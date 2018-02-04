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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor

Dizel araçların çevreye ve insana zararından dolayı pek çok ülke dizele karşı tavır almışken Türkiye'de dizel otomobil satışı hızla yükseliyor. LPG ve benzinli otomobil satışı ise düşüşte.
1 yıl
11,6b
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189
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor
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Dünyada dizel otomobil kullanımı giderek azalırken –hatta bazı ülkelerde yasaklanırken- Türkiye’de dizel otomobil kullanımı hızla yükseliyor. LPG ve benzinli otomobil satışı düşüşte. Hibrit ve elektrikli araç satışı ise yok denecek kadar az.

Dizel motorların saldığı zararlı partiküller ve azot oksitlerin yüksek olması nedeniyle çevreye ve insan sağlığına çok daha fazla zarar verdiği biliniyor. Çevre kirliliğini azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri emisyon standartlarında radikal değişikliklere gitti. Dizel araçlarda bu standartların yakalanmasının zor olması nedeniyle pek çok üretici dizel motorlu araç üretimini durdurdu.

Yeni Delhi (Hindistan) şehir merkezine dizel araçların girişi yasaklandı. Hollanda 2025'ten itibaren benzin ve dizel otomobil satışlarını yasaklayacak. Norveç'te de benzer bir karar alındı. Çin'de hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergilerden muaf tutulmaya başlandı. İran, büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen yüzde 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra düşürdü. Ülkemizde ise dizel otomotivlerin zararına karşı henüz resmi bir karar veya önlem alınmadı. Hatta böyle bir girişimde dahi bulunulmadı.

Dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35,4'e yükseldi

Dünyada dizel otomobil kullanımı azalırken TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de artış söz konusu. 2017 sonu istatistiklerine göre dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35,4’e yükseldi. Bir önceki yıl bu pay yüzde 33,6 idi. Türkiye’de 4 milyon 256 bin adet dizel otomobil bulunuyor.

Otomobiller arasında benzinli araç oranı yüzde 25,9, LPG’li otomobillerin payı ise yüzde 38,4 olarak belirlendi. 2016 rakamlarına göre benzinli ve LPG’li otomobil tercihinde gerilemeye karşın dizel araç sayısı ve oranı arttı.

Ortalama taşıt yaşı: 13,1 yıl

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı ise 13,1 olarak hesaplandı. Bu da trafikteki araçların çok büyük bölümünün eski nesil bir motora sahip olduğu yani çevreye çok daha fazla zarar verdiği anlamına geliyor.

Ülkemizde petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hibrit ve elektrikli otomobil satışını teşvik eden sistem geliştirilmeli. Ancak ne yazık ki teşvik sistemleri geliştirmek yerine yeni vergiler getiriliyor. Bugün hibrit otomobillerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınıyor. Yeni torba yasa ile elektrikli otomobillerden de MTV alınması için tasarı Meclis’e sunuldu.


http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27640 Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Belki dünyanın en fahiş akaryakıt ve taşıt vergileri bizde olduğundan kaynaklı olabilir mi?
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-TRioN- 1 yıl
Dünyayı 100 yıl geriden takip ediyoruz normal.
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nikony 1 yıl Mr xXx
Zaten kesmiyorlar mı?
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ÖZELKUVVET 12 ay
Elektrikli araclar yaygınlaşıp benzil ve dizel araclar kullanılmazsa kanser oranları düşer diye düşünüyorum
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vonderplanitz 12 ay ÖZELKUVVET
Kanser vücudun aslında doğal bir süreci, hücreler doğal olarak bölünüp coğalırken yanlış DNA kodlu hücrenin kendine yaşam imkanı bulması sonucu oluşuyor ki bu da vücüdun asidik ve bağışıklığın azaldığı durumlarda meydana geliyor. Kanserin oluşumu ve doğal yollardan tedavisi üzerine 4 kitap ve 1 TED talk bitirdim: Lauren Pecorine - why millions survive cancer (2011) , Vernon Johnston - After the jolt (2013) , sue Armstrong - P53 the gene that cracked the cancer code (2014) ve william li - Can we eat to starve cancer? (TED Talk 2010). Yani vücudun pH dengesi ve bağışıklığın yerinde ise, bırak egzos dumanını, yüksek derecede kanserojen olan asbestos maddesine maruz kalsan dahi kanser olmazsın. Nitekim o yüzden bazı kişiler günde 2 paket sigara içse de hergün kola ve ekmek yese de kanser olmuyor.
Fakat bu dizel araç olayı, istisnai bir konu ve özel bir sorun cunku... dizel araç sahipleri nasıl olsa benzine göre ucuz ve daha az tüketiyor diye bu dizel araçları cok sık kullanıyor. Dibimizde bir komşu geldi, herifin ve oğlunun araçları dizel. Zırt pırt araçları ile bi yere gidip geliyorlar. Herif aracı park ederken arabadan inip kaldırımın sağına soluna bakıyor, aracın bi tarafı sürtmesin diye ve benim oda da pencere açıksa o gıcık dizel sesini geçtim, herifin pis dizel dumanı odama doluyor. Bazen benzinli başka araçlar aynı yere parkediyor ne bir ses ne de koku duyuyorum, sorun yok ancak dizel pis iğrenç bir koku yayıyor. Hani fiziksel olarak kanser olmasam da manevi kanser yapıyor herifin dizeli.
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El Prezidente 12 ay
millette para yokki. bi 10k tl daha sıkıp dizel alıo alayı yakıt tasarrufu için.
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Blindfire 1 yıl
Dizel ve Benzinli devri bitmeli artık. Elektrikli gelsin.
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vonderplanitz 12 ay Blindfire
Benzinli ile dizeli aynı kefeye koyamazsın; dizel tamamen pis ve zehirli benzin ise artık kokusu bile farkedilmeyen temiz bir duman veriyor, arada dağlar kadar fark var nitekim ABD ve AB sadece dizele engel koydu, benzine değil. Ha bir de dizel dumanı havada asılı kalıyorcasına, kolay kolay gitmiyor, bir sokaktan dizel araç geçtikten bir dk sonra pis dizel duman kokusu geliyor. benzinde o sorun da yok.
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razgart12 1 yıl
Şu mallığa bakın:Yıllık 50 milyar $ akaryakıt ithalatımız var.Buda toplam ithalatımızın neredeyse 1/3 ü kadar.Ülkemizde ekonominin temel taşlarından biri brent petrol fiyatı ve tabiki ithal eden bir ülke olduğunu olduğumuz ve katma değer üretmediğimiz için döviz 😂😂ne zaman yükselse bakın enflasyosyon ülkede nirvana yapmış,Ve şuanda 74 dolar seviyesine kadar çıktı brent petrol.Ki bu savaş ortamında dahada çıkıcağı kesin gözüyle bakılıyo.Bu da otomatikmen enflasyonu yükseltiyo.Bu da onun iteklemesi olarak faiz oranları yükseltiyo,İşte sonra conny ler geliyo yüksek faizde bir güzel bizi hortumluyorlar😂Sonra ülkemizin sağ kesminin kahramanı faizler düşecek (halk ev alacak müthate para lazım beton çok şekerli ve güzel)Diyor😂😂😂Ama her ne hikmetse 5 gün önce merkez bankası faizi artırdı😂😂Adam her konuşmasında faiz lobisi,bize saldırıyorlar demekten başka birşey yaptığı yok zaten zengin mütehitlerin ve diğer zenginlerin kuklası olabilir kendisi😂BEYLER bu halkın iyiliğini düşünseler,Yapılıcaklar şeyler çok açık ve belli hepsi farkında ana hepsi kendi cebine;Şu ülkede ötv gibi bir vergi çıkarsan yenilenebilir enerji vergisi(YEV)Bu vergiyle yenilenebilir enerjiye dev dev yatırımlar yapsan kendi elektriğini nükleer enerjiden ziyade tehlikesiz risksiz üretsen,Bu sayade elektrik üretmek için ithal ettiğin doğalgazı ve kömürü artık ithal etmesen,Adam akıllı elektrik alt yapısı oluştursan, O benzin pompalarını elektrik tabancalarına çevirsen Yerli elektrikli otomobile baba gibi destekler yapsan (YEV)sayesinde ülkeye ithal edilicek araçlara + bir vergi dilimi getirip o babayiğitleri ortaya çıkarsan,Ülkede ağır sanayimiz gelişse, bu sayade cari dengemiz bir düzene girse?mal mal yerlere üniversite açmaktansa adam akıllı yazılım üniversiteleri kursan adam akıllı desteklemeler ve akademisyen kadro ile pırıl pırıl algoritmik beyinler üretsek?bu beyinlerimiz yazılımlarını ihraç etse sanayi 4.0 ı bu şekilde yakalamış olsak?😂😂Beyler bunların hiç birini yapmıcaklar çünkü kimsenin umrunda değil bu ülke herkez kolay paranın peşinde,paranın peşinde olmamız normal ama kolay paranın peşinde olduğumuz için bi bok üretmek geliştirmekle alakamız yok bizi avrupadan ayıran nokta bu o yüzden ben cinsimizi ....
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vonderplanitz 1 yıl
Dizel konusu , az yakıt tüketmek, tasarruflu olmak falan hepsini geçin çıkardığı duman cok pis ve zararlı. Hepimizin sevdiği insanlar var değil mi? Hepimizin bir anne babası, kardeşi, yakın dostları, sevdiğimiz değer verdiğimiz insanlar var değil mi? O sevdiğimiz insanlar dışarda dolaşırken yanlarından vızır vızır geçen dizel araçların o pis ve zararlı dumanı cigerlerinden içeri giriyor, onların sağlıklarından alıyor. Bundan daha temel ve önemli bi sorun olabilir mi?
Ben kendimi bu pis dizel dumanından koruyorum. Arabamla gezerken önüme dizel otobüs kamyon veya SUV veya binek otomobil bile cıksa havalandırmayı kabin içine alıoyorum, bir parmağım zaten hep A/C'deki o tuşun yanında durur. Kaldırımda geziyorken de dizel dumanı gelince nefes almam. Devam ederse havanın temiz olduğu yere doğru hızlı adımlarla yürürüm ve bazen koşarım da. Zehirli pis bi dumanı cekmekten iyidir fakat sevdiğim yakınlarım bunları yapıyor olabilir mi? Hayır. Daha fazla yoruma gerek yok.
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Lumibrite 1 yıl
Şu ortamda, bu tarz konularda Türkiye es geçilmeli...Dünyada azalıyor da teşvik var, fiyatlar ucuz vs...bizde ne var?
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alpikom 1 yıl
genelde kırsal kesim ve varoş tayfası kullandıklrı için tek hedef dizel.adam 5000 km yapsa bile senede hesap kitap bilmedinğinden az yakıyo abiii diyerek tercih ediyor.
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Mr xXx 1 yıl
şu arabacıları yani sizi hiç anlamıyorum, saatlerce trafikte bekleyip yakıttan dert yanarsınız..
bizim ülkemizde maleesef dizelden vazgeçmez hiç kimse, mümkünatı yok.
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vonderplanitz 1 yıl
Dizel dumana maruz kalan insanların cigerler biter. Dizel dumanında yüksek oranda nitrik oksit ve toz halinde nitratlı polisilik aromatik hidrokarbon var (Wikipedia) bu ikisi yüksek oranda kanserojen ve zehirli. Adam keyif için SUV almış, temiz mazot yerine kaçak üretilen 10 numara yağ koyuo üstüne bir de spor kullanıo ortalığı pis kanserojen duman kaplıo tüm bunlar hastanelerin de işine gelio, dağa tepeye 5 yıldızlı hastaneler yapıldı, sigara satışları zaten artıyor ve bu zehir makinaları da artıo, hastanelere daha cok müşteri demek.
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Blindfire 1 yıl vonderplanitz
işin trajikomik yönü ise ülkemizde Benzin fazlası var ve biz maliyetinin altında dışarıya satıyoruz.

Kaynak; enerjienstitusu.com/...
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alpikom 1 yıl
türk araç kullanıcılarının iki hedefi var malesef,dizel ve bagajı geniş araç bundan başka düşeencelere açık değiller.senede bi kere köyüne kasabasına gidiyo adambana bagak lazım diyo senede 10 bin km yapmıyo bana dizel lazım abi benzin çok yakıyo diyor.
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