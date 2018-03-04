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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi

ABD ve Avrupa Birliği arasındaki atışmada son açıklama Trump'tan geldi. Trump, ABD'ye serbestçe giren Avrupa yapımı araçlara bundan böyle vergi uygulamaya başlayacaklarını belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi
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ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ipler git gide geriliyor. Ülkenin en çok konuşulan başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmasının ardından tam bir söz düellosu başladı.

Trump’ın bu açıklamasının ardından karşı taraftan yanıt gecikmedi ve AB, ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını duyurdu. Trump da bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik."

"Küresel ticaret savaşı başlatabilir" 

İki taraf arasında karşılıklı ekonomik yaptırım tehditleri devam ederken, ekonomistler Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceğini ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.



https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969994273121820672 Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
Kısacası: "Ey Avrupa, sen kimsin ya?"
demiş sevgili, Donald J. Trump...
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Kaiser75 1 yıl
Amerika'nın reisi herkese gider yapıyor.
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simbolmina 1 yıl Malvolorne
Malvolorne
Türkiyede ve dünyada trump önderliğinde bütün küreselcilere çökmeliyiz,bakmayın siz her şeyi tırnağı ile kazanmış trump ile dalga geçip,abdnin kaynaklarını dünyaya sömürtmek isteyen 3. dünya ülkelerinde yaşayan liberallere.Onların varlik amacı abd halkını ve ona eklemlendirerek kendi ülkelerindeki halkı sömürmek.Parazitler.

Gerçekten aynı evrende yaşamıyoruz. Babadan zengin müteahhit Trump mı kureselcilere karşıymış? Bunlar laf salatası. ABD halkını düşünen adam gidip zenginlerin daha az vergi vermesi için girişimde bulunmaz.

Trump’in seni ülkesine laptopunla sokmaması yetmemiş nasıl bir rahatsız olduğunu anlaman icin demek. Trump önderliği diyor bir de. Biraz daha parmak atsin “kandırıldık” der sivisirsiniz nasılsa.
MalvolorneTürkiyede ve dünyada trump önderliğinde bütün küreselcilere çökmeliyiz,bakmayın siz her şeyi tırnağı ile kazanmış trump ile dalga ...
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Mazotşist 1 yıl
Onun koyacağı vergiden daha fazlasını bizim memleket koymuş zaten ama ortalık yine ithal araçtan geçilmiyor abdde de etkisi olmaz...
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Asil Türk Kanı 1 yıl
Avrupayı Sovyet işgalinden 2.dünya savaşında kim kurtarmıştı çabuk unutmuş avrupa.Sovyetler ABD olmasaydı hızını alamayıp Berlinle kalmayacak Fransaya kadar gidecekti nazi bahanesi altında.Rusların bu tür planlar yaptığı bilinen şeylerdi.
Avrupa babasına atar yapan ergen gibi.
Ayrıyetten olaya sadece otomobil olarak bakmak yanlış.Dünyanın en değerli ilk 10 şirketinin 8 inin ABD markası olduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım.
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GarçonBlanc 1 yıl Asil Türk Kanı
Öyle bir yazmışsın ki sanki Sovyetler Avrupa'yı işgal etmeye kalktı, Amerika geldi kurtardı. Hayır, Avrupa kendi ekti kendi biçti.
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Kaiser75 1 yıl
Amerika'da da Avrupa'da en kaliteli otomobiller avrupa malı olanlar ve japonlar. Trump sadece ortalığı karıştırıyor
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haberelectro 1 yıl
Senin arabaların avrupada iş yapmaz zaten trump. Ne satacaksın avrupaya dodge mi? Ford zaten almanya sayesinde satıyor orada model geliştirdiği için. Chevrolet defoldu gitti zorla mı attılar satamıyorsunuz işte turp efendi bu kadar basit. Senin ambargo koyacağız dediğin Avrupalı arablar mercedes,bmw,porsche zaten. Onları alan adamlara istediğin vergiyi koy yine alırlar. Senin cadillac ın hiçbir şekilde satamaz avrupada...
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haberelectro 1 yıl
Amerikayı zorla batıracak bu herif.
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tostu kaça kıstırin 1 yıl
amerikada olsam zaten avrupa arabasına binmem..cok güzel araçları var adamların
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Kaiser75 1 yıl
Trump yakında NAFTA'yı da dağıtır
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DH Misafiri 1 yıl
Amerika ve Avrupa olmadan ekonomi çöker. Rusya ile müttefik olduk ama o da örgütlere Ak 47 Kalasnikof veren ilk ülkeydi.
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Kaiser75 1 yıl
Dolarla ticaret bırakılsın bakalım Trump ne halt edecek?
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JoeyBane 1 yıl
Ver coşkuyu kolonlar inlesin
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