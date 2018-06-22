Mercedes-Benz eski kömür santralini enerji depolama tesisine çevirecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, her ne kadar popüler otomobilleriyle tanınsa da şirketin enerji depolama çözümleri de bir hayli ilgi görüyor. Elektrikli otomobil bataryasından yönünü konut ve iş yerleri için enerji depolama araçlarına çeviren şirket Avustralya'da dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kurarak bu alanda ne kadar ciddi olduğunu da göstermiş durumda. Tesla ile benzer adımları atan Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz de Almanya'da bir enerji depolama tesisi kurarak rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak.

Konutlara yönelik çözümü beklenen ilgiyi görmedi

Enerji alanındaki yatırımları için Mercedes-Benz Energy isimli bir iştirak kuran şirket aslında bu iştirak ile enerji depolama çözümleri sunmaya başlamıştı. Mercedes-Benz Energy, Tesla'nın Powerwall isimli cihazına benzeyen bir cihazı tanıtmış ve cihazın konutlarda enerji depolamak için kullanılabileceğini duyurmuştu. Bu yılın başında şirket tarafından yapılan açıklamada ise sistemin üretici tarafından pahalı bulunması ve henüz yeterince hazır olmaması nedeniyle rafa kaldırıldığı duyurulmuştu.

Şirketin duyurduğu yeni proje ise aslında fosil kaynaklardan yenilenebilir enerjiye geçişi temsil ediyor. Vestfalya bölgesinin güneyinde 1912 yılında kurulan ve yakın tarihte faaliyeti sonlandırılan bir kömür santrali şirketin enerji depolama tesisi olacak. 8.96 MW güç çıkışına ve 9.8 MWh enerji kapasitesine sahip olması planlanan tesiste 1029 adet batarya modülü bulunacak. Bu batarya modüllerinin en az 600 otomobil için yeterli olduğunu vurgulayan şirket tesisin, bölgede üretilen fazla enerjiyi depolayacağını ve ihtiyaç anında(elektrik kesintisi gibi) bölgedeki şebekeye takviye yapacağını belirtiyor.

https://electrek.co/2018/06/21/mercedes-benz-turns-coal-power-plant-into-energy-storage-electric-car-batteries/