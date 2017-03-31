Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretimini hızlandırıyor

Tabi Mercedes-Benz her ne kadar EQ serisine ait ilk modeli 2018 sonlarında ya da 2019 başında satışa sunacağını söylese de 10 yıllık uzun bir süreci hedef olarak göstermesi şirketin elektrikli otomobil alanında bir süre daha rakiplerini seyretmekle yetineceği söylentilerine neden olmuştu ancak şirket bugün yaptığı açıklamayla planlarında değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirketin yeni hedefi ise 2022 yılına kadar 10 elektrikli otomobil modelinin seri üretimine başlamış olmak.
Tesla’nın Arayı Açmasına Engel Olmak İstiyor
Bu hedefe ulaşmak için büyük bir çaba göstereceğini açıklayan şirket, elektrikli otomobil üretimine 10.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin bu ani ve bir o kadar da agresif olan kararının arkasında ise çeşitli sebepler yatıyor. İlk olarak Tesla’nın lüks otomobillerinin ardından temmuz ayında üretime başlanacağını duyurduğu sedan otomobili Model 3 ile birlikte elektrikli otomobil pazarındaki yerinin iyice sağlamlaşacağı ve bir daha liderliği kolay kolay kimseye kaptırmayacağı düşüncesi Mercedes-Benz’in gözünü korkutmuş gibi görünüyor.
Pazar faktörü dışında son zamanlarda emisyon skandallarının iyice artması ve Alman yetkililerin; otomobil üreticilerinin, dizel/benzinli araç üretimlerini sınırlandırmak için baskı uyguluyor oluşu da bu ani kararın nedenleri arasında gösteriliyor. Sonuç olarak elektrikli otomobil üretmenin avantajlarının, dezavantajlarından fazla olduğunu gören şirket bu kararı almış durumda. Şirketin otomobillerini kendisine hedef koyduğu yaklaşık dört buçuk yıllık süreç içinde ne sıklıkla kullanıma sunacağı ve kullanıcıların tepkisinin ne yönde olacağı ise merak konusu.
https://www.engadget.com/2017/03/29/mercedes-steps-up-electric-car-production-plans/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğer Tesla Batarya maliyetini iyice düşürürse alman firmaları bu yavaş ilerlemenin cezasını çok çeker m geçen alman tv de alman üreticilerin elektrikli araçları nasıl bilerek manipüle ettiği ve yavaştan aldığını araştıran bir program yayınlandı. Baya ses getirdi program. Özellike Mercedes ve VW çok ağır suçlamalar var.