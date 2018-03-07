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Mercedes-Benz, tüm yeniliklerini Cenevre'de sergiliyor

Mercedes-Benz, katıldığı 88. Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni C Serisi, yeni Maybach S Serisi, AMG imzalı performans araçları ve EQ markası altındaki elektrikli araçlarını sergiledi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bu yıl 88. Kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı birbirinden ünlü markaların gövde gösterisine ve geleceğe ışık tutan teknolojilerine sahne olurken, Mercedes-Benz de birçok modelinin hem dünya hem de Avrupa lansmanlarını gerçekleştirdi. İşte Mercedes’in 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni ürün ve teknolojiler:

Alman üretici, Cenevre’de Mercedes-AMG 4Matic 4 kapılı Coupe’nin örtülerini kaldırmasının yanı sıra, yeni Mercedes-Benz C serisi Sedan ve Estate modellerinin ilk gösterimini gerçekleştirdi. Şirket aynı zamanda Mercedes-AMG C 43 versiyonlarını da meraklı katılımcıların beğenisine sundu.

Mercedes-Benz ürün gamının başarılı modellerinden biri olan C Serisi, beşinci üretim yılında değişime uğradı. Kabuğunda ve iç dünyasında irili ufaklı dokunuşlar barındıran yeni C Serisi’nin elektronik mimarisi de yenilenerek isteğe bağlı tamamen dijital gösterge paneli ve geniş kapsamlı multimedya sistemi tüketicinin beğenisine sunuldu. Yapılan yeniliklerin getirdiği bir avantaj olarak yeni C Serisi, S Serisi standartlarında sürüş asistan sistemleriyle de donatıldı.

AMG imzalı ürünler 

Alman üretici yeni C Serisi’nin yanı sıra AMG imzalı performans odaklı ürünlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Cenevre’de yeni Mercedes-AMG GT 4 kapılı Coupe ile birlikte AMG G63 ve AMG C43 modelleri de sahne aldı.

Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 kapılı Coupe’nin en tepede yer alan versiyonu, 4.0 litre V8 motoru sayesinde 640 beygir güç elde ederek maksimum 315 km/s hıza ulaşabiliyor. Performansın yanında yakıt verimliliği de düşünülen araçla ilgili detayları buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

Mercedes-Benz, tüm yeniliklerini Cenevre'de sergiliyor
 

Fuarda aynı zamanda bir başka yeni AMG üyesi AMG G63 SUV da yer alıyor. Köklerine bağlı kalarak hem tasarım hem de teknoloji bakımından büyük güncellemeleri üzerinde barındıran araçta artık 4.0 litre V8 Biturbo motor kullanılıyor. 0’dan 100km/s hıza 4.5 saniyede ulaşan bu araç AMG Driver’s Package sayesinde 240km/s hıza ulaşabiliyor. Yeni Mercedes AMG G 63 ile ilgili detaylı bilgilere buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mercedes-AMG C 43 modelinin de içeride ve dışarıda yapılan güncellemelerin yanı sıra 90 beygir güç üreten 3.0 litre V6 Biturbo motoruyla tanıtıldığı fuarda şirketin EQ markası altında sergilenen elektrikli otomobiller de sergilendi.

Şirketin fuarda sunduğu diğer ürünler arasında yeni G Serisi, A Serisi, Mercedes-Maybach S Serisi, S Serisi Coupe ve Cabriolet Exclusive Edition, ve X350 d 4MATIC modelleri bulunuyor.


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turkeril 1 yıl
Yeni a serisi a3 ve 1 serisine göre 5 bin oyro pahalı olacakmış deyolla.
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Kaiser75 1 yıl
şu ömrü hayatımda bir kez bile 0 km mercedes alamayacağım
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kadirirdem 1 yıl Kaiser75
Bu kadar karamsar olma 10 yıl içinde elektrikli otomobiller yayılacak hepsi düşecek fiyatları o zaman sıfır bir tane içten yanmalı motor araba alırsın.
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JQKER 1 yıl Kaiser75
kayzer75
şu ömrü hayatımda bir kez bile 0 km mercedes alamayacağım


buldunda sıfırınımı arıyorsun ?
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fotifoti 1 yıl
sıkıcı oldu hepsi. alamanlar loop yapıyor
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Kerim5100 1 yıl
R E K L A M L A N D I N I Z !
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mercedes-benz, 2018 cenevre otomobil fuarı ve
7 etiket daha amg gt coupe yeni a serisi yeni c serisi amg g63 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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