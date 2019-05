Merakla beklenen Steam sonbahar indirimleri başladı

Valve, Steam Sonbahar indirimlerini başlattı. İndirimler 28 Kasım akşamına kadar devam edecek.

İndirimlerden bazıları:

Shadow of War %40 indirimle 107,4 TL

South Park: The Fractured But Whole %25 indirimle 156,75 TL

WWE 2K18 %40 indirimle 113,40 TL

Grand Theft Auto V %50 indirimle 89,50 TL

Dark Souls III %60 indirimle 71,60 TL

Fallout 4 %50 indirimle 66,50 TL

The Evil Within 2 %50 indirimle 133,00 TL

Doom %50 indirimle 66,50 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege %50 indirimle 13,00 TL

Elite Dangerous %55 indirimle 33,74 TL

For Honor %60 indirimle 83,60 TL

Raiden V: Director’s Cut %40 indirimle 73,79 TL

Total War: Warhammer %66 indirimle 60,86 TL

Steam'de şu anda 1000'in üzerinde ürün indirimde. Tamamına Steam ana sayfasından ulaşabilirsiniz.

İndirimler ile birlikte Steam Ödülleri için aday oylaması da başladı. Hak ettiğini düşündüğünüz oyunu çeşitli kategorilerde aday gösterebilirsiniz. Kategoriler Golden Joystick Awards ya da The Game Awards gibi değil, geçtiğimiz yıl olduğu gibi esprili olarak hazırlanmış. Örneğin “Rüyalarıma Giriyor” Ödülü ve “Dostum, vay canınaaaaa! 2.0” Ödülü.

Steam Sonbahar indirimleri 28 Kasım saat 20:00'da sona erecek.

