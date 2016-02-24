Boston Dynamics'in son insansı robotu hayranlık uyandırıyor

Boston Dynamics geçtiğimiz Salı günü son derece etkileyici yeni bir insansı robot ortaya çıkardı. Alphabet çatısı altında yer alan şirketin geliştirdiği yeni nesil robot Atlas, 175 santimetre boyunda ve 81 kilogram ağırlığa sahip. Robot, kar gibi zorlu hava koşullarında yürüyebildiği gibi belirli ağırlıktaki nesneleri kaldırıp raflara dizebiliyor. Kapı açma ve kimsenin yardımı olmadan yerden kalabilme gibi özelliklere sahip yeni nesil robot iki ayağı üzerinde dengeli bir şekilde ilerleyebiliyor.

Boston Dynamics, Atlas'ın açık havada ve bina içlerinde çalışabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Yayınlanan videoda geliştirme ekibinde yer alan bir bilim adamının yere eğilip yük kaldırmak isteyen Atlas'ı hokey sopasıyla şaşırtmaya çalıştığı ve robotun her defasında kutuya doğru hareket ederek azimle hedefine ulaştığı görülüyor. Yine aynı şekilde acımasız şekilde arkadan darbe alarak yere düşürülen robot kimsenin yardımına gerek kalmadan doğrularak iki ayağı üzerine kalkmayı başarıyor.

Robot, dengesini sağlamak için vücudunda ve bacaklarında bulunan sensörleri kullanıyor. Engelleri aşmak içinse kafasında yer alan LIDAR (sürücüsüz otomobillerde kullanılan teknoloji) ve stereo sensörlerden yardım alıyor. Yaklaşık 4.5 kilogram ağırlığındaki kutuları yerden kaldırıp raflara yerleştirebilen robot rahatlıkla kapıları açıp dış mekana geçiş yapabiliyor.

Google'ın sahip olduğu Boston Dynamics'in yeni nesil insansı robotu Atlas, robotik teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne sererken, bilim-kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız "ürkütücü" robotların hayatımıza bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.





http://www.techinsider.io/boston-dynamics-unveils-atlas-next-generation-robot-2016-2