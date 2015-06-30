Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Metal gövdesi ile Meizu MX5 resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,2b
1
78
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Metal gövdesi ile Meizu MX5 resmiyet kazandı

Bugün adeta Çinli üreticilerin amiral gemi modeli geçidine sahne oluyoruz. Huawei'den sonra Çin'in yükselen yıldızlarından birisi olan Meizu, bugün düzenlediği bir basın etkinliği ile yeni amiral gemi modeli Meizu MX5 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Model fiyatı ile dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

5.5 inçlik Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan model Helio X10 yongasetinden gücünü alıyor. 8 adet COrtex-A53 çekirdeği barındıran Helio X10 yongaseti PowerVR G6200 grafik birimine yer veriyor. 

Tamamen metal kasası ile 7.6mm kalınlığa ulaşan Meizu MX5 modeli 3GB RAM ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri ile gelecek. Arka kısımdaki 20MP çözünürlüğündeki Sony sensör lazer otomatik odaklama ile desteklenirken, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 

Modelde 3150mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Meizu batarya için mCharge adında bir teknoloji geliştirmiş. Bu sayede batarya 10 dakika şarj ile yüzde 25 doluluğa, 30 dakika şarj ile de yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor. Android 5.0 üzerinde Flyme OS 4.5 kullanıcı arayüzü yükseliyor. 

Meizu MX5 modeli kapasiteye göre değişen fiyatlara sahip. 16GB kapasiteli versiyon 290$ civarında iken, 32GB kapasiteli versiyon 322$, 64GB kapasiteli versiyon ise 387$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.androidheadlines.com/2015/06/meizu-mx5-official-metal-body-3gb-ram-tow.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
uygur türklerine yapılan zulme son verinceye kadar çin malı almayalım aldırmayalım.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MasterOfElectric 4 yıl
çinin Türkistan'a yaptığı terörizm yüzünden artık çin malı hiçbir şey alınmaz onlara yatırım yapmayalım
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zey4li 4 yıl inexo
inexo
neden sanal tuş ha neden

Merak etme sanal tuşu kaldırabiliyorsun, home butonu hem parmak izi okuyucu hem basarak ana menüye dönüş hem dokunarak geri tuş görevi görebiliyor bunu istediğin gibi ayarlayabiliyorsun, mx4 Pro kullandığım için biliyorum
inexoneden sanal tuş ha nedenMerak etme sanal tuşu kaldırabiliyorsun, home butonu hem parmak izi okuyucu hem basarak ana menüy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
limoncu7 4 yıl
Adamların teknik servisi bile yok neyin artistliği. Türkiye pazarında çok şanslı olabileceklerine inanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty_tr 4 yıl
bu telefonu almak istiyorum ama bugün biraz araştırma yaptım, reeder temmuz ayında meizu m1 note modelini getirecek. telefonun sadece lansmanı yapılmış satışına çinde bile başlanmamış.

bence bu telefon bize eylül-ekim den önce gelmez
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 4 yıl
O zaman tam şarj bi saat mi hocam :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Créw 4 yıl
Arkadaşlar MX5 Kamera Örnekleri yayınlandı.(Gece ve gündüz çekimleri)
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazsoy 4 yıl
4k video cekme kabileyti var kart slotu yok 16 GB ölü olmuş oluyor mecbur en az 32gb alınacak ki oda iki saat kayıt yapamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty_tr 4 yıl
vestel vergisi gelmeden şunu alabilsek bari
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 4 yıl
Archimert
abuzer1907
Archimert Lazer oto sabitleme var diyor it.ibtimes.com/...
İşin teknik kısmından çok anlamam ama OIS hareketli çekimlerde, ellerdeki titremelerde ve hareketlerde çok avantaj sağlıyor hocam.Lazer oto sabitleme hızlı odaklanmayı sağlıyor ama hareket ederken çekim yaptığınızda ya da ellerinizde çekim anında titreme olduğunda fotoğraflarda bulanıklık oluyor ve tecrübe ettiğim kadarıyla bu konuda en iyi OIS yardımcı oluyor.
Hmm şimdi biraz baktım da evet farklı ois de jiroskop var sanırım, titremenin tersi yönünde hareket ediyor hareketli yani ama bir de yazılımsal s. önleyici var belki bunda o vardır incelemeler çıksın da bakarız artık Bu arada optik görüntü sabitleme bana sanki videoları daha fazla etkilerken fotoğraflarda odaklanma öne çıkar gibi geliyor siz yine dener bakarsınız emin olamadım şimdi eğer gecikmesiz fokus yapıyorsa titreme çok önemli değil gibi geldi bana en azından fotoğraf çekiminde

Gece pozlama uzunken yararı olur hocam bence, tam sistemi bilmiyorum ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl
silversmith
M9 Plusın tek rakibi! :D

3 te 1 fiyatına aynı donanım. htc o kalın çerçeveleriyle hala utanmadan 3 bin lıraya satıyor adamların yaptığına bakın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
Yine başlamışlar MX4 Pro'dan fazla olur diye.

Her şeyi geçin, bu cihazın çıkış fiyatı, MX4'ün çıkış fiyatı ile aynı, MX4 Pro'dan ise ucuz. MX5 çıkmadan MX4 Çin'de indirim gördü, ama burada satılırken daha indirim yoktu, kur zaten yüksekti. Kur farkı bahanesi de yok. O yüzden MX4 en son kaça satıldıysa o fiyattan gelmesi beklenmeli.

Fazlası istenirse almayın, aldırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightdrive 4 yıl
Kart slotu olmaması kötü olmuş..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 yıl
M9 Plus'ın tek rakibi! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
MİCRO SD KART GİRİŞİ YOKSA BIRAKIN O TELEFON ORDA KALSIN.. ARTIK ORTA SEVİYE TELEFONLAR 16 GB İLE ÇIKMAYA BAŞLADI. EN AZ 32 GB DEN BAŞLAYIP MİCRO SD DESTEKLESİN.....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
corwen 4 yıl
Helio X10 (MTK6795) oluyorsa sırf "480fps 1080p Full HD Super-Slow Motion video feature " süper slow motion özelliği için bile alınır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
uygur türklerine yapılan zulme son verinceye kadar çin malı almayalım aldırmayalım.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 4 yıl
Sar değerinden bahseden yok, haberlerde olması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10185 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, meizu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın En İyi iOS Uygulamaları : 30 Haziran - 7 Temmuz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim