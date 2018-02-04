Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor

Dizel motorların saldığı zararlı partiküller ve azot oksitlerin yüksek olması nedeniyle çevreye ve insan sağlığına çok daha fazla zarar verdiği biliniyor. Çevre kirliliğini azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri emisyon standartlarında radikal değişikliklere gitti. Dizel araçlarda bu standartların yakalanmasının zor olması nedeniyle pek çok üretici dizel motorlu araç üretimini durdurdu.
Yeni Delhi (Hindistan) şehir merkezine dizel araçların girişi yasaklandı. Hollanda 2025'ten itibaren benzin ve dizel otomobil satışlarını yasaklayacak. Norveç'te de benzer bir karar alındı. Çin'de hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergilerden muaf tutulmaya başlandı. İran, büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen yüzde 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra düşürdü. Ülkemizde ise dizel otomotivlerin zararına karşı henüz resmi bir karar veya önlem alınmadı. Hatta böyle bir girişimde dahi bulunulmadı.
Dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35,4'e yükseldi
Dünyada dizel otomobil kullanımı azalırken TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de artış söz konusu. 2017 sonu istatistiklerine göre dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35,4’e yükseldi. Bir önceki yıl bu pay yüzde 33,6 idi. Türkiye’de 4 milyon 256 bin adet dizel otomobil bulunuyor.
Otomobiller arasında benzinli araç oranı yüzde 25,9, LPG’li otomobillerin payı ise yüzde 38,4 olarak belirlendi. 2016 rakamlarına göre benzinli ve LPG’li otomobil tercihinde gerilemeye karşın dizel araç sayısı ve oranı arttı.
Ortalama taşıt yaşı: 13,1 yıl
Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı ise 13,1 olarak hesaplandı. Bu da trafikteki araçların çok büyük bölümünün eski nesil bir motora sahip olduğu yani çevreye çok daha fazla zarar verdiği anlamına geliyor.
Ülkemizde petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hibrit ve elektrikli otomobil satışını teşvik eden sistem geliştirilmeli. Ancak ne yazık ki teşvik sistemleri geliştirmek yerine yeni vergiler getiriliyor. Bugün hibrit otomobillerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınıyor. Yeni torba yasa ile elektrikli otomobillerden de MTV alınması için tasarı Meclis’e sunuldu.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27640 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat bu dizel araç olayı, istisnai bir konu ve özel bir sorun cunku... dizel araç sahipleri nasıl olsa benzine göre ucuz ve daha az tüketiyor diye bu dizel araçları cok sık kullanıyor. Dibimizde bir komşu geldi, herifin ve oğlunun araçları dizel. Zırt pırt araçları ile bi yere gidip geliyorlar. Herif aracı park ederken arabadan inip kaldırımın sağına soluna bakıyor, aracın bi tarafı sürtmesin diye ve benim oda da pencere açıksa o gıcık dizel sesini geçtim, herifin pis dizel dumanı odama doluyor. Bazen benzinli başka araçlar aynı yere parkediyor ne bir ses ne de koku duyuyorum, sorun yok ancak dizel pis iğrenç bir koku yayıyor. Hani fiziksel olarak kanser olmasam da manevi kanser yapıyor herifin dizeli.
Ben kendimi bu pis dizel dumanından koruyorum. Arabamla gezerken önüme dizel otobüs kamyon veya SUV veya binek otomobil bile cıksa havalandırmayı kabin içine alıoyorum, bir parmağım zaten hep A/C'deki o tuşun yanında durur. Kaldırımda geziyorken de dizel dumanı gelince nefes almam. Devam ederse havanın temiz olduğu yere doğru hızlı adımlarla yürürüm ve bazen koşarım da. Zehirli pis bi dumanı cekmekten iyidir fakat sevdiğim yakınlarım bunları yapıyor olabilir mi? Hayır. Daha fazla yoruma gerek yok.
bizim ülkemizde maleesef dizelden vazgeçmez hiç kimse, mümkünatı yok.
Kaynak; enerjienstitusu.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
11642 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, çevre ve