Mercedes GLE 580 tanıtıldı: 483 bg'lik hibrit destekli V8 motor

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Mercedes’in SUV ailesi büyümeye devam ediyor. Alman üretici, Mercedes GLE 580 adını verdiği yeni bir model tanıttı. Mercedes GLE 580’in kaputu altında, ilk kez yeni GLS’de gördüğümüz V8 motorlu hibrit sistem bulunuyor.

Mercedes GLE 580’deki hibrit sistem, şirketin biturbo 4.0 litre V8 benzinli motoru ve 48V elektrik mimarisinden meydana geliyor. Bu iş birliği sayesinde toplamda 483 beygir güç ve 700 Nm tork açığa çıkıyor. Söz konusu değerlerin yetersiz kaldığı durumlarda, hibrit sistemin getirdiği EQ Boost özelliği devreye giriyor ve kısa süreli de olsa fazladan 21 beygir güç ve 245 Nm tork desteği sağlıyor.

Mercedes GLE 580’de şirketin en yeni 4Matic sistemi kullanılıyor. Bu sayede üretilen tork dört tekerleğe birden tam değişken olarak dağılıyor. Ayrıca araçta E-Active Body Control adı verilen yeni bir süspansiyon sistemi mevcut. Bu da Mercedes GLE 580’in tüm arazi şartlarında yüksek performans ve konfor sunmasını sağlıyor.

7 koltuk opsiyonu da sunuluyor

Tüm yeni GLE modellerinde olduğu gibi Mercedes GLE 580’in kabininde de 12.3 inç dokunmatik ekranlardan oluşan yatay bir yerleşim mevcut. Aracın bilgi eğlence sisteminde akıllı ses kontrolü ve arttırılmış gerçeklik gibi önemli özellikler mevcut. Bunun yanı sıra Aktif Dur & Kalk Asistanı ve GLE’de bir ilk olan 7 koltuk opsiyonu da Mercedes GLE 580’in özellikleri arasında.

Mercedes GLE 580’in performans ve yakıt tüketimine dair veriler henüz açıklanmadı. Fakat aracın başlangıç fiyatı 77 bin 795 dolar olarak duyuruldu. Müşteriler bu paranın karşılığı olarak AMG Line gövde paketine, adaptif sönümleme özelliğine sahip Airmatic havalı süspansiyon sistemine, deri döşemelere ve 22 inç alaşım jantlara sahip oluyor. Yeni Mercedes GLE 580’in 2019’un sonunda satışa çıkacağı açıklandı.