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Merakla beklenen Steam sonbahar indirimleri başladı

Steam'in büyük merakla beklenen Steam sonbahar indirimleri başladı. 28 Kasım'a kadar devam edecek indirimler süresince kullanıcılar yılın oyunu oylayarak ücretsiz kart kazanabilecek.
1 yıl
6,7b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Valve, Steam Sonbahar indirimlerini başlattı. İndirimler 28 Kasım akşamına kadar devam edecek.
İndirimlerden bazıları:
Shadow of War %40 indirimle 107,4 TL
South Park: The Fractured But Whole %25 indirimle 156,75 TL
WWE 2K18 %40 indirimle 113,40 TL
Grand Theft Auto V %50 indirimle 89,50 TL
Dark Souls III %60 indirimle 71,60 TL
Fallout 4 %50 indirimle 66,50 TL
The Evil Within 2 %50 indirimle  133,00 TL
Doom %50 indirimle 66,50 TL
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege %50 indirimle 13,00 TL
Elite Dangerous %55 indirimle 33,74 TL
For Honor %60 indirimle 83,60 TL
Raiden V: Director’s Cut %40 indirimle 73,79 TL
Total War: Warhammer %66 indirimle 60,86 TL
Steam'de şu anda 1000'in üzerinde ürün indirimde. Tamamına Steam ana sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
İndirimler ile birlikte Steam Ödülleri için aday oylaması da başladı. Hak ettiğini düşündüğünüz oyunu çeşitli kategorilerde aday gösterebilirsiniz. Kategoriler Golden Joystick Awards ya da The Game Awards gibi değil, geçtiğimiz yıl olduğu gibi esprili olarak hazırlanmış. Örneğin “Rüyalarıma Giriyor” Ödülü ve “Dostum, vay canınaaaaa! 2.0” Ödülü.
Steam Sonbahar indirimleri 28 Kasım saat 20:00'da sona erecek.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Sonbahar_indirimleri_Basladi-89260.htm Yorum Yaz
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maximus8282 1 yıl en beğenilen
En pahalı oyun 50 TL olsa kimse sahte oyun almaz.
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muroooo19 1 yıl maximus8282
maximus8282

En pahalı oyun 50 TL olsa kimse sahte oyun almaz.

ben mesela ac origins i beğendim fiyatı 209 tl. Zamunda da bekliyorum arkadaşı.


maximus8282En pahalı oyun 50 TL olsa kimse sahte oyun almaz.ben mesela ac origins i beğendim fiyatı 209 tl. Zamunda da ...
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DH Misafiri 6 ay
Hükümet den dolayı :) Dolar uçtu gitti :D Gidipde Steam i suçlama :D
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mavizaman 1 yıl
100tl üzeri TR için lüks.
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LambayaFunfDe 1 yıl
zamanında 120 liraya bf3 almıştım da o zamanın en pahalısıydı galiba bu fiyat şimdi hayvan gibi indirimle bu fiyataa iniyor oyunlar. inanılır gibi değil. Sonra korsan hırsızlıktır bilmem ne 10 tane oyun alsam asgari ücreti oyuna yatırmış oluyorum bu ne rezilliktir
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maximus8282 1 yıl en beğenilen
En pahalı oyun 50 TL olsa kimse sahte oyun almaz.
2 Yanıt Yanıtla +12
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muroooo19 1 yıl maximus8282
maximus8282

En pahalı oyun 50 TL olsa kimse sahte oyun almaz.

ben mesela ac origins i beğendim fiyatı 209 tl. Zamunda da bekliyorum arkadaşı.


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Jack Rabbit Slims 1 yıl maximus8282
maximus8282
En pahalı oyun 50 TL olsa kimse sahte oyun almaz.

Bence de güzel olur da adam 10 euro kazanmak için mi oyun yapacak?
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CaBr2 1 yıl
Bazı oyunlardaki indirim oranları tuhaf nedense, 21 Aralık indirimleri beklenmeli.
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