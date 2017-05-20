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Mercedes-Benz, ev tipi bataryalarda Tesla’ya rakip oluyor

Mercedes-Benz, Vivint ile yaptığı anlaşma dahilinde evlerde kullanılabilecek bataryalar üretiyor. Bataryaların, Mercedes’in otomobillerindeki teknolojiye sahip olması bekleniyor.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Emre Karakullukçu
Yazar
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Evlerde kullanılması amacıyla özelleştirilen bataryalar ve güneş panelleri üreten Tesla, sektörde kendine yeni bir rakip ediniyor. Mercedes-Benz, güneş panelleri üretimi yapan Vivint ile anlaşma masasına oturdu ve iki şirket, Perşembe günü yapılan resmi açıklamaya göre Tesla’nın “Powerwall” olarak isimlendirdiği ev tipi bataryasına benzer bir cihaz üretmek amacıyla kolları sıvadı.

İki şirketin ortaklığıyla üretilecek olan bataryanın Mercedes-Benz tarafından üretilen hibrit ve elektrikli otomobillerin motorlarına benzer olacağı düşünülüyor. Bir manada, şirketlerin anlaşmasıyla Mercedes-Benz’in motor teknolojisinin ve Vivint’in solar enerji deneyiminin birleştirileceği söylenebilir. Geliştirilecek batarya 2.5 kWh enerji kapasitesine sahip olacak ve 8 adet batarya (toplamda 20 kWh) birlikte kullanılabilecek. 8 adet bataryanın sıradan bir evin tüm enerji ihtiyacını yaklaşık 20 saat boyunca karşılayabileceği düşünülüyor.

İlk olarak Kaliforniya’da satışa sunulacak olan bataryalar, bu senenin ikinci çeyreğinde Vivint müşterileri tarafından satın alınabilecekler.


https://www.engadget.com/2017/05/18/mercedes-benz-and-vivint-want-to-power-your-solar-home/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Üstünde sırf şu amblem var diye fiyatı Tesla'dan %40 daha pahalı olacak değil mi ?
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sarahaten 2 yıl
Teslanın elektrikle ilgili marka algısı mercedes vs. 'den daha önde. Abd piyasasında aynı özelliklerle giren ürünleri Tesla'dan pahalı olamaz.
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tufanumur12 2 yıl
Mercedes-Benz ne yaptıysa en iyisini yaptı. Bundada iyi olur diye umuyorum. Ama o amblem korkutuyor fiyat konusunda.
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Kerim5100 2 yıl
Apple mantığı incoming...
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sarahaten 2 yıl
Teslanın elektrikle ilgili marka algısı mercedes vs. 'den daha önde. Abd piyasasında aynı özelliklerle giren ürünleri Tesla'dan pahalı olamaz.
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Üstünde sırf şu amblem var diye fiyatı Tesla'dan %40 daha pahalı olacak değil mi ?
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kadirirdem 2 yıl sniper23
Aynen öyle şuan ki Apple muamelesi gibi.
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