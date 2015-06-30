Metal gövdesi ile Meizu MX5 resmiyet kazandı

Bugün adeta Çinli üreticilerin amiral gemi modeli geçidine sahne oluyoruz. Huawei'den sonra Çin'in yükselen yıldızlarından birisi olan Meizu, bugün düzenlediği bir basın etkinliği ile yeni amiral gemi modeli Meizu MX5 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Model fiyatı ile dikkat çekmeyi amaçlıyor.





5.5 inçlik Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan model Helio X10 yongasetinden gücünü alıyor. 8 adet COrtex-A53 çekirdeği barındıran Helio X10 yongaseti PowerVR G6200 grafik birimine yer veriyor.





Tamamen metal kasası ile 7.6mm kalınlığa ulaşan Meizu MX5 modeli 3GB RAM ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri ile gelecek. Arka kısımdaki 20MP çözünürlüğündeki Sony sensör lazer otomatik odaklama ile desteklenirken, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.





Modelde 3150mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Meizu batarya için mCharge adında bir teknoloji geliştirmiş. Bu sayede batarya 10 dakika şarj ile yüzde 25 doluluğa, 30 dakika şarj ile de yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor. Android 5.0 üzerinde Flyme OS 4.5 kullanıcı arayüzü yükseliyor.





Meizu MX5 modeli kapasiteye göre değişen fiyatlara sahip. 16GB kapasiteli versiyon 290$ civarında iken, 32GB kapasiteli versiyon 322$, 64GB kapasiteli versiyon ise 387$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2015/06/meizu-mx5-official-metal-body-3gb-ram-tow.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter