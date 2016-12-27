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Mercedes 10 yıl aradan sonra yeniden lider

Alman markaların üst sınıf otomobil satışındaki kıran kırana mücadelesi devam ediyor. Liderlik uzun bir aradan sonra yeniden el değiştirirken, son durum ve genel tablo haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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53
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yılın son günlerini yaşarken, pek çok alanda durum değerlendirmesi yapmanın tam vakti. Alman üst sınıf otomobil üreticileri genel olarak iyi bir yıl geçirirken, Mercedes önemli bir gelişim göstererek 10 yıl sona yeniden premium sınıf liderliğine yükseldi. 2005 yılında BMW'nin ele geçirdiği bu pozisyon el değiştirirken, Audi de güçlü bir performans sergiledi.
Gelen bilgilere göre Mercedes yılı yaklaşık 1.9 milyon araç satarak tamamlarken, onu takip eden Audi ise 1.71 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Daimler CEO'sunun açıklamasına göre Mercedes, öngörülenden 4 yıl önce yeniden liderliği ele geçirmiş oldu zira şirket, 2011 yılında yeniden liderlik için 2020 hedefi koymuştu.
Audi'nin güçlü olduğu tarafsa, Çin'deki liderlik pozisyonu. A3 Sedan ile ülkedeki pozisyonunu güçlendiren şirket, çok sayıda pazarda çift haneli büyüme oranlarını yakalamış durumda. Şirketin Avrupa pazarındaki büyümesinde yeni nesil A5 ve Q2'nin etkisi de göz ardı edilemez. Kaldı ki Audi henüz Q2 modeliyle bir tam finansal yılı tamamlamış da değil.
BMW tarafından ise durum biraz daha karmaşık. Mercedes'e karşı hissedilir gerileme yaşayan şirket, dönüşüm içerisindeki yeni ürün gamına bel bağlıyor. Yakın zamanda çıkan yeni 5 serisi henüz finansal tablolara yansıyacak kadar piyasada olmadı. Üstelik onu takip edecek yeni 1 ve 3 serilerinin de BMW'nin satışlarına katkı sağlaması bekleniyor.

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GAMBIT 2 yıl en beğenilen
Erdi bey, lutfen yaptiginiz haberlere kaynak eklemeyi unutmayin.
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deoksiriboz1001 2 yıl
Bize çok uzak konular olmaya başladı bunlar.
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dere.beyi 2 yıl
cla tarzı gençlere hitap eden modellerine dua etsinler
.
eskiden genç arabası bmw yaşlı arabası mercedes di
.
şimdi durum değişti
1 Yanıt Yanıtla +10
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dermeister01 7 ay
hakettiği yerde
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acr 2 yıl
bence ford hepsini öper. dağılabilirsiniz. ne demişler alırsın ford olursun lord.
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Bluflame 2 yıl
açıkça belliki forum ahalisi Lexus LS’e hiç binmemiş
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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes iyidir hoştur da, bu durum kendi yaptıklarından ziyade Volkswagen grubunda olan Audi nin Volkswagen'in emisyon rezaletlerinden sonra satışlarında yediği darbelerden kaynaklıdır bence.. Audi marka araçlarda da aynı hilelerin yapıldığına dair incelemeler vardı ne oldu takip etmedim ..
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haberelectro 2 yıl
Bu yeterli herhalde.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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theimperial 2 yıl
Bmw bitti motor şanzıman her açıdan Mercedes'in gerisinde artık net olarak.
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x2yk 2 yıl
Ne olmuş la burada haberin altında habercikler türemiş.. :) Resimdeki Mercedes HatchBack modeli manyak olmuş tam genç işi.. :)
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bianconera 2 yıl
12. Ay bitmedi daha 1.9 milyon verisi tahmini olur ancak o da mantıksız olur:) 2 milyonu devirir sayıda
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haberelectro 2 yıl bianconera
Erdi bey magaradan almis bilgileri salla. Kasim sonu rakami 1.893.000 adet. Aralikta 190-200 bin arasi satacaklar. 2.090.000 satis olacak yil sonu.
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ZNGN 61 2 yıl
Arkadan itişli otomobil olarak ikisi kaldı
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TheNewAtilla 2 yıl
senede 2 milyon araç satışı nedir aga vay anasını
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