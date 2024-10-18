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Tam Boyutta Gör Samsung'un bu sene tanıttığı ve Galaxy S24 modellerinde kullanılan Exynos 2400, önemli gelişimler kaydederek beğeni toplamayı başarmıştı. Ancak Samsung, Galaxy S25 serisi ve Exynos 2500 özelinde halen karar vermiş değil. Geçtiğimiz saatlerde ise Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı.

Exynos 2500'ün daha güçlü versiyonu sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

Daha önceki raporlar ise, Samsung'un Galaxy S24 ve S24+ özelinde Exynos 2500'e dönüş yapacağı yönündeydi. Ancak şirketin 3nm GAA sürecinde yaşadığı sorunlar halen çözülmüş değil. Dolayısıyla yeni işlemcinin yalnızca Galaxy S25 FE'de kullanılacağı gündemde. Sızdırılan Geekbench listesinde ise S5E9955 model numarasına sahip yepyeni bir Exynos 2500 sürümü bizleri karşılıyor.

Tablet ve dizüstülere özel olabilir

Tam Boyutta Gör Buna göre yeni yonga seti, standart modelde bulunan 1+2+3+4 çekirdek tasarımını terk ederek 2+5+3 düzeninde sunulacak. Bu versiyonda 2,59GHz hızında çalışan üç Cortex-X925 CPU çekirdeği, 2,25GHz hızında çalışan beş Cortex-A725 CPU çekirdeği ve 1,75GHz hızında çalışan iki Cortex-A520 CPU çekirdeği bulunuyor. Ayrıca, AMD Radeon tabanlı Xclipse 950 GPU'sunda iki tane daha GPU çekirdeği bulunuyor ve 1,3GHz hızında çalışıyor.

Karşılaştırıldığında, Exynos 2500'ün bu yeni sürümünde iki yeni Cortex-X925 CPU çekirdeği ve iki GPU çekirdeği daha var. Yani, normal Exynos 2500'den daha güçlü olması ve daha fazla güç tüketmesi muhtemel, bu yüzden yeni sürümün tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda tercih edildiğini görebiliriz.

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