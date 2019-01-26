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Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı

4A Games, Metro Exodus'un PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Işın izleme teknolojisini destekleyecek olan Metro Exodus, 15 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek.
3 ay
4,8b
1
18
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Metro serisinin merakla beklenen yeni oyunu Metro Exodus, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geliştirici firma 4A Games, oyunun çıkışından hemen önce PC sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Metro Exodus için sistem gereksinimleri minimum, önerilen, yüksek ve ekstrem şeklinde dört farklı kategoride açıklanmış. Burada yüksek ve ekstrem bölümleri 1440p ve 4K'da akıcı performans elde etmek için gereken sistemleri belirtiyor. Bu nedenle açıklanan sistemler biraz yüksek gibi görünebilir. 1080p için ise oyunun çok da kaslı sistemler istemediğini görüyoruz.

Bu arada Metro Exodus ışın izleme teknolojisini destekleyecek. Oyunun atmosferi itibarıyla bu teknolojiden oldukça iyi bir şekilde faydalanabileceği düşünülüyor. Işın izlemeyi tecrübe etmek istiyorsanız Nvidia'nın 2000 serisi kartlarından birisine sahip olmanız gerekiyor.

Metro Exodus, 15 Şubat'ta oyunseverlerle buluşacak.

Minimum (1080p / 30 fps)

İS: Windows 7 | 8 | 10
İşlemci: Intel Core i5-4440 veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon HD 7870
VRAM: 2 GB
Direct X: 11 |12

Önerilen (1080p / 60 fps)

İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | AMD RX Vega 56
VRAM : 8 GB
Direct X : 12

Yüksek (1440p / 60 fps)

İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya eşdeğeri
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | AMD RX Vega 64
VRAM: 8 GB
Direct X: 12

Ekstrem (4K / 60 fps)

İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i9-9900K veya eşdeğeri
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce RTX 2080 Ti
VRAM: 11 GB
Direct X: 12
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Metro_Exodus_PC_Sistem_Gereksinimleri-93352.htm Yorum Yaz
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woundedknee 3 ay en beğenilen
Amd Ryzen işlemcileri hiç çıkartmamış galiba,sistem gereksinimleri mi ?
İntel gereksini mi ?
1 Yanıt Yanıtla +23
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keremec 3 ay
1080p/60fps için gtx 1070 önerilmişse optimizasyon pek iyi değil gibi duruyor. Gtx 1060 olmalıydı orada. Umarım bol keseden yazmışlardır.
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Six Feet Under. 3 ay Omisis046
AMD'nin Intel'e eşdeger işlemcisi yokki :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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veteriner69 3 ay
AMD Ryzen 2700x + 16gb ram + asus 8gb 1070 turbo var. Full HD monitörümde 60 fps rahat görürüm bence.
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javaprof 3 ay
1050 li monster aldım daha şimdiden minimum a düşmüş.
Yanıtla +1
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joven 3 ay
PC oyunculuğunun uzun yıllardır kanayan yarasıdır
çıkan yeni oyunlar yeni donanım almaya oyunculara
zorlar çıkan oyunların görsel kaliteleri ve optimizsayonları
istenilen donanımlar ile bir türlü örtüşmez konsola çıkan
yeni oyunlar konsolların eskimeye yüz tutmuş donanımlarına
rağmen oyuncuları memnun etmeye devam eder
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denizbay1 3 ay
Ryzen 5 1600x + 4Gb RX560 OC + 8GB Ram ile yine Ultra'da oynayacağım.
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N. Chomsky 3 ay denizbay1

Medium'da oynayabilirsen şükret.
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adroid 3 ay
Biraz cahilde olacak ama bilgisayarımdaki ekran kartının modelini ve sistem yeterliliğini destekleyip desteklemediğini nasıl öğrenebilirim?
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Biyturs_OnSr 3 ay adroid
Başlatı açıp "Çalıştır" yazın. Kutucuk çıkacak, onun içine dxdiag yazın ve Enter'a basın. Soru soracak, evet veya hayır farketmez birine basın, çıkan pencerede "Ekran" sekmesine basın. Orada ekran kartı modeliniz yazar.
Alet laptop ise, model numarasını internette arattırıp, kendi sitesinde özellikler kısmında ekran kartının modelini bulabilirsiniz.
Ekran kartı modelini bulduktan sonra internette ekran kartı modelini yazıp, arkasına benchmark yazıp arattırın. Örneğin "hd7850 benchmark" veya "gtx960 benchmark" gibi. Benchmark listesine ulaşmanız gerekiyor. Bu haberdeki ekran kartları o listede varsa sizin ekran kartınızla performans karşılaştırması yapabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Rogue Agent 3 ay
vram'i neden bu kadar abartıyorlar her oyunda anlam veremiyorum shadow of the tomb raider önerilende 1060 6gb var fakat ultrada max 3.5gb vram kullanıyor
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0quz28 3 ay Rogue Agent
oyundan oyuna değişmekle beraber metro için bir vramde abartma söz konusu olduğunu düşünmüyorum şu son resident evil 2 remake oyununu bir deneyin anlayacaksınız ne demek istediğimi max settingde 12gb vram istiyor oyun ve kullanıyorda
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kayamtky 3 ay
Artık 60 fps için, grafik belleğin de 8 GB şart oldu. Bundan sonra 4 gb ekran kartı alınmaz.
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keremec 3 ay
1080p/60fps için gtx 1070 önerilmişse optimizasyon pek iyi değil gibi duruyor. Gtx 1060 olmalıydı orada. Umarım bol keseden yazmışlardır.
Yanıtla +14
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woundedknee 3 ay en beğenilen
Amd Ryzen işlemcileri hiç çıkartmamış galiba,sistem gereksinimleri mi ?
İntel gereksini mi ?
1 Yanıt Yanıtla +23
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Omisis046 3 ay woundedknee
Yav işte eşdeğer.
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