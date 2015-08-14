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Mercedes-Benz Vito ile yola çık hediyeleri kazan

3 yıl
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mercedes-Benz Vito ile yola çık hediyeleri kazan
Mercedes-Benz Türk, Facebook HTA sayfasından başlattığı yeni oyunu “Vito ile Yola Çık” ile hem eğlendiriyor hem de birbirinden keyifli hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

Tüm mobil cihazlarla buradaki bağlantı üzerinden “Vito ile Yola Çık” oyununu oynayabilecek katılımcılar, Türkiye turu yapan Mercedes-Benz Vito’ya eşlik ederek 30 şehri yaklaşık 30 dakikada sanal olarak gezebilecekler. Oyuncular ayrıca animasyon Türkiye haritası üzerinde yapılan ziyaretlerde İstanbul’dan Trabzon’a, İzmir’den Mardin’e kadar pek çok şehir hakkında “nerede ne meşhur, hangi şehirde ne yenir, nereler görülebilir” gibi enteresan bilgileri de öğrenebilecekler.

Oyuna katılanların hediyeleri kazanmak için tek yapmaları gereken ise karşılarına çıkan soruları yanıtlamak. Şehirleri gezerken, her şehir hakkında sorulan 5’er soruya doğru cevap vererek, görevleri yavaş yavaş tamamlayan oyuncular, doğru cevapladıkları her soru ile ve arkadaşlarını oyuna davet ederek puan kazanacaklar. Oyun süresi boyunca toplanan puanlar ile en yüksek puana ulaşan ilk 3 katılımcı; Apple iPhone 6, iPad Air veya iPad Mini kazanma şansını yakalayacak.
Mercedes-Benz Vito ile yola çık hediyeleri kazan
 

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