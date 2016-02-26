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Mercedes, montaj hattındaki robotların işine son verdi

Alman otomotiv devi Mercedes, S-Class montaj hattındaki robotların yerine vasıflı işçi çalıştıracağını açıkladı. Markus Schaefer, üretim hattında robotların rolünün azalacağını söyledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Robotlar insanlardan daha iyi otomobil sürebilir ya da onlardan daha iyi Rubik Küpü çözebilir. Ancak Mercedes-Benz montaj fabrikası, insanların hala robotları gölgede bırakabilecekleri bir alanın var olduğunu ortaya koydu.
Bloomberg'in haberine göre ısıtmalı ve soğutmalı bardak tutucular, çeşitli jantlar, karbon fiber döşemeler ve lastik valfler gibi karmaşık seçeneklerle sunulan yeni S-Class serisi, geleneksel otomotiv montaj robotları tarafından işlenemiyor. Bu nedenle Mercedes, montaj hattını robotlar yerine vasıflı insan işçilerle değiştirmeye başladı.
Robotların tüm bu çeşitlilikle baş edemediklerini vurgulayan Mercedes Üretim Başkanı Markus Schaefer; "Para tasarrufu yaparak ve daha fazla kişi istihdam ederek geleceğimizi korumak istiyoruz” dedi. Bu geçişin çeşitli nedenleri var. Otomotiv pazarında girildiğinde, sadece lüks bir otomobil satın almak yeterli gelmiyor ve alıcılar giderek arabalarını özelleştirmek zorunda bırakılıyorlar. Siparişe göre sunulan özellikler sadece otomobil sahibinin kendi arabasını diğerlerinde farklı kılmıyor, isteğe bağlı opsiyonel donanımlar otomobil üreticileri için son derece karlı bir gelir kapısı oluşturuyor.
Elbette Mercedes'in Almanya, Sindelfingen tesislerindeki bu değişim, tüm robotların toplu şekilde pasifize edileceği anlamına gelmiyor. Makineler hala kaynak, boyama ve motor montajı gibi ağır işleri gerçekleştiriyorlar. Vasıflı işçiler ise özel olarak inşa edilen opsiyonlu otomobil montaj hattında görev alıyorlar. Ancak maalesef bu haber robotların günün birinde işimizi elimizden alabileceği endişesini ortadan kaldırmaya yetmiyor. Bu hala gerçekleşebilir...

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-25/why-mercedes-is-halting-robots-reign-on-the-production-line Yorum Yaz
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
tabi ne sendikası var ne hakkı gariban robotun. kov gitsin
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Guest-C1BF783EF 3 yıl
robot da olsa bence ekmeğiyle oynanmamalı kimsenin
1 Yanıt Yanıtla +15
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jimhendrix 3 yıl
Çelik bunu beğenmedi.
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Mephalay 3 yıl macromedia21
Çünkü insana değer veriyoruz ayaği yapmişlar ama yemezler. Ayni işi daha ucuza yapan robotu bulduklari an hans, düseldorf dinlemez kapiyi gösterirler. Bu sadece şu anda hassas işçilik yapan fizibil robotlarin olmadiğini gösteriyor. 2050 yili geldiğinde görmek isteriz bu hümanizmi :)
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McLaren64 3 yıl
Robotlar istediği kadar gelişsin. Sonuçta kul yapımı. Pek çok noktada hala yıllar sonra insan olmadan üretimin olmayacağını düşünüyorum.
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malzemec 3 yıl
Robotlara mobing yapamadıklarındandır.
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shadowgeist 3 yıl
robotları kaldırmışken A serisiyle CLA ya da el atsınlar.Arabaların her yeri ayrı oynuyor
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Guest-0C8FEE75E 3 yıl
Robot , robot da olsa sonucta bir insandır.
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ajapai 3 yıl
elektrik faturası çok geliyodur
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cihan_4554 3 yıl
valla gelecekte işsizlik büyük bir sorun olacak robotlar yüzünden , iyi yapmışlar kovmakla
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Batuist 3 yıl
Siz robotlara acıyacağınıza kendinize acıyın.. Ülkemde kimse uymasada resmi çalışma saati haftada 45 saattir. Almanyada 38 saat.. pratikte tabi durum değişiyor ama büyük firmalar iş kanunlarına genelde uyuyor. ülkemde günde 11 saat çalışan adamın insanların kapitalist düzen içindeki yerini görmeyip robotların durumuna mihaz geliştirmesi aslında kapitalizmin buradaki başarısını gösterir. Yapılan algı ve zihin operasyonuyla kapitalist düzenin kendi durumlarına insanları nasıl kör ettikleriyle ilgili bir yarışma olsaydı Türkiye birinci olurdu herhalde.. Adamlar başarmış.. adam arkadan geçirirken sen laylayloomm robot insan sevgisi pembe dünya LG daha iyi samsung daha kötü pozitif enerji yaşasın dünya :....
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acr 3 yıl
Prim ve tazminatlarını ödemişler mi bari?
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jimhendrix 3 yıl
Çelik bunu beğenmedi.
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Karbon 12 3 yıl
Alt mesaj vermeden, üretim sayısı düşük olduğu için otomasyonu azalttık, iç panelleri S serisinde de, Sprinter'da olduğu gibi operatörler takacak da denilebilir.

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mcrew 3 yıl
Onceden calistigim bir alman sirketinde de ayni sorun vardi.

Ozellikle istasyon istasyon calisan montaj hatlarinda cok kompleks isleri cok kisa zamanda yapsalar da sureklilikleri yok.

Ne kadar bakimlarini zamaninda yapsan ne kdar ust kalite robot kullansanda bir sekilde bindiriyolar. Ariza cikariyolar koca hatta bir yerde ariza oldu mu komple hat duruyor. Hattin durmasi da maliyet.
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Pi 3 yıl
Kovun siz kovun. Yarin oburgun gorursunuz siz.




Ileride bunlar intikam alir demedi demeyin bak
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DemirAtlı 3 yıl
sonuçta robotta bir insan yaptıkları ayıptır haramdır
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işçi, mercedes ve
7 etiket daha s-class robor üretim montaj Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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