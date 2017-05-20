Mercedes-Benz, ev tipi bataryalarda Tesla’ya rakip oluyor

Evlerde kullanılması amacıyla özelleştirilen bataryalar ve güneş panelleri üreten Tesla, sektörde kendine yeni bir rakip ediniyor. Mercedes-Benz, güneş panelleri üretimi yapan Vivint ile anlaşma masasına oturdu ve iki şirket, Perşembe günü yapılan resmi açıklamaya göre Tesla’nın “Powerwall” olarak isimlendirdiği ev tipi bataryasına benzer bir cihaz üretmek amacıyla kolları sıvadı.

İki şirketin ortaklığıyla üretilecek olan bataryanın Mercedes-Benz tarafından üretilen hibrit ve elektrikli otomobillerin motorlarına benzer olacağı düşünülüyor. Bir manada, şirketlerin anlaşmasıyla Mercedes-Benz’in motor teknolojisinin ve Vivint’in solar enerji deneyiminin birleştirileceği söylenebilir. Geliştirilecek batarya 2.5 kWh enerji kapasitesine sahip olacak ve 8 adet batarya (toplamda 20 kWh) birlikte kullanılabilecek. 8 adet bataryanın sıradan bir evin tüm enerji ihtiyacını yaklaşık 20 saat boyunca karşılayabileceği düşünülüyor.

İlk olarak Kaliforniya’da satışa sunulacak olan bataryalar, bu senenin ikinci çeyreğinde Vivint müşterileri tarafından satın alınabilecekler.

https://www.engadget.com/2017/05/18/mercedes-benz-and-vivint-want-to-power-your-solar-home/