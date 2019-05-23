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Mercedes GLE 580 tanıtıldı: 483 bg'lik hibrit destekli V8 motor

Alman otomotiv devi Mercedes, SUV ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Şirketin GLE serisine Mercedes GLE 580 adında yeni bir model katıldı. Araçta 48V hafif hibrit sistem mevcut.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes GLE 580 tanıtıldı: 483 bg'lik hibrit destekli V8 motor
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Mercedes’in SUV ailesi büyümeye devam ediyor. Alman üretici, Mercedes GLE 580 adını verdiği yeni bir model tanıttı. Mercedes GLE 580’in kaputu altında, ilk kez yeni GLS’de gördüğümüz V8 motorlu hibrit sistem bulunuyor.

Mercedes GLE 580’deki hibrit sistem, şirketin biturbo 4.0 litre V8 benzinli motoru ve 48V elektrik mimarisinden meydana geliyor. Bu iş birliği sayesinde toplamda 483 beygir güç ve 700 Nm tork açığa çıkıyor. Söz konusu değerlerin yetersiz kaldığı durumlarda, hibrit sistemin getirdiği EQ Boost özelliği devreye giriyor ve kısa süreli de olsa fazladan 21 beygir güç ve 245 Nm tork desteği sağlıyor.

Mercedes GLE 580’de şirketin en yeni 4Matic sistemi kullanılıyor. Bu sayede üretilen tork dört tekerleğe birden tam değişken olarak dağılıyor. Ayrıca araçta E-Active Body Control adı verilen yeni bir süspansiyon sistemi mevcut. Bu da Mercedes GLE 580’in tüm arazi şartlarında yüksek performans ve konfor sunmasını sağlıyor.

7 koltuk opsiyonu da sunuluyor 

Tüm yeni GLE modellerinde olduğu gibi Mercedes GLE 580’in kabininde de 12.3 inç dokunmatik ekranlardan oluşan yatay bir yerleşim mevcut. Aracın bilgi eğlence sisteminde akıllı ses kontrolü ve arttırılmış gerçeklik gibi önemli özellikler mevcut. Bunun yanı sıra Aktif Dur & Kalk Asistanı ve GLE’de bir ilk olan 7 koltuk opsiyonu da Mercedes GLE 580’in özellikleri arasında.

Mercedes GLE 580’in performans ve yakıt tüketimine dair veriler henüz açıklanmadı. Fakat aracın başlangıç fiyatı 77 bin 795 dolar olarak duyuruldu. Müşteriler bu paranın karşılığı olarak AMG Line gövde paketine, adaptif sönümleme özelliğine sahip Airmatic havalı süspansiyon sistemine, deri döşemelere ve 22 inç alaşım jantlara sahip oluyor. Yeni Mercedes GLE 580’in 2019’un sonunda satışa çıkacağı açıklandı.


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balcis 2 hf. Hemican
Konsolun neresinde var? Ben orta konsolda kontrollerin alt kısmını diyorum. Ayrıca bacağın oturuş pozisyonda mesafesi ayrı. Benim dediğim gibi sağa sola esnetebilmek rahat oturabilmek farklı.
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Hemican 2 hf. balcis
Anladim hocam siz orta konsolun asagisini diyorsunuz. yolcu suruceye dogru bacagini uzatabilsin gibilerinden.
Bizim pickupta mesela on koltuk 3 kislik yani orta konsol hic yok onun gibi bir sey.
Su tarz:
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haberelectro 2 hf.
Mercedes bu elektrik işini önde götürüyor. BMW de bu teknolojiye sahip 1 tane model yok hala. Audi de 2 senedir ağırlık verdi.
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porsche911gt2 2 hf. haberelectro
İ3 ile i8 varken mercedesin elektrikli ürün gamı neydi
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balcis 2 hf.
bence hazır üstte büyük ekranlar varken. her şey bu ekrandan halledilir olmuş kumanda kontrolleri bu kadar azalmışken. ve hatta vites kolu el freni ortadan kalkmış orta konsol da azalmışken.
artık öndeki sürücü ve yolcunun bacak ve kol özgürlüğüne odaklanmalı firmalar. boş gözükecek diye ön kısımlar kocaman, orta konsol model sınıfı yükseldikçe genişliyor. ön kısmı sadeleştir, altta bacağın bir yere çarpmasın, seni daraltmasın. sadece konseptlerde yapıyorlar bunu.
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Hemican 2 hf. balcis
Hocam konsolda airbag var. O yuzden belli bir uzaklikta ve belli bir yakinlikta olmasi gerekiyor surucuye ve yolcuya.
Dugmeler kalksa da genelde havalandirma kanallari konsol arkasinda hala.
Zaten bence bu sinifta yer sorunu yok, bacak acisindan.
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superminator 2 hf.
Resimler görünmüyor
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