu anda başlayabilirsiniz. Gelen geri bildirimlere göre oyun şu an için Android N deneme sürümlerinde çalışmazken iOS kullanıcılarının ise bir müddet daha beklemesi gerekebilir.

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Kalzagg 2 yıl
yükledim direk evin önündeki camide pokemon var dedi millet namazda bekliyorum.
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tobepeople 2 yıl
Zayıflatır işte yürüye yürüye oyun oynamak eğlencelidir ama Android telefonum yok ne yazık ki yoksa oynardım çocuğunuza oynatmak da işe yarayabilir yani oturarak oynamasından daha sağlıklı olduğu kesin
Zayıflatır işte yürüye yürüye oyun oynamak eğlencelidir ama Android telefonum yok ne yazık ki yoksa oynardım çocuğunuza oynatmak da işe yarayabilir yani oturara...
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kaazto28 2 yıl
Roket takımı yoksa çöp bir uygulama :)
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OzBuBa 2 yıl
"bu öğe ülkenizde kullanılmıyor" uyarısı veriyor, play store. Apkmirror dan indirdim. Normal oynanıyor, play store neden öyle uyarı veriyor acaba
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Rezn0v.dll 2 yıl
Tuvalete charlmander yakalayacağım hiç aklıma gelmezdi
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huseyinadukeeee 2 yıl
Bu oyun bana pasoyu yenilettirecek galiba.
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20likcivi 2 yıl
dostlar oyun server dolu felan gibi bişey deyp açılmıyor sabahtan beri aranızda şuan oynaya bilen var mı
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Français Deesse 2 yıl
Neden hep camide çıkıyor
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Deleted_User-04 2 yıl Français Deesse
Sevap kazanmanı istiyor
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VioLee 2 yıl
Banyoda zubat yakalamaya calisiyorum
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Glitz 2 yıl
Balıkesir için Pokemon GO grubu kurdum, avlanma alanları hakkında bilgi paylaşımı birlikte ava çıkma etkinliği yapabiliriz. :) facebook.com/...
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Fell on Black Days 2 yıl
4.2 de olmuyor sanırım en düşük kitkat
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kaazto28 2 yıl
Roket takımı yoksa çöp bir uygulama :)
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BekirTemel 2 yıl
online rakipler ile sağlıklı maç yapılıyorsa tamadır bu oyun
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