Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı
Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.
Daha önceki raporlar ise, Samsung'un Galaxy S24 ve S24+ özelinde Exynos 2500'e dönüş yapacağı yönündeydi. Ancak şirketin 3nm GAA sürecinde yaşadığı sorunlar halen çözülmüş değil. Dolayısıyla yeni işlemcinin yalnızca Galaxy S25 FE'de kullanılacağı gündemde. Sızdırılan Geekbench listesinde ise S5E9955 model numarasına sahip yepyeni bir Exynos 2500 sürümü bizleri karşılıyor.
Tablet ve dizüstülere özel olabilir
Karşılaştırıldığında, Exynos 2500'ün bu yeni sürümünde iki yeni Cortex-X925 CPU çekirdeği ve iki GPU çekirdeği daha var. Yani, normal Exynos 2500'den daha güçlü olması ve daha fazla güç tüketmesi muhtemel, bu yüzden yeni sürümün tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda tercih edildiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...