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Mesafeye göre Mac cihazınızı kilitleyebilen Bluetooth aksesuarı Sesame

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Mesafeye göre Mac cihazınızı kilitleyebilen Bluetooth aksesuarı Sesame

Genelde mobil cihazlara yönelik aksesuarlar yoğun olarak pazarda bulunurken, masaüstü cihazlara yönelik aksesular da bulmak mümkün.

Atama firması tarafından geliştirilen Sesame adlı Bluetooth aksesuarı, mesafeye göre Mac cihazınızın ekran koruyucu kilidini devreye sokuyor veya devreden çıkarıyor. 

Bluetooth 4.0 düşük enerji profili kullanan aksesuar, tek bir düğme pille aylarca kullanılabiliyor ve Mac cihazının enerji sarfiyatına da büyük etki yapmıyor. Kullanıcılar cihazlarından uzaklaştıklarında aksesuar ekran koruyucu kilidini devreye sokuyor. Kilidi açmak için ise hem şifre girmek hem de aksesuardaki kilit butonuna basmak gerekiyor.

Aksesuar Mountain Lion ve Mavericks ile uyumlu çalışıyor ve ay sonuna doğru 40$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://appleinsider.com/articles/13/11/04/new-bluetooth-accessory-sesame-automatically-locks-your-mac-when-you-step-away Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
2-3 kere kullanırsın sonra sıkılıp rafa kaldırırsın. Pili biter ruhun duymaz. O derece.
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brhndrn 6 yıl
Kesinlikle gerekli bir cihaz. Aynısını bazı pc'lerde telefonunuzu kullanarak yapabiliyorsunuz. Yine de böyle bir tasarım mantıklı olmuş. En basitinden tüm ofise tatlı ısmarlamaktan kurtarabilir :)
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worldunya 6 yıl
Telefonumdan iCloud a girerim mac i kapatırım kilitlerim şifrelerim her neyse
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[__Zahid__] 6 yıl
gereksiz bi alet.
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