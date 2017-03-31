Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretimini hızlandırıyor

Pek çok şirketin yatırımlarını arttırdığı ve bir an önce ticari kullanıma sunmak üzere bir an önce seri üretime başlamak istediği elektrikli otomobiller konusunda Alman otomobil devi Mercedes-Benz, daha önce ağır ancak emin adımlarla ilerlediğini dile getirmişti. Son olarak geçtiğimiz yıl Mercedes-Benz’in çatı şirketi olan Daimler Grubu’nun CEO’su Dieter Zetsche, Paris Motor Show’da Mercedes-Benzin ilk elektrikli otomobil modeli olan EQ serisini tanıtmış ve şirketin 2025’e kadar en az 6 elektrikli otomobilinin yollarda olacağını ve Tesla’yla ciddi bir rekabet içerisine gireceğini açıklamıştı.

Tabi Mercedes-Benz her ne kadar EQ serisine ait ilk modeli 2018 sonlarında ya da 2019 başında satışa sunacağını söylese de 10 yıllık uzun bir süreci hedef olarak göstermesi şirketin elektrikli otomobil alanında bir süre daha rakiplerini seyretmekle yetineceği söylentilerine neden olmuştu ancak şirket bugün yaptığı açıklamayla planlarında değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirketin yeni hedefi ise 2022 yılına kadar 10 elektrikli otomobil modelinin seri üretimine başlamış olmak.

Tesla’nın Arayı Açmasına Engel Olmak İstiyor

Bu hedefe ulaşmak için büyük bir çaba göstereceğini açıklayan şirket, elektrikli otomobil üretimine 10.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin bu ani ve bir o kadar da agresif olan kararının arkasında ise çeşitli sebepler yatıyor. İlk olarak Tesla’nın lüks otomobillerinin ardından temmuz ayında üretime başlanacağını duyurduğu sedan otomobili Model 3 ile birlikte elektrikli otomobil pazarındaki yerinin iyice sağlamlaşacağı ve bir daha liderliği kolay kolay kimseye kaptırmayacağı düşüncesi Mercedes-Benz’in gözünü korkutmuş gibi görünüyor.

Pazar faktörü dışında son zamanlarda emisyon skandallarının iyice artması ve Alman yetkililerin; otomobil üreticilerinin, dizel/benzinli araç üretimlerini sınırlandırmak için baskı uyguluyor oluşu da bu ani kararın nedenleri arasında gösteriliyor. Sonuç olarak elektrikli otomobil üretmenin avantajlarının, dezavantajlarından fazla olduğunu gören şirket bu kararı almış durumda. Şirketin otomobillerini kendisine hedef koyduğu yaklaşık dört buçuk yıllık süreç içinde ne sıklıkla kullanıma sunacağı ve kullanıcıların tepkisinin ne yönde olacağı ise merak konusu.

https://www.engadget.com/2017/03/29/mercedes-steps-up-electric-car-production-plans/