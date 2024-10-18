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    Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı!

    Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı! Peki Samsung'un yeni işlemcisi neler sunuyor? İşte Exynos 2500'ün Geekbench'ten alınan ilk görüntüsü...         
    Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu sene tanıttığı ve Galaxy S24 modellerinde kullanılan Exynos 2400, önemli gelişimler kaydederek beğeni toplamayı başarmıştı. Ancak Samsung, Galaxy S25 serisi ve Exynos 2500 özelinde halen karar vermiş değil. Geçtiğimiz saatlerde ise Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı.

    Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı

    Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

    Daha önceki raporlar ise, Samsung'un Galaxy S24 ve S24+ özelinde Exynos 2500'e dönüş yapacağı yönündeydi. Ancak şirketin 3nm GAA sürecinde yaşadığı sorunlar halen çözülmüş değil. Dolayısıyla yeni işlemcinin yalnızca Galaxy S25 FE'de kullanılacağı gündemde. Sızdırılan Geekbench listesinde ise S5E9955 model numarasına sahip yepyeni bir Exynos 2500 sürümü bizleri karşılıyor.

    Tablet ve dizüstülere özel olabilir

    Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Buna göre yeni yonga seti, standart modelde bulunan 1+2+3+4 çekirdek tasarımını terk ederek 2+5+3 düzeninde sunulacak. Bu versiyonda 2,59GHz hızında çalışan üç Cortex-X925 CPU çekirdeği, 2,25GHz hızında çalışan beş Cortex-A725 CPU çekirdeği ve 1,75GHz hızında çalışan iki Cortex-A520 CPU çekirdeği bulunuyor. Ayrıca, AMD Radeon tabanlı Xclipse 950 GPU'sunda iki tane daha GPU çekirdeği bulunuyor ve 1,3GHz hızında çalışıyor.

    Karşılaştırıldığında, Exynos 2500'ün bu yeni sürümünde iki yeni Cortex-X925 CPU çekirdeği ve iki GPU çekirdeği daha var. Yani, normal Exynos 2500'den daha güçlü olması ve daha fazla güç tüketmesi muhtemel, bu yüzden yeni sürümün tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda tercih edildiğini görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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