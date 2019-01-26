Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı

Metro serisinin merakla beklenen yeni oyunu Metro Exodus, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geliştirici firma 4A Games, oyunun çıkışından hemen önce PC sistem gereksinimlerini de açıkladı.
Metro Exodus için sistem gereksinimleri minimum, önerilen, yüksek ve ekstrem şeklinde dört farklı kategoride açıklanmış. Burada yüksek ve ekstrem bölümleri 1440p ve 4K'da akıcı performans elde etmek için gereken sistemleri belirtiyor. Bu nedenle açıklanan sistemler biraz yüksek gibi görünebilir. 1080p için ise oyunun çok da kaslı sistemler istemediğini görüyoruz.
Bu arada Metro Exodus ışın izleme teknolojisini destekleyecek. Oyunun atmosferi itibarıyla bu teknolojiden oldukça iyi bir şekilde faydalanabileceği düşünülüyor. Işın izlemeyi tecrübe etmek istiyorsanız Nvidia'nın 2000 serisi kartlarından birisine sahip olmanız gerekiyor.
Metro Exodus, 15 Şubat'ta oyunseverlerle buluşacak.
Minimum (1080p / 30 fps)
İS: Windows 7 | 8 | 10
İşlemci: Intel Core i5-4440 veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon HD 7870
VRAM: 2 GB
Direct X: 11 |12
Önerilen (1080p / 60 fps)
İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | AMD RX Vega 56
VRAM : 8 GB
Direct X : 12
Yüksek (1440p / 60 fps)
İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya eşdeğeri
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | AMD RX Vega 64
VRAM: 8 GB
Direct X: 12
Ekstrem (4K / 60 fps)
İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i9-9900K veya eşdeğeri
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce RTX 2080 Ti
VRAM: 11 GB
Direct X: 12
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Metro_Exodus_PC_Sistem_Gereksinimleri-93352.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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