Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi

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ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ipler git gide geriliyor. Ülkenin en çok konuşulan başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmasının ardından tam bir söz düellosu başladı.

Trump’ın bu açıklamasının ardından karşı taraftan yanıt gecikmedi ve AB, ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını duyurdu. Trump da bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik."

"Küresel ticaret savaşı başlatabilir"

İki taraf arasında karşılıklı ekonomik yaptırım tehditleri devam ederken, ekonomistler Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceğini ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.





https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969994273121820672