MessageMe geliştiricisi Yahoo tarafından satın alındı





Telefon numarası yanında email adresleriyle de iletişim kurabildiğiniz ve ekstradan bir de web uygulamasına sahip olan MessageMe, teknoloji devlerinin de dikkatinden kaçmadı.





Uygulamanın geliştiricisi yaptığı duyuruda Yahoo tarafından satın alındığını ve firmanın bünyesine dahil olacaklarını açıkladı. Bu yüzden mesajlaşma uygulaması 7 Kasım itibari ile faaliyetlerine son verecek.





MessageMe uygulaması başarılı bulunsa da birkaç milyon kullanıcı sayısını geçemedi ve firmaya yatırım yapan yatırımcılar artık kar getirecek farklı yollar aranmasını istedi. Bu bakımdan satış kaçınılmaz oldu.





Yahoo'nun MessageMe için 30-40 milyon dolar arasında bir meblağ ödediği belirtiliyor. Firmanın MessageMe teknolojilerini gelecekte nasıl kullanacağı bilinmiyor.

http://techcrunch.com/2014/10/03/messageme-more/?ncid=txtlnkusaolp00000595