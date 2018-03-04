Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi

Trump’ın bu açıklamasının ardından karşı taraftan yanıt gecikmedi ve AB, ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını duyurdu. Trump da bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik."
"Küresel ticaret savaşı başlatabilir"
İki taraf arasında karşılıklı ekonomik yaptırım tehditleri devam ederken, ekonomistler Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceğini ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969994273121820672 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
demiş sevgili, Donald J. Trump...
Gerçekten aynı evrende yaşamıyoruz. Babadan zengin müteahhit Trump mı kureselcilere karşıymış? Bunlar laf salatası. ABD halkını düşünen adam gidip zenginlerin daha az vergi vermesi için girişimde bulunmaz.
Trump’in seni ülkesine laptopunla sokmaması yetmemiş nasıl bir rahatsız olduğunu anlaman icin demek. Trump önderliği diyor bir de. Biraz daha parmak atsin “kandırıldık” der sivisirsiniz nasılsa.