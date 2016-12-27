Mercedes 10 yıl aradan sonra yeniden lider

Yılın son günlerini yaşarken, pek çok alanda durum değerlendirmesi yapmanın tam vakti. Alman üst sınıf otomobil üreticileri genel olarak iyi bir yıl geçirirken, Mercedes önemli bir gelişim göstererek 10 yıl sona yeniden premium sınıf liderliğine yükseldi. 2005 yılında BMW'nin ele geçirdiği bu pozisyon el değiştirirken, Audi de güçlü bir performans sergiledi.

Gelen bilgilere göre Mercedes yılı yaklaşık 1.9 milyon araç satarak tamamlarken, onu takip eden Audi ise 1.71 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Daimler CEO'sunun açıklamasına göre Mercedes, öngörülenden 4 yıl önce yeniden liderliği ele geçirmiş oldu zira şirket, 2011 yılında yeniden liderlik için 2020 hedefi koymuştu.

Audi'nin güçlü olduğu tarafsa, Çin'deki liderlik pozisyonu. A3 Sedan ile ülkedeki pozisyonunu güçlendiren şirket, çok sayıda pazarda çift haneli büyüme oranlarını yakalamış durumda. Şirketin Avrupa pazarındaki büyümesinde yeni nesil A5 ve Q2'nin etkisi de göz ardı edilemez. Kaldı ki Audi henüz Q2 modeliyle bir tam finansal yılı tamamlamış da değil.

BMW tarafından ise durum biraz daha karmaşık. Mercedes'e karşı hissedilir gerileme yaşayan şirket, dönüşüm içerisindeki yeni ürün gamına bel bağlıyor. Yakın zamanda çıkan yeni 5 serisi henüz finansal tablolara yansıyacak kadar piyasada olmadı. Üstelik onu takip edecek yeni 1 ve 3 serilerinin de BMW'nin satışlarına katkı sağlaması bekleniyor.