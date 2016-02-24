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Boston Dynamics'in son insansı robotu hayranlık uyandırıyor

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sahip olduğu Boston Dynamics, son insansı robotunu ortaya çıkardı. Yeni nesil Atlas, robotik teknolojideki ilerlemeyi gözler önüne seriyor.
3 yıl
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Boston Dynamics'in son insansı robotu hayranlık uyandırıyor
Boston Dynamics geçtiğimiz Salı günü son derece etkileyici yeni bir insansı robot ortaya çıkardı. Alphabet çatısı altında yer alan şirketin geliştirdiği yeni nesil robot Atlas, 175 santimetre boyunda ve 81 kilogram ağırlığa sahip. Robot, kar gibi zorlu hava koşullarında yürüyebildiği gibi belirli ağırlıktaki nesneleri kaldırıp raflara dizebiliyor. Kapı açma ve kimsenin yardımı olmadan yerden kalabilme gibi özelliklere sahip yeni nesil robot iki ayağı üzerinde dengeli bir şekilde ilerleyebiliyor.
Boston Dynamics, Atlas'ın açık havada ve bina içlerinde çalışabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Yayınlanan videoda geliştirme ekibinde yer alan bir bilim adamının yere eğilip yük kaldırmak isteyen Atlas'ı hokey sopasıyla şaşırtmaya çalıştığı ve robotun her defasında kutuya doğru hareket ederek azimle hedefine ulaştığı görülüyor. Yine aynı şekilde acımasız şekilde arkadan darbe alarak yere düşürülen robot kimsenin yardımına gerek kalmadan doğrularak iki ayağı üzerine kalkmayı başarıyor.
Robot, dengesini sağlamak için vücudunda ve bacaklarında bulunan sensörleri kullanıyor. Engelleri aşmak içinse kafasında yer alan LIDAR (sürücüsüz otomobillerde kullanılan teknoloji) ve stereo sensörlerden yardım alıyor. Yaklaşık 4.5 kilogram ağırlığındaki kutuları yerden kaldırıp raflara yerleştirebilen robot rahatlıkla kapıları açıp dış mekana geçiş yapabiliyor.
Google'ın sahip olduğu Boston Dynamics'in yeni nesil insansı robotu Atlas, robotik teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne sererken, bilim-kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız "ürkütücü" robotların hayatımıza bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. 


http://www.techinsider.io/boston-dynamics-unveils-atlas-next-generation-robot-2016-2 Yorum Yaz
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erginy15 3 yıl en beğenilen
Videonun 2:00 dakikasında birazdan adama dalar bu dedim.
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fatsa52 3 yıl
5 vakit namazini birakmayan robot gobi robot
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DH Misafiri 3 yıl
Bu yapılanların hepsini kenara yazmıştır.İlerde isyan çıkarsa ilk bu gordon freeman kılıklı adamdan başlarlar.
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engurlu 3 yıl
Diyoruz ki " uzaylilar inse de gorsek "

Sunu gordum òdüm patladı...
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6.cadde 3 yıl
Bi videoyu izledikten sonra terminatorleri gormek hic de uzak degil.
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DH Misafiri 3 yıl
10 yıla kalmaz 1 Mayısta alanlarda görürsünüz:)
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DETROID 3 yıl
böyle giderse sonumuz yakındır...Allah yardımcımız olsun..Sapanlarla saldırırız artık..
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ø 3 yıl adnan96
adnan96

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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Vay anasını robotun karda yaptığı hareketler ve kapıyı açması gerçekten çok etkileyici.Tahminen bu teknoloji bize gösterilenden çok daha ileridedir son dokunuşlarını yapıyorlardır.

Bizim ülkede olsa robota dokunmak nikah bozar mı ? Makina yağı oruç bozar mı ? gibi sorular gelirdi.

Tren kaçtı bunlar geleceğin askerleri olacak öyle iman gücüyle yenilmez bunlar.Geleceğin teknolojileriyle ilgili çalışmaya başladık başladık yoksa bir süre sonra zaten atı alan üsküdarı geçmiş olacak.

Ama bu ülkeden benim hiçbir umudum yok biz ancak sömürge oluruz bir süre sonra dünya yaşanılmaz hale geldiğinde ise dünyayı terkeden süpergüçlerin ardından bön bön bakarız.
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Haggard1963 3 yıl
Bu gorsel Boston Dynamics Facebook sayfasi tarafindan eklenmis.
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Pi 3 yıl
Ulan ne eziyet ettiler robota be
En son robot, hayvan gibi seyapiyosunuz dedi cekti gitti
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Guest-35D1D8426 3 yıl
cok ilginç , kendimi hep buralarda hayal etmiştim
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DH Misafiri 3 yıl
Yüzüstü düşünce kalkmıştı. Sırt üstü düşse kalkamaz bu arkadaş.
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rorschach_ 3 yıl DH Misafiri
Kendini yüzüstü çevirir yine kalkar bu.
Yerden kalktığı anda gerçekten korktum.
Ileride bunlar savaş makineleri olacak. Bilim kurguyu hafife almamak gerek. Genel olarak izlediklerimizde gerçekleşmeyecek olanlar süper kahramanlardır herhalde.

Osmanli zamaninda pozitif bilimlere yenildik, kendimizi kapattık. Şimdi bizim acilen bu işlere girişmemiz gerekiyor. Alan çok geniş. Ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. İleride eminim ki üretimi için yetiştiremeyecekler. Aslında bir kaç bilgili mühendis bir araya gelse bişeyler başarabilir ancak devlet yardım etmez. Ortalık karışık...
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