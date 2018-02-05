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Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı

Alman üretici, 6 Şubat Salı günü dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni nesil 2018 Sprinter için yeni bir video yayınladı. Videoda en dikkat çeken kısım MBUX teknolojisi oldu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı

Mercedes, 6 Şubat Salı günü dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni nesil 2018 Sprinter serisi için yeni bir teaser videosu yayınladı. Yeni serinin iç ve dış tasarımı hakkında ipuçları veren videoda en dikkat çekici olan kısım ise lüks bir otomobili aratmayan kabin tasarımı ile MBUX teknolojisi oldu.

Daha atletik bir yüz 

Alman üretici, 2018 Sprinter için daha önce de yukarıdaki taslak görüntüsünü paylaşıp aracın tasarımı hakkında fikir edinmemize olanak sağlamıştı. Paylaşılan görüntüde ilk göze çarpan değişiklik ise ön tarafın hiç olmadığı kadar atletik bir yapıya sahip olduğuydu.

Yeni nesil Sprinter’da önceki nesle göre ön farların oldukça inceltildiği açıkça görülüyor. Farların yapı itibariyle Vito'yu anımsattığını söylemek mümkün. Ayrıca önceden köşeli olan ön ızgaraya da yeni nesil binek modellerde olduğu gibi daha sportif bir görünüm kazandırıldığı göze çarpıyor.

Asıl köklü değişiklik ise iç tarafta yer alıyor. Lüks otomobilleri aratmayan minibüsün içerisinde direksiyon, yatay konumlandırılmış dev bir bilgi-eğlence ekranı ve hava çıkışları gibi 2018 A Serisi'nden aşina olduğumuz detaylar karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Mercedes’in belirttiğine ve yayınlanan videodan anlaşıldığı kadarıyla 2018 Sprinter’da yeni MBUX teknolojisi de yer alıyor.

MBUX: Kokpitteki devrim 

“Kokpitteki devrim” olarak tanımlanan bu yeni teknolojinin adı Mercedes-Benz User Experience’den geliyor. Sürücü için tüm kolaylığın sağlandığı bu sistemin en büyük özelliği ise yapay zeka sayesinde öğrenebiliyor olması. Kişiselleştirilebilen ve sesinizi tanıyan bu sistemi “Hey Mercedes” anahtar kelimesiyle aktive edebilir ve kontrolleri konuşarak da sağlayabilirsiniz.

2018 Mercedes Sprinter ile ilgili tüm detaylar iki gün sonra belli olacak. İşte yayınlanan teaser videosu:


https://twitter.com/MercedesBenz/status/960178676385091590 Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Aynı videoyu Crafter için de yapın. Nasıl olsa değişen tek yer farları
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DH Misafiri 1 yıl
adamlar yapmış ama göremedik nebiçim tanıtım videosu be
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Aynı videoyu Crafter için de yapın. Nasıl olsa değişen tek yer farları
Yanıtla +7
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tobepeople 1 yıl
Şu videoyu koymak çok mu zor? MBUX teknolojisinden bahsedip alakasız hatta video bile denemeyecek kadar kısa bir şey koymuşsunuz...
http://www.youtube.com/watch?v=pH96qK9-nj0
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