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Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı: Yedi koltuklu performans

Alman üreticinin 'sınıfında rakipsiz' olarak lanse ettiği Mercedes-AMG GLB 35 modeli görücüye çıktı. Yedi koltuk seçeneğine sahip kompakt crossover'ın performans versiyonu 306 beygir güce sahip.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı: Yedi koltuklu performans
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Dün 430 beygirlik GLE 53 Coupe’yi görücüye çıkaran Mercedes-AMG bugün de boş durmadı. Yedi koltuk seçeneğine sahip Mercedes-AMG GLB 35 üzerindeki örtü kaldırıldı. Aracın ilk gösterimi Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

Mercedes-AMG GLB 35 modelinin kaputu altında 2.0 litre dört silindirli turbo ünite bulunuyor. 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motor, gücünü 8 ileri çift kavramalı şanzıman ve AMG Performance 4MATIC sistem vasıtasıyla dört tekerleğe birden aktarıyor. Bu kombinasyon Mercedes-AMG GLB 35’in 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlamasına ve 250 km/s ile sınırlı maksimum hıza çıkabilmesine imkan veriyor.

Mercedes-AMG GLB 35’i daha performanslı yapan güncellemeler motorla sınırlı değil. Yedi koltuklı crossover’da kullanılan AMG süspansiyonlar yatma dediğimiz olayı azaltarak virajların daha hızlı dönülmesini mümkün kılıyor. Yeni direksiyon mafsalı, yeni salıncaklar ve değişken orana sahip hıza duyarlı direksiyon sistemi de Mercedes-AMG GLB 35’in özellikleri arasında. İyi bir fren performansı için de önde 350 mm ve arkada 330 mm dökme demir diskler kullanılıyor. Ayrıca gümüş renkli kaliperler üzerinde siyah AMG yazısı dikkat çekiyor.

Mercedes-AMG GLB 35 üzerindeki tüm dokunuşlar performans odaklı değil elbette. Gövde tasarımına baktığımızda AMG Line stil paketi içerisinde büyük Panamericana ızgara, metalik ön lip, iki büyük egzoz çıkışı ve dikkat çekici bir difüzör bulunuyor. Büyüyen arka spoyler ve 19 - 21 inç arası değişen hafif alaşım jantlar da göza çarpan detaylar arasında. Kabin tarafında ise AMG Performance direksiyon, MBUX bilgi-eğlence sistemi ve mikrofiber spor koltuklar bulunuyor. Koltuklar çift tonlu deri döşeme olarak da tercih edilebiliyor.

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen Mercedes-AMG GLB 35 modelinin fiyatı henüz açıklanmadı.



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CoreXXX 4 sa.
mercedesin motor kaliteli ,aksam kaliteli.sağlamlık desen üst seviyede ama nedense estetik yok arabanın tipini bi türlü yapamıyor.
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Spider_hip 2 sa. CoreXXX
Bazı modelleri şekil, kendine baktırıyor ama bunun önü eski modele benzemiş sanki. C180'in de 2018 e kadar çok şekildi, 2019 daha eski model izlenimi veriyor. Onun dışında dediğiniz gibi motor, sağlamlık falan on numara, tank gibi araba.
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