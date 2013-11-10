Mesafeye göre Mac cihazınızı kilitleyebilen Bluetooth aksesuarı Sesame





Genelde mobil cihazlara yönelik aksesuarlar yoğun olarak pazarda bulunurken, masaüstü cihazlara yönelik aksesular da bulmak mümkün.





Atama firması tarafından geliştirilen Sesame adlı Bluetooth aksesuarı, mesafeye göre Mac cihazınızın ekran koruyucu kilidini devreye sokuyor veya devreden çıkarıyor.





Bluetooth 4.0 düşük enerji profili kullanan aksesuar, tek bir düğme pille aylarca kullanılabiliyor ve Mac cihazının enerji sarfiyatına da büyük etki yapmıyor. Kullanıcılar cihazlarından uzaklaştıklarında aksesuar ekran koruyucu kilidini devreye sokuyor. Kilidi açmak için ise hem şifre girmek hem de aksesuardaki kilit butonuna basmak gerekiyor.





Aksesuar Mountain Lion ve Mavericks ile uyumlu çalışıyor ve ay sonuna doğru 40$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://appleinsider.com/articles/13/11/04/new-bluetooth-accessory-sesame-automatically-locks-your-mac-when-you-step-away