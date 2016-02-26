Mercedes, montaj hattındaki robotların işine son verdi

Robotlar insanlardan daha iyi otomobil sürebilir ya da onlardan daha iyi Rubik Küpü çözebilir. Ancak Mercedes-Benz montaj fabrikası, insanların hala robotları gölgede bırakabilecekleri bir alanın var olduğunu ortaya koydu.

Bloomberg'in haberine göre ısıtmalı ve soğutmalı bardak tutucular, çeşitli jantlar, karbon fiber döşemeler ve lastik valfler gibi karmaşık seçeneklerle sunulan yeni S-Class serisi, geleneksel otomotiv montaj robotları tarafından işlenemiyor. Bu nedenle Mercedes, montaj hattını robotlar yerine vasıflı insan işçilerle değiştirmeye başladı.

Robotların tüm bu çeşitlilikle baş edemediklerini vurgulayan Mercedes Üretim Başkanı Markus Schaefer; "Para tasarrufu yaparak ve daha fazla kişi istihdam ederek geleceğimizi korumak istiyoruz” dedi. Bu geçişin çeşitli nedenleri var. Otomotiv pazarında girildiğinde, sadece lüks bir otomobil satın almak yeterli gelmiyor ve alıcılar giderek arabalarını özelleştirmek zorunda bırakılıyorlar. Siparişe göre sunulan özellikler sadece otomobil sahibinin kendi arabasını diğerlerinde farklı kılmıyor, isteğe bağlı opsiyonel donanımlar otomobil üreticileri için son derece karlı bir gelir kapısı oluşturuyor.

Elbette Mercedes'in Almanya, Sindelfingen tesislerindeki bu değişim, tüm robotların toplu şekilde pasifize edileceği anlamına gelmiyor. Makineler hala kaynak, boyama ve motor montajı gibi ağır işleri gerçekleştiriyorlar. Vasıflı işçiler ise özel olarak inşa edilen opsiyonlu otomobil montaj hattında görev alıyorlar. Ancak maalesef bu haber robotların günün birinde işimizi elimizden alabileceği endişesini ortadan kaldırmaya yetmiyor. Bu hala gerçekleşebilir...

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-25/why-mercedes-is-halting-robots-reign-on-the-production-line