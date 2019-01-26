Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı

Metro serisinin merakla beklenen yeni oyunu Metro Exodus, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geliştirici firma 4A Games, oyunun çıkışından hemen önce PC sistem gereksinimlerini de açıkladı.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Metro_Exodus_PC_Sistem_Gereksinimleri-93352.htm

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Metro Exodus için sistem gereksinimleri minimum, önerilen, yüksek ve ekstrem şeklinde dört farklı kategoride açıklanmış. Burada yüksek ve ekstrem bölümleri 1440p ve 4K'da akıcı performans elde etmek için gereken sistemleri belirtiyor. Bu nedenle açıklanan sistemler biraz yüksek gibi görünebilir. 1080p için ise oyunun çok da kaslı sistemler istemediğini görüyoruz.Bu arada Metro Exodus ışın izleme teknolojisini destekleyecek. Oyunun atmosferi itibarıyla bu teknolojiden oldukça iyi bir şekilde faydalanabileceği düşünülüyor. Işın izlemeyi tecrübe etmek istiyorsanız Nvidia'nın 2000 serisi kartlarından birisine sahip olmanız gerekiyor.Metro Exodus, 15 Şubat'ta oyunseverlerle buluşacak.İS: Windows 7 | 8 | 10İşlemci: Intel Core i5-4440 veya eşdeğeriRAM: 8GBEkran Kartı: GeForce GTX 670 | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon HD 7870VRAM: 2 GBDirect X: 11 |12İS: Windows 10İşlemci: Intel Core i7-4770K veya eşdeğeriRAM: 8GBEkran Kartı: GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | AMD RX Vega 56VRAM : 8 GBDirect X : 12İS: Windows 10İşlemci: Intel Core i7-8700K veya eşdeğeriRAM: 16GBEkran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | AMD RX Vega 64VRAM: 8 GBDirect X: 12İS: Windows 10İşlemci: Intel Core i9-9900K veya eşdeğeriRAM: 16GBEkran Kartı: GeForce RTX 2080 TiVRAM: 11 GBDirect X: 12