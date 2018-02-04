Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor

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Dünyada dizel otomobil kullanımı giderek azalırken –hatta bazı ülkelerde yasaklanırken- Türkiye’de dizel otomobil kullanımı hızla yükseliyor. LPG ve benzinli otomobil satışı düşüşte. Hibrit ve elektrikli araç satışı ise yok denecek kadar az.

Dizel motorların saldığı zararlı partiküller ve azot oksitlerin yüksek olması nedeniyle çevreye ve insan sağlığına çok daha fazla zarar verdiği biliniyor. Çevre kirliliğini azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri emisyon standartlarında radikal değişikliklere gitti. Dizel araçlarda bu standartların yakalanmasının zor olması nedeniyle pek çok üretici dizel motorlu araç üretimini durdurdu.

Yeni Delhi (Hindistan) şehir merkezine dizel araçların girişi yasaklandı. Hollanda 2025'ten itibaren benzin ve dizel otomobil satışlarını yasaklayacak. Norveç'te de benzer bir karar alındı. Çin'de hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergilerden muaf tutulmaya başlandı. İran, büyük bir petrol üreticisi olmasına rağmen yüzde 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra düşürdü. Ülkemizde ise dizel otomotivlerin zararına karşı henüz resmi bir karar veya önlem alınmadı. Hatta böyle bir girişimde dahi bulunulmadı.

Dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35,4'e yükseldi

Dünyada dizel otomobil kullanımı azalırken TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de artış söz konusu. 2017 sonu istatistiklerine göre dizel otomobillerin tüm otomobiller içindeki payı yüzde 35,4’e yükseldi. Bir önceki yıl bu pay yüzde 33,6 idi. Türkiye’de 4 milyon 256 bin adet dizel otomobil bulunuyor.

Otomobiller arasında benzinli araç oranı yüzde 25,9, LPG’li otomobillerin payı ise yüzde 38,4 olarak belirlendi. 2016 rakamlarına göre benzinli ve LPG’li otomobil tercihinde gerilemeye karşın dizel araç sayısı ve oranı arttı.

Ortalama taşıt yaşı: 13,1 yıl

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı ise 13,1 olarak hesaplandı. Bu da trafikteki araçların çok büyük bölümünün eski nesil bir motora sahip olduğu yani çevreye çok daha fazla zarar verdiği anlamına geliyor.

Ülkemizde petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hibrit ve elektrikli otomobil satışını teşvik eden sistem geliştirilmeli. Ancak ne yazık ki teşvik sistemleri geliştirmek yerine yeni vergiler getiriliyor. Bugün hibrit otomobillerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınıyor. Yeni torba yasa ile elektrikli otomobillerden de MTV alınması için tasarı Meclis’e sunuldu.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27640